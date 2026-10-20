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Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Religiosa católica conhecida pelo cuidado aos enfermos é celebrada neste dia 20 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:24

Santa Maria Bertilla Crédito: Imagem gerada por inteligência artificill

A Igreja Católica celebra neste dia 20 de outubro a memória de Santa Maria Bertilla Boscardin, convidando os fiéis à vigilância espiritual. A data une a história da freira que dedicou a vida aos enfermos à mensagem litúrgica de estar sempre pronto para amar e servir ao próximo.

5 curiosidades sobre Santa Maria Bertilla 1 de 5

Confira a oração do dia

"Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém."

Nascida em 1888 no interior da Itália, a religiosa superou desafios até ingressar na congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, adotando o nome Maria Bertilla. Trabalhou de forma incansável nas alas hospitalares, chegando a cuidar de doentes em abrigos subterrâneos durante os bombardeios da Primeira Guerra Mundial, sem nunca perder a serenidade e a dedicação.