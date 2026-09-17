POLÍCIA

Operação encontra 163 crianças desaparecidas em 5 dias e chega a 12 países; entenda o que realmente aconteceu

A Operação Statewide Shield mobilizou policiais, promotores, assistência social e hospitais em uma busca sem precedentes na Flórida



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:11

Ela foi realizada entre 17 e 21 de agosto e terminou com 163 crianças localizadas Crédito: Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE) / X

Durante cinco dias, equipes espalhadas por sete regiões da Flórida receberam listas de crianças desaparecidas, cruzaram informações, seguiram pistas, bateram em endereços e acionaram policiais de outros estados e até de outros países.

Quando a Operação Statewide Shield terminou com 163 crianças e adolescentes resgatados, eles possuem idades entre dois meses e 17 anos. Essa se tornou a maior operação estadual de recuperação de crianças já realizada na Flórida, segundo o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE).

Histórico da operação 1 de 8

Porém, é necessário tomar cuidado com a versão que começou a circular nas redes sociais, pois ela difere da operação real. As crianças não foram vítimas de uma única quadrilha e, dentre elas, havia diferentes casos, desde negligência familiar até tráfico humano.

Cinco dias de buscas

A Statewide Shield ocorreu entre 17 e 21 de agosto de 2026. Pela primeira vez, o próprio FDLE comandou uma operação de recuperação de crianças em escala estadual, em vez de uma iniciativa concentrada em algumas cidades ou liderada pelo governo federal.

As equipes foram distribuídas por sete regiões do estado em busca de casos em aberto de desaparecimento de crianças e adolescentes. Ao final da busca foram resgatadas 163 crianças e o balanço geral foi:

Tampa Bay: 46

46 Miami: 41

41 Jacksonville: 32

32 Orlando: 21

21 Fort Myers: 12

12 Pensacola: 8

8 Tallahassee: 3

A força-tarefa utilizou inteligência em tempo real e operações de campo para transformar informações de casos já abertos em pistas que pudessem ser verificadas pelos policiais. Em diversos casos, foi necessária cooperação com outros estados ou países.

Isso não significa que as 163 crianças tenham sido sequestradas em diferentes países ou levadas do exterior para os Estados Unidos. A operação partiu de casos de desaparecimento vinculados à Flórida, mas algumas investigações levaram policiais a outros estados e países.

Segundo o gabinete do procurador-geral da Flórida, as buscas ou localizações relacionadas à operação chegaram a seis outros estados americanos, Porto Rico e 12 países Crédito: Procuradoria Geral da Flórida / X

Em alguns casos, portanto, uma criança procurada pelas autoridades da Flórida estava fora do estado — ou até fora dos Estados Unidos — e precisou ser localizada com ajuda de outras autoridades.

Nem todos foram sequestrados

Esse talvez seja o ponto mais importante para compreender a Statewide Shield. A operação buscava crianças desaparecidas, e isso abrange uma ampla gama de situações.

O próprio gabinete de Uthmeier informou que entre as crianças encontradas pela Statewide Shield havia fugitivos, menores abandonados, vítimas de negligência e abuso e vítimas de tráfico.

Isso não torna os casos de fuga menos graves. Dados do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) mostram que 92% dos casos de desaparecimento atendidos pela organização em 2025 envolveram crianças ou jovens que haviam fugido.

Naquele ano, uma em cada sete crianças desaparecidas registradas pelo centro foi considerada provável vítima de tráfico sexual Crédito: Boris Hamer / Pexels

Entre crianças desaparecidas do sistema de acolhimento, o risco era ainda mais evidente: o NCMEC recebeu 23.348 relatos desse tipo em 2025 e identificou 17% delas como prováveis vítimas de tráfico sexual.

É justamente esse período depois de uma fuga que exploradores podem aproveitar. Um adolescente sem recursos ou rede de apoio pode se tornar vulnerável a quem oferece essas necessidades em troca de exploração.

Pessoas condenadas

Ao longo de toda operação, três homens foram presos em situações diferentes. Dentre eles estão:

Michael Corey Prescott, de Jacksonville, foi preso em 21 de agosto e acusado de três crimes envolvendo atos lascivos com menor, além de agressão qualificada e outro delito de violência.

Segundo o gabinete do procurador-geral, já havia também um mandado relacionado à interferência na custódia de uma criança.

Robert Ferral Allison, de Cape Coral, foi preso em 20 de agosto sob acusação de crime sexual envolvendo uma vítima entre 12 e 16 anos. Já Jayden Allen Harwood, de Jacksonville Beach, foi detido sob acusações relacionadas à interferência na custódia de uma criança e resistência a policiais sem violência.

As acusações ainda estão sujeitas ao processo judicial, e os réus são presumidos inocentes até eventual condenação Crédito: Nika Poznyak / Pexels

O gabinete do procurador-geral afirmou após a operação que novas investigações haviam sido abertas e que outras prisões eram esperadas. O FDLE também informou que investigações relacionadas aos casos continuavam em andamento.

O que aconteceu com as crianças?

A força-tarefa não terminava quando policiais chegavam até o menor. Foram montados centros de recuperação para onde crianças que necessitavam de atendimento eram levadas.

Ali, equipes reuniam profissionais de saúde, assistência social, proteção infantil, saúde mental e defesa de vítimas. Na região de Tampa Bay, por exemplo, o modelo foi coordenado pela BayCare.

As crianças podiam passar por avaliação médica e psicológica e receber atendimento especializado. Cães de terapia também participaram do acolhimento Crédito: Mikhail Nilov / Pexels

O objetivo era evitar um erro muito comum em grandes operações policiais: encontrar uma criança vulnerável e simplesmente devolvê-la ao mesmo ambiente que contribuiu para seu desaparecimento.

Algumas das 163 foram reunidas às famílias. Outras foram encaminhadas ao sistema de acolhimento. Os departamentos estaduais de Crianças e Famílias e de Justiça Juvenil ficaram responsáveis por transferências de custódia quando necessárias.

Todos os casos recuperados também foram registrados no Missing Endangered Persons Information Clearinghouse, sistema utilizado pela Flórida para acompanhar desaparecimentos e formalizar o encerramento dos registros.

E o Brasil?

A imprensa americana, citando o gabinete do procurador-geral da Flórida, informou que a Statewide Shield havia resultado em localizações ou recuperações em 12 países, entre eles o Brasil.

A informação despertou atenção de famílias brasileiras com crianças desaparecidas e alimentou especulações de que menores procurados no país poderiam estar entre os 163 Crédito: Senado Federal / Imagem Ilustrativa

A Polícia Federal brasileira, porém, afirmou oficialmente em 10 de setembro que, segundo informações fornecidas pelas autoridades norte-americanas, nenhuma criança brasileira estava entre as 163 pessoas localizadas na Statewide Shield.