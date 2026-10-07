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Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

Tradição católica celebra o título mariano que inspirou a oração com o terço

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 02:02

Nossa Senhora do Rosário Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica dedica o dia 7 de outubro a Nossa Senhora do Rosário. Mais do que uma simples homenagem, a data celebra um dos formatos de oração mais populares e antigos do cristianismo: o terço. A devoção a esse título mariano é considerada uma proteção espiritual para os fiéis que buscam calma e uma ligação mais profunda com as mensagens de Jesus.

10 curiosidades sobre Nossa Senhora do Rosário 1 de 10

Confira a oração de Nossa Senhora do Rosário

“Ó Mãe do rosário, consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos das intempéries da vida. Entregamos a nossa existência a Ti e de Ti tudo esperamos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém!”

O costume de usar pequenos grãos amarrados para guiar as preces começou de forma simples. Nos primeiros séculos, os monges usavam pedrinhas para não perder as contas de quantas vezes haviam rezado. Como muitas pessoas não sabiam ler os 150 Salmos em latim, a Igreja adotou a repetição de 150 Ave-Marias como uma alternativa acessível de conexão com Deus. Esse conjunto ficou conhecido como "Saltério Angélico", pois a Ave-Maria é a saudação dos anjos citada na Bíblia.

O formato que conhecemos hoje, no entanto, surgiu após uma revelação divina no ano de 1214. A crença católica aponta que a Virgem Maria apareceu para o monge São Domingos de Gusmão, fundador da ordem dos dominicanos. Na visão, ela entregou o Rosário como uma "arma" poderosa para tocar o coração endurecido das pessoas e converter aqueles que estavam afastados da fé.

A data de 7 de outubro não foi escolhida por acaso. O dia marca a vitória dos cristãos na Batalha de Lepanto, na Grécia, no ano de 1571. Antes do conflito que ameaçava o ocidente, o Papa Pio V pediu a todos os fiéis que rezassem o Rosário sem parar.