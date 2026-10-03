Oração do dia: 'Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos, se for para o nosso bem' - aprenda a poderosa prece dos Protomártires que nos ensina a ter coragem

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 02:02
A Igreja Católica dedica o dia 3 de outubro à memória dos Protomártires do Brasil. A data religiosa homenageia o sacrifício de sacerdotes como André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, e de fiéis como Mateus Moreira, que deram a própria vida para defender a fé cristã na época do Brasil colonial.
10 curiosidades sobre os Santos Protomártires do Brasil
Para marcar o dia, católicos de todo o país costumam rezar uma oração especial pedindo força para não desistir diante dos problemas da vida.
"Senhor Jesus Cristo, o vosso sangue derramado na cruz tornou-se a fonte sagrada que regou o testemunho dos mártires brasileiros, mortos pela fé, nos primórdios de nossa evangelização.
Concedei-nos, por intercessão dos nossos Santos Mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e os seus 27 companheiros leigos, a mesma fé e a mesma caridade que inflamava os seus corações.
Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos (faça o seu pedido), se for para o nosso bem e para vossa maior glória. Amém!"
O título de "protomártires" carrega um peso histórico e significa que eles foram os primeiros fiéis a sofrer esse tipo de violência por causa da religião em terras brasileiras. Esse episódio transformou o grupo em um grande símbolo nacional de resistência e devoção.