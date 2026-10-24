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Oração do dia: com medo da violência? Aprenda a prece a Santo Antônio Maria Claret para proteger sua família e livrar de assaltos

Missionário católico conhecido por sua forte devoção é celebrado neste dia 24 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 01:30

Santo Antônio Maria Claret Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica celebra no dia 24 de outubro a memória de Santo Antônio Maria Claret, um grande missionário que enfrentou diversos perigos em sua vida. A data convida os fiéis a buscarem ajuda divina por meio de uma prece especial dedicada ao santo, muito procurada por quem deseja se proteger da violência e das perseguições.

5 curiosidades sobre Santo Antônio Maria Claret 1 de 5

Confira a oração do dia

“Ó glorioso santo, vós que em vida sofrestes tantos tipos de violência e perseguições, como atentados, assaltos e ameaças de morte, mas que, pela vossa fé e confiança em Deus e no Imaculado Coração de Maria, todas as vezes nos livrastes desses males, intercedei por mim; e livrai-me to perigo de ser assaltado, roubado ou sequestrado. Afastai de mim e de minha família toda espécie de violência física e moral. Amém! (Rezar um Pai-Nosso por todas as pessoas que se encontram em perigo ou nas mãos de pessoas ruins)”

Santo Antônio Maria Claret foi um grande religioso espanhol e apóstolo fervoroso do Imaculado Coração de Maria. Durante sua vida, ele viajou por diversos lugares para pregar o Evangelho e testemunhar a fé, enfrentando perseguições, ameaças de morte e até atentados violentos contra si, mas sempre encontrou força em sua confiança em Deus.

