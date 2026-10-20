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Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Religiosa católica conhecida pelo cuidado aos enfermos é celebrada neste dia 20 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:24

Santa Maria Bertilla
Santa Maria Bertilla Crédito: Imagem gerada por inteligência artificill

A Igreja Católica celebra neste dia 20 de outubro a memória de Santa Maria Bertilla Boscardin, convidando os fiéis à vigilância espiritual. A data une a história da freira que dedicou a vida aos enfermos à mensagem litúrgica de estar sempre pronto para amar e servir ao próximo.

5 curiosidades sobre Santa Maria Bertilla

Como tinha pouco estudo e dificuldade para aprender, alguns conventos não aceitaram sua entrada quando ela era jovem. Em vez de ficar triste, ela lidava com isso com humildade e brincava dizendo que era apenas uma simples camponesa. por Imagem gerada por inteligência artificill
Durante a Primeira Guerra Mundial, a cidade onde era enfermeira foi bombardeada, mas ela se recusou a fugir e deixar os doentes para trás. Para proteger todo mundo, ela transferiu os pacientes para o porão do hospital e cuidou deles ali mesmo até o perigo passar. por Imagem gerada por inteligência artificill
Ela cresceu passando muita necessidade em casa e sofria com as agressões do pai, que tinha problemas com bebida. Em vez de guardar rancor, ela usou essa dor para se tornar uma pessoa muito amorosa com quem precisava de ajuda. por Imagem gerada por inteligência artificill
Desde os 22 anos, a santa lutou contra um tumor que causava muita dor e que acabou tirando sua vida aos 34 anos. Mesmo sofrendo, ela escondia o problema de todo mundo para continuar trabalhando feliz e sorridente cuidando das crianças doentes. por Imagem gerada por inteligência artificill
Quando ela foi declarada santa pelo Papa em 1961, a cerimônia no Vaticano reuniu uma multidão muito emocionada. A parte mais bonita daquele dia foi que muitas pessoas presentes na praça eram antigos pacientes que ela mesma tinha ajudado a curar anos antes. por Imagem gerada por inteligência artificill
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Como tinha pouco estudo e dificuldade para aprender, alguns conventos não aceitaram sua entrada quando ela era jovem. Em vez de ficar triste, ela lidava com isso com humildade e brincava dizendo que era apenas uma simples camponesa. por Imagem gerada por inteligência artificill

Confira a oração do dia 

"Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém."

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Oração do dia: 'Vosso amor para com os pobres, concedei aos que glorificam o Vosso nome' - aprenda a poderosa prece a São Lucas Evangelista para fortalecer a fé e cura espiritual

Oração do dia: 'Para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito' - aprenda a poderosa prece a Santa Edwiges para sair das dívidas e atrair prosperidade

Oração do dia: 'Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia' - aprenda a poderosa prece a Santo Inácio de Antioquia para renovar a esperança e fortalecer a fé

Oração do dia: 'Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda' - aprenda a poderosa prece a Santa Teresa d'Ávila para acalmar a mente e afastar as aflições

Nascida em 1888 no interior da Itália, a religiosa superou desafios até ingressar na congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, adotando o nome Maria Bertilla. Trabalhou de forma incansável nas alas hospitalares, chegando a cuidar de doentes em abrigos subterrâneos durante os bombardeios da Primeira Guerra Mundial, sem nunca perder a serenidade e a dedicação.

A trajetória da santa materializa o pedido feito na oração por um coração sincero e disposto. Fiéis acreditam que rezar essas palavras ajuda a direcionar as atitudes logo no início do dia, trazendo clareza e paz para enfrentar as dificuldades da vida através da caridade e da prática do bem.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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