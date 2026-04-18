ASTROLOGIA

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada sólida a partir deste sábado (18 de abril)

A Lua em Touro aterra os sonhos da Lua Nova e traz a chance de consolidar ganhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:50

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou os últimos dias com a cabeça fervilhando de ideias, mas não sabia por onde começar a lucrar, o céu acaba de te dar o "chão" que faltava. Hoje, com a entrada da Lua em Touro, aquela correria desenfreada de Áries perde força para dar lugar ao planejamento prático. Para Touro, Áries e Leão, o sábado não é apenas de descanso, mas de estratégia financeira. É o momento de pegar as iniciativas de ontem e transformá-las em algo que realmente pague as contas e traga segurança para o futuro.



Para os arianos, o ritmo frenético finalmente dá uma trégua, permitindo que você organize as finanças e veja quanto custa tirar seus novos projetos do papel. Já para os taurinos, a Lua entra no seu signo trazendo um magnetismo especial para os negócios. Sua produtividade hoje está ligada ao seu bem-estar: quanto mais seguro você se sente, mais as coisas fluem. Não tenha pressa; o "timing" de Touro é o da natureza, e hoje ele está jogando a seu favor para atrair estabilidade.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Leão também entra no radar da prosperidade, mas com um aviso importante: não adianta apenas brilhar, é preciso construir. Suas ambições estão em foco e sua competência será reconhecida pela consistência do que você apresenta, não apenas pelo impacto visual. Use o dia para consolidar sua imagem profissional e fincar raízes em parcerias que prometem durar. O céu de hoje favorece quem tem paciência para erguer tijolo por tijolo, garantindo que o sucesso não seja passageiro.

