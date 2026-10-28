CENÁRIO DE CINEMA

Onde Juliette casou? Conheça o local onde foi gravado 'O Auto da Compadecida' e mais de 50 filmes

Cantora trocou alianças com Kaique Cerveny na cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 12:58

Juliette Freire e Kaique Cerveny se casaram em cerimônia intimista realizada em 30 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Juliette Freire, de 36 anos, e o atleta de crossfit Kaique Cerveny, de 29, se casaram no dia 30 de setembro em Cabaceiras, no interior da Paraíba. A cerimônia foi bem intimista, apenas para familiares e amigos próximos, e as primeiras fotos foram publicadas nesta terça-feira (27).

Juliette e Kaique Cerveny se casaram na cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina" 1 de 20

Para o "sim", o casal escolheu o famoso Lajedo de Pai Mateus, um ponto turístico com cerca de cem blocos gigantes de granito espalhados por uma fazenda particular, a 20 quilômetros do centro da cidade.

Com pouco mais de cinco mil moradores, Cabaceiras é conhecida como a "Roliúde Nordestina". A cidade já serviu de cenário para mais de 50 filmes, novelas e séries de TV.

Entre as produções mais famosas gravadas por lá está o clássico 'O Auto da Compadecida' (2000), além do premiado 'Cinema, Aspirinas e Urubus' (2005) e do documentário 'Viva São João!' (2002). A TV Globo gravou lá a série 'Onde Nascem os Fortes' (2018) e sucessos recentes como 'Cangaço Novo e Maria e o Cangaço' (2025).

Juliette compartilha ensaio pré-casamento com Kaique Cerveny 1 de 39

Natural de Campina Grande, Juliette fez questão de valorizar suas raízes paraibanas. O vestido de noiva, inclusive, contou com detalhes em crochê feitos à mão pela própria avó da artista.