FÉ

Oração do dia: 'Faze que saibamos confiar nos momentos de fraqueza' - aprenda a prece de Santa Faustina que nos ensina a ter fé

Tradição católica celebra a apóstola da Divina Misericórdia neste 5 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 02:02

Santa Faustina Kowalska Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica dedica este 5 de outubro à memória de Santa Faustina Kowalska, conhecida como a apóstola da Divina Misericórdia. A data é um momento especial para os fiéis que buscam renovar a esperança, pedir perdão e encontrar conforto espiritual nas fases de maior fragilidade da vida.

10 curiosidades sobre Santa Faustina Kowalska 1 de 10

Confira a oração de Santa Faustina

"Ó Santa Faustina, que abriste a tua alma à misericórdia de Jesus, faze que saibamos também confiar nos momentos de fraqueza. Intercede por nós para que o nosso coração se abra às necessidades dos irmãos e para que nunca duvidemos do perdão de Deus. Guia-nos no caminho da simplicidade e da inteira confiança no Senhor. Amém."

A freira polonesa fez história no catolicismo após relatar diversas visões de Jesus Cristo na década de 1930. Esses encontros espirituais inspiraram a famosa devoção da Misericórdia e o quadro onde raios de luz saem do coração divino. Por isso, a frase mais marcante ligada à sua trajetória, e que pode ser repetida ao longo do dia é: "Jesus, eu confio em Vós".

