Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oração do dia: com medo da violência? Aprenda a prece a Santo Antônio Maria Claret para proteger sua família e livrar de assaltos

Missionário católico conhecido por sua forte devoção é celebrado neste dia 24 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 01:30

Santo Antônio Maria Claret
Santo Antônio Maria Claret Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica celebra no dia 24 de outubro a memória de Santo Antônio Maria Claret, um grande missionário que enfrentou diversos perigos em sua vida. A data convida os fiéis a buscarem ajuda divina por meio de uma prece especial dedicada ao santo, muito procurada por quem deseja se proteger da violência e das perseguições.

5 curiosidades sobre Santo Antônio Maria Claret

Durante sua missão de espalhar o Evangelho, ele sofreu vários ataques por causa de suas pregações. Em um dos casos mais famosos, ele foi gravemente ferido no rosto por um homem armado, mas sobreviveu para continuar sua obra. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ele fundou o grupo dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos hoje simplesmente como claretianos. Essa congregação religiosa cresceu muito com o tempo e hoje possui escolas e igrejas espalhadas pelo mundo todo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Além de ser um ótimo pregador, ele adorava escrever para alcançar mais pessoas com a mensagem divina. Ele publicou dezenas de livros e pequenos panfletos fáceis de ler que ajudavam as pessoas mais simples a entenderem a fé católica. por Imagem gerada por inteligência artificial
O santo passou um tempo importante morando na ilha de Cuba, onde trabalhou como arcebispo. Lá, ele defendeu os direitos dos escravos e tentou melhorar a vida dos mais pobres, o que gerou muita revolta entre os poderosos locais. por Imagem gerada por inteligência artificial
Apesar de ser muito humilde, ele foi escolhido para ser o confessor oficial e conselheiro da Rainha Isabel II da Espanha. Mesmo vivendo tão perto da riqueza da corte, ele nunca abandonou seu estilo de vida simples e sua dedicação aos mais necessitados. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 5
Durante sua missão de espalhar o Evangelho, ele sofreu vários ataques por causa de suas pregações. Em um dos casos mais famosos, ele foi gravemente ferido no rosto por um homem armado, mas sobreviveu para continuar sua obra. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração do dia

“Ó glorioso santo, vós que em vida sofrestes tantos tipos de violência e perseguições, como atentados, assaltos e ameaças de morte, mas que, pela vossa fé e confiança em Deus e no Imaculado Coração de Maria, todas as vezes nos livrastes desses males, intercedei por mim; e livrai-me to perigo de ser assaltado, roubado ou sequestrado. Afastai de mim e de minha família toda espécie de violência física e moral. Amém! (Rezar um Pai-Nosso por todas as pessoas que se encontram em perigo ou nas mãos de pessoas ruins)”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oração do dia: passando por dificuldades? Aprenda a prece a São João de Capistrano para abrir caminhos e afastar o medo

Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família

Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Oração do dia: 'Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza' - aprenda a poderosa prece a Santa Úrsula para pedir proteção espiritual e enfrentar obstáculos

Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Santo Antônio Maria Claret foi um grande religioso espanhol e apóstolo fervoroso do Imaculado Coração de Maria. Durante sua vida, ele viajou por diversos lugares para pregar o Evangelho e testemunhar a fé, enfrentando perseguições, ameaças de morte e até atentados violentos contra si, mas sempre encontrou força em sua confiança em Deus.

Fiéis acreditam que rezar essas palavras ajuda a blindar a família contra a violência física e moral, trazendo paz e segurança espiritual para sair de casa e enfrentar o mundo sem medo de assaltos ou maldades.

Leia mais

Imagem - 'Não esquecem': Oscar Magrini relata assédio 30 anos após viver cafajeste em 'O Rei do Gado'

'Não esquecem': Oscar Magrini relata assédio 30 anos após viver cafajeste em 'O Rei do Gado'

Imagem - 'Fiquei sem chão', diz Isabel Teixeira, atriz da Globo, após descobrir síndrome rara

'Fiquei sem chão', diz Isabel Teixeira, atriz da Globo, após descobrir síndrome rara

Imagem - Livinho recebe nota máxima e Scooby se salva no Dança dos Famosos; veja o ranking

Livinho recebe nota máxima e Scooby se salva no Dança dos Famosos; veja o ranking

Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers
Imagem - Chega de sufoco: 4 signos do horóscopo chinês começam a respirar aliviados hoje (24 de outubro)

Chega de sufoco: 4 signos do horóscopo chinês começam a respirar aliviados hoje (24 de outubro)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia os que estão dispostos, mas arrasta os relutantes' - a reflexão de Cleantes de Assos que ajuda a não surtar quando os planos dão errado

Frase do dia do Estoicismo: 'O destino guia os que estão dispostos, mas arrasta os relutantes' - a reflexão de Cleantes de Assos que ajuda a não surtar quando os planos dão errado