FÉ

Oração do dia: 'Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia' - aprenda a poderosa prece a Santo Inácio de Antioquia para renovar a esperança e fortalecer a fé

A memória celebrada em 17 de outubro recorda o exemplo de entrega a Deus e atrai devotos que buscam superar momentos de sofrimento difíceis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 01:30

Santo Inácio de Antioquia Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Neste 17 de outubro, a Igreja Católica lembra a memória de Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros bispos e mártires do cristianismo. A data atrai milhares de fiéis que admiram sua trajetória e buscam, por meio de sua intercessão, a força espiritual necessária para não desanimar diante dos sacrifícios diários.

5 curiosidades sobre Santo Inácio de Antioquia 1 de 5

Confira a oração de Santo Inácio de Antioquia

"Ó Deus todo-poderoso, que fortalecestes Santo Inácio de Antioquia para dar testemunho de Cristo até o martírio, concedei-nos, por sua intercessão, um amor ardente ao vosso Filho e um coração fiel à unidade da vossa Igreja. Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia e a oferecer os nossos sofrimentos por amor a Vós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém."

Preso por não negar sua crença, Inácio foi condenado ao martírio e encarou a morte com impressionante firmeza. Ele enxergava o sacrifício como um caminho de união definitiva com Deus e valorizava profundamente a Eucaristia, que costumava chamar de "remédio da imortalidade".