Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada sólida a partir deste sábado (18 de abril)

A Lua em Touro aterra os sonhos da Lua Nova e traz a chance de consolidar ganhos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:50

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias com a cabeça fervilhando de ideias, mas não sabia por onde começar a lucrar, o céu acaba de te dar o "chão" que faltava. Hoje, com a entrada da Lua em Touro, aquela correria desenfreada de Áries perde força para dar lugar ao planejamento prático. Para Touro, Áries e Leão, o sábado não é apenas de descanso, mas de estratégia financeira. É o momento de pegar as iniciativas de ontem e transformá-las em algo que realmente pague as contas e traga segurança para o futuro.

Para os arianos, o ritmo frenético finalmente dá uma trégua, permitindo que você organize as finanças e veja quanto custa tirar seus novos projetos do papel. Já para os taurinos, a Lua entra no seu signo trazendo um magnetismo especial para os negócios. Sua produtividade hoje está ligada ao seu bem-estar: quanto mais seguro você se sente, mais as coisas fluem. Não tenha pressa; o "timing" de Touro é o da natureza, e hoje ele está jogando a seu favor para atrair estabilidade.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sagitário, Touro, Aquário e Capricórnio serão impactados por uma onda de alívio e clareza a partir de hoje (18 de abril)

3 signos começam a sair do sufoco financeiro a partir de hoje (18 de abril) e finalmente veem uma saída

O Universo envia um recado poderoso para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (18 de abril) e fortalece decisões importantes

Uma virada silenciosa começa hoje (18 de abril) e pode redefinir decisões importantes na vida dos signos

Cor e número da sorte de hoje (18 de abril): leveza, encontros e boas energias marcam o dia

Leão também entra no radar da prosperidade, mas com um aviso importante: não adianta apenas brilhar, é preciso construir. Suas ambições estão em foco e sua competência será reconhecida pela consistência do que você apresenta, não apenas pelo impacto visual. Use o dia para consolidar sua imagem profissional e fincar raízes em parcerias que prometem durar. O céu de hoje favorece quem tem paciência para erguer tijolo por tijolo, garantindo que o sucesso não seja passageiro.

A grande lição para este sábado é entender que a rapidez nem sempre é sinônimo de eficiência. O universo agora pergunta: "Quão sólido você pode construir?". Aproveite a energia de terra para revisar contratos, ajustar orçamentos e planejar os próximos passos com os pés bem firmes no chão. Quando o Sol entrar oficialmente em Touro amanhã, quem já tiver organizado a casa hoje sairá na frente na corrida pela tranquilidade financeira.

Leia mais

Imagem - Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Morte inesperada abala Batanga em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (13 a 18 de abril)

Imagem - Zeca Camargo rebate críticas após onda de comentários sobre seu peso viralizar na web

Zeca Camargo rebate críticas após onda de comentários sobre seu peso viralizar na web

Imagem - 'Carta de Adeus' é o fim da banda Fresno? Lucas Silveira abre o jogo sobre novo álbum e o desejo de tocar em Salvador

'Carta de Adeus' é o fim da banda Fresno? Lucas Silveira abre o jogo sobre novo álbum e o desejo de tocar em Salvador

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Gisele Bündchen revela por que voltou a comer carne e 'culpa' alimento amado pelos brasileiros

Gisele Bündchen revela por que voltou a comer carne e 'culpa' alimento amado pelos brasileiros
Imagem - Além de Ana Paula Renault, relembre participantes que enfrentaram o luto durante o BBB

Além de Ana Paula Renault, relembre participantes que enfrentaram o luto durante o BBB
Imagem - Ana Paula Renault relata experiência sobrenatural com a mãe após morte do pai no BBB 26

Ana Paula Renault relata experiência sobrenatural com a mãe após morte do pai no BBB 26