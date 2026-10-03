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Oração do dia: 'Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos, se for para o nosso bem' - aprenda a poderosa prece dos Protomártires que nos ensina a ter coragem

Data católica relembra os primeiros santos martirizados no país

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 02:02

No dia 3 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória dos santos Protomártires do Brasil (São Padre André de Soveral, São Padre Ambrósio Francisco Ferro, São Mateus Moreira e seus companheiros mártires)
No dia 3 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória dos santos Protomártires do Brasil   Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

A Igreja Católica dedica o dia 3 de outubro à memória dos Protomártires do Brasil. A data religiosa homenageia o sacrifício de sacerdotes como André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, e de fiéis como Mateus Moreira, que deram a própria vida para defender a fé cristã na época do Brasil colonial.

10 curiosidades sobre os Santos Protomártires do Brasil

Cenário da tragédia: Os ataques históricos não aconteceram em grandes metrópoles, mas sim em duas pequenas comunidades do Rio Grande do Norte, chamadas Cunhaú e Uruaçu. por Imagem gerada por inteligencia artificial
O significado do nome: A palavra "protomártir" significa "o primeiro mártir", ou seja, eles foram os primeiros cristãos a morrerem para defender a fé católica no Brasil. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Quem foram os assassinos: Eles foram mortos por soldados holandeses (que eram calvinistas) e por indígenas aliados, durante a época da ocupação holandesa no Nordeste. por Imagem gerada por inteligência artificial
Invasão na igreja: O primeiro massacre aconteceu de surpresa em um domingo de julho de 1645, enquanto dezenas de fiéis participavam tranquilamente da missa. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Vítimas: O grupo canonizado não é formado apenas por líderes religiosos. São 30 pessoas no total: dois padres e 28 fiéis, incluindo agricultores, mulheres e crianças. por Imagem gerada por inteligência artificial
Morte cruel: O camponês Mateus Moreira, um dos fiéis mortos, teve o coração arrancado pelas costas enquanto ainda estava vivo, por se recusar a negar a própria religião. por Imagem gerada por inteligência artificial
Grito: Segundos antes de morrer, com o coração nas mãos, Mateus Moreira gritou uma frase que marcou a história da Igreja no Brasil: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento!". por Imagem gerada por inteligência artificial
Demorou séculos: Embora o massacre brutal tenha acontecido no ano de 1645, a Igreja Católica só beatificou o grupo de vítimas no ano 2000, pelas mãos do Papa João Paulo II. por Reprodução
Santos oficiais: A canonização definitiva, que declarou os mártires como santos oficiais para o mundo todo, foi realizada recentemente pelo Papa Francisco, em 2017. por MAZUR/Fotos Públicas
Feriado estadual: A devoção aos protomártires é tão forte no Rio Grande do Norte que o dia 3 de outubro, data do segundo massacre, virou feriado oficial em todo o estado. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Cenário da tragédia: Os ataques históricos não aconteceram em grandes metrópoles, mas sim em duas pequenas comunidades do Rio Grande do Norte, chamadas Cunhaú e Uruaçu. por Imagem gerada por inteligencia artificial

Confira a oração dos Santos Protomártires do Brasil

Para marcar o dia, católicos de todo o país costumam rezar uma oração especial pedindo força para não desistir diante dos problemas da vida.  

"Senhor Jesus Cristo, o vosso sangue derramado na cruz tornou-se a fonte sagrada que regou o testemunho dos mártires brasileiros, mortos pela fé, nos primórdios de nossa evangelização.  

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oração do dia: 'Sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina' - aprenda a poderosa prece do Anjo da Guarda que nos protege de todo o mal

'Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples' - a oração poderosa de Santa Teresinha que nos ensina a amar e encontrar a paz

Concedei-nos, por intercessão dos nossos Santos Mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e os seus 27 companheiros leigos, a mesma fé e a mesma caridade que inflamava os seus corações.

Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos (faça o seu pedido), se for para o nosso bem e para vossa maior glória. Amém!"

O título de "protomártires" carrega um peso histórico e significa que eles foram os primeiros fiéis a sofrer esse tipo de violência por causa da religião em terras brasileiras. Esse episódio transformou o grupo em um grande símbolo nacional de resistência e devoção.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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