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Oração do dia: 'Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos, se for para o nosso bem' - aprenda a poderosa prece dos Protomártires que nos ensina a ter coragem

Data católica relembra os primeiros santos martirizados no país

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 02:02

No dia 3 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória dos santos Protomártires do Brasil Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

A Igreja Católica dedica o dia 3 de outubro à memória dos Protomártires do Brasil. A data religiosa homenageia o sacrifício de sacerdotes como André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, e de fiéis como Mateus Moreira, que deram a própria vida para defender a fé cristã na época do Brasil colonial.

10 curiosidades sobre os Santos Protomártires do Brasil 1 de 10

Confira a oração dos Santos Protomártires do Brasil

Para marcar o dia, católicos de todo o país costumam rezar uma oração especial pedindo força para não desistir diante dos problemas da vida.

"Senhor Jesus Cristo, o vosso sangue derramado na cruz tornou-se a fonte sagrada que regou o testemunho dos mártires brasileiros, mortos pela fé, nos primórdios de nossa evangelização.

Concedei-nos, por intercessão dos nossos Santos Mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e os seus 27 companheiros leigos, a mesma fé e a mesma caridade que inflamava os seus corações.

Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos (faça o seu pedido), se for para o nosso bem e para vossa maior glória. Amém!"