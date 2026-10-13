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Oração do dia: 'A graça de governar nossas vidas' - aprenda a prece a Santo Eduardo para ter sabedoria e proteção no trabalho

Igreja celebra neste 13 de outubro o rei famoso por sua bondade; data também relembra o grande milagre de Nossa Senhora de Fátima

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 01:30

Santo Eduardo Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

O calendário litúrgico de 13 de outubro convida os fiéis a refletirem sobre justiça e retidão com a memória de Santo Eduardo, o Confessor. A figura marcante do rei da Inglaterra, lembrado por sua liderança pacífica e generosidade com os pobres, divide as atenções da data com o aniversário do "Milagre do Sol" de Nossa Senhora de Fátima.

5 curiosidades sobre Santo Eduardo, o Confessor 1 de 5

Confira a oração de Santo Eduardo

"Ó Deus, que concedestes a Santo Eduardo a graça de governar com justiça, promovendo o verdadeiro bem para seus governados, concede-nos a graça de governar nossas vidas e nossos bens com justiça e procurar verdadeiramente o bem do próximo. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!"

A mensagem de Santo Eduardo é um recado para a administração da nossa própria vida. A prece nos lembra de manter a integridade no trabalho, nas finanças e nas relações pessoais, sem nunca deixar de estender a mão para aqueles que passam por dificuldades.

