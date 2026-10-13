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Oração do dia: 'A graça de governar nossas vidas' - aprenda a prece a Santo Eduardo para ter sabedoria e proteção no trabalho

Igreja celebra neste 13 de outubro o rei famoso por sua bondade; data também relembra o grande milagre de Nossa Senhora de Fátima

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 01:30

Santo Eduardo
Santo Eduardo Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

O calendário litúrgico de 13 de outubro convida os fiéis a refletirem sobre justiça e retidão com a memória de Santo Eduardo, o Confessor. A figura marcante do rei da Inglaterra, lembrado por sua liderança pacífica e generosidade com os pobres, divide as atenções da data com o aniversário do "Milagre do Sol" de Nossa Senhora de Fátima.

5 curiosidades sobre Santo Eduardo, o Confessor

Ele foi um dos últimos reis anglo-saxões a governar a Inglaterra, antes da famosa invasão da Conquista Normanda em 1066. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Ele recebe esse título porque sofreu grandes perseguições por sua fé cristã ao longo da vida, mas morreu de velhice, e não assassinado (o que lhe daria o título de "mártir"). por Imagem gerada por inteligencia artificial
 Acreditava-se que ele tinha o poder divino da cura real. Multidões faziam fila para que ele tocasse as pessoas e curasse a escrófula, doença que ficou conhecida como o "mal do rei". por Imagem gerada por inteligencia artificial
Ironicamente, ele ficou gravemente doente nos dias de inauguração da Abadia de Westminster e não conseguiu comparecer à consagração do templo, falecendo uma semana depois. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Ele foi considerado o principal santo padroeiro de toda a Inglaterra durante séculos, até perder o posto oficial para São Jorge no ano de 1348. por Imagem gerada por inteligencia artificial
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Ele foi um dos últimos reis anglo-saxões a governar a Inglaterra, antes da famosa invasão da Conquista Normanda em 1066. por Imagem gerada por inteligencia artificial

Confira a oração de Santo Eduardo

"Ó Deus, que concedestes a Santo Eduardo a graça de governar com justiça, promovendo o verdadeiro bem para seus governados, concede-nos a graça de governar nossas vidas e nossos bens com justiça e procurar verdadeiramente o bem do próximo. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!"

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A mensagem de Santo Eduardo é um recado para a administração da nossa própria vida. A prece nos lembra de manter a integridade no trabalho, nas finanças e nas relações pessoais, sem nunca deixar de estender a mão para aqueles que passam por dificuldades.

Rezar esta oração fortalece o caráter e atrai o discernimento necessário para tomar boas decisões.  

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Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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