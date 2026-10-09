FÉ

Oração do dia: 'Dai-nos conhecer vossos caminhos' - aprenda a prece poderosa de São Dionísio contra fortes dores de cabeça

Neste 9 de outubro, fiéis pedem intercessão ao primeiro bispo de Paris

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 01:30

São Dinis de Paris ou São Dionísio de Paris foi um mártir e santo cristão, tendo sido bispo de Paris no século III Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O calendário católico reserva o dia 9 de outubro para homenagear São Dionísio, mártir cristão e primeiro bispo de Paris. Conhecido por sua força e resistência até o fim da vida, ele se tornou uma figura popular de devoção para quem precisa de clareza e alívio para fortes dores de cabeça.

10 curiosidades sobre São Dionísio 1 de 10

Confira a oração de São Dionísio

“Deus, cuja presença santifica todas as coisas, dai-nos, pela intercessão de São Dionísio, conhecer vossos caminhos e trilhá-los com alegria e dedicação. Fortalecei nossa fé e a todos nós concedei as promessas de vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.”

A tradição aponta que chamar o nome de São Dionísio traz conforto físico e espiritual para lidar com as aflições da vida. Seus seguidores acreditam que a prece afasta as enxaquecas e renova as energias daqueles que se sentem esgotados.