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Oração do dia: 'Faze que saibamos confiar nos momentos de fraqueza' - aprenda a prece de Santa Faustina que nos ensina a ter fé

Tradição católica celebra a apóstola da Divina Misericórdia neste 5 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 02:02

Santa Faustina Kowalska
Santa Faustina Kowalska Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica dedica este 5 de outubro à memória de Santa Faustina Kowalska, conhecida como a apóstola da Divina Misericórdia. A data é um momento especial para os fiéis que buscam renovar a esperança, pedir perdão e encontrar conforto espiritual nas fases de maior fragilidade da vida.

10 curiosidades sobre Santa Faustina Kowalska

O nome verdadeiro: O nome de batismo dela não era Faustina. Ela nasceu na Polônia e se chamava Helena Kowalska. O novo nome só foi adotado aos 20 anos, quando ela finalmente conseguiu entrar para o convento. por Imagem gerada por inteligência artificial
Rejeitada várias vezes: Antes de se tornar freira, ela bateu na porta de várias congregações religiosas. Acabou sendo recusada em muitas delas por ser de uma família camponesa muito pobre e ter estudado apenas três anos na escola. por Imagem gerada por inteligência artificial
O quadro famoso: Foi ela quem guiou a criação da famosa pintura de Jesus Cristo com raios vermelho e azul saindo do peito. Ela descreveu sua visão para um pintor e exigiu que a obra tivesse a frase "Jesus, eu confio em Vós". por Imagem gerada por inteligência artificial
Chorou ao ver a pintura: Quando viu o quadro finalizado pela primeira vez, Faustina caiu no choro. Ela ficou decepcionada porque achou que a arte humana não conseguia mostrar nem a metade da beleza divina que ela enxergava em suas visões. por Imagem gerada por inteligência artificial
Um diário: A pedido do seu confessor, ela anotou todas as suas conversas espirituais e experiências místicas em cadernos. Hoje, o "Diário de Santa Faustina" é um dos livros católicos mais lidos do mundo, com mais de 600 páginas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Morte aos 33 anos: Assim como Jesus Cristo, a freira polonesa morreu bastante jovem, com apenas 33 anos de idade. Ela foi vítima de uma tuberculose severa que atacou seus pulmões e o trato digestivo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Estigmas ocultos: A tradição católica aponta que ela carregou os estigmas (as feridas da crucificação de Cristo), mas de uma forma invisível. Ela relatava sentir dores extremas nas mãos, nos pés e no lado do peito, porém sem nenhuma marca física na pele. por Imagem gerada por inteligência artificial
Previsão da guerra: Em seus escritos, a freira fez alertas sobre tempos de muito sofrimento e uma grande guerra que estava prestes a castigar o mundo. Ela morreu em 1938, exatamente um ano antes de a Segunda Guerra Mundial estourar na Europa. por Imagem gerada por inteligência artificial
A primeira santa do milênio: Faustina foi canonizada (declarada santa) no ano 2000. O evento entrou para a história, pois ela se tornou a primeira pessoa a virar santa oficial no novo milênio. por Imagem gerada por inteligência artificial
Conexão com o Papa: O responsável por canonizá-la foi o Papa João Paulo II, que também era polonês. Graças aos relatos de Faustina, foi ele quem criou o "Domingo da Divina Misericórdia", festa celebrada mundialmente uma semana após a Páscoa. por Imagem gerada por inteligência artificial
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O nome verdadeiro: O nome de batismo dela não era Faustina. Ela nasceu na Polônia e se chamava Helena Kowalska. O novo nome só foi adotado aos 20 anos, quando ela finalmente conseguiu entrar para o convento. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de Santa Faustina

"Ó Santa Faustina, que abriste a tua alma à misericórdia de Jesus, faze que saibamos também confiar nos momentos de fraqueza. Intercede por nós para que o nosso coração se abra às necessidades dos irmãos e para que nunca duvidemos do perdão de Deus. Guia-nos no caminho da simplicidade e da inteira confiança no Senhor. Amém."

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A freira polonesa fez história no catolicismo após relatar diversas visões de Jesus Cristo na década de 1930. Esses encontros espirituais inspiraram a famosa devoção da Misericórdia e o quadro onde raios de luz saem do coração divino. Por isso, a frase mais marcante ligada à sua trajetória, e que pode ser repetida ao longo do dia é: "Jesus, eu confio em Vós".

Além da oração, a Igreja convida as pessoas a refletirem sobre atitudes. Os temas para colocar em pensamento incluem o pedido íntimo para aumentar a própria fé, mesmo que ela pareça pequena, e a busca por um espírito de serviço, para agir com mais humildade e solidariedade com quem está ao redor.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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