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Onde estava Renner? Entenda por que o sertanejo não viajou no helicóptero com Rick

Aeronave com Rick, seu parceiro de palco há mais de 30 anos, desapareceu na segunda-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:43

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança”
Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

O desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor Rick na Serra de Santa Catarina gerou dúvidas entre os fãs: onde estava Renner, seu parceiro de palco há mais de 30 anos? A resposta para a ausência foi esclarecida pela assessoria de imprensa dos artistas.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

Segundo a equipe da dupla, o voo que sumiu do radar na tarde de segunda-feira (21) tratava-se de um compromisso pessoal de Rick. A viagem, feita ao lado do empresário Bruno Avelar, criador do projeto 'O Poder do Network', não tinha qualquer vínculo com a agenda oficial de shows, eventos ou gravações da dupla sertaneja.

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Por não se tratar de uma atividade profissional, Renner, de 54 anos, não embarcou na aeronave modelo Bell 430 que decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim. Além de Rick e Bruno Avelar, estavam a bordo o videomaker Paulo Soares e o piloto.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Rick e Renner formam uma das duplas mais tradicionais do Brasil desde a década de 1990. Apadrinhados por Zezé Di Camargo no início da carreira, os dois emplacaram hits que marcaram gerações, como 'Ela é Demais' e 'Nos Bares da Cidade', grande parte do repertório composto pelo próprio Rick.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB) seguem as buscas na região de mata fechada da Serra Catarinense para localizar a aeronave e os ocupantes.

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Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner

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