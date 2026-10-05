Oração do dia: 'Faze que saibamos confiar nos momentos de fraqueza' - aprenda a prece de Santa Faustina que nos ensina a ter fé

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 02:02
A Igreja Católica dedica este 5 de outubro à memória de Santa Faustina Kowalska, conhecida como a apóstola da Divina Misericórdia. A data é um momento especial para os fiéis que buscam renovar a esperança, pedir perdão e encontrar conforto espiritual nas fases de maior fragilidade da vida.
10 curiosidades sobre Santa Faustina Kowalska
"Ó Santa Faustina, que abriste a tua alma à misericórdia de Jesus, faze que saibamos também confiar nos momentos de fraqueza. Intercede por nós para que o nosso coração se abra às necessidades dos irmãos e para que nunca duvidemos do perdão de Deus. Guia-nos no caminho da simplicidade e da inteira confiança no Senhor. Amém."
A freira polonesa fez história no catolicismo após relatar diversas visões de Jesus Cristo na década de 1930. Esses encontros espirituais inspiraram a famosa devoção da Misericórdia e o quadro onde raios de luz saem do coração divino. Por isso, a frase mais marcante ligada à sua trajetória, e que pode ser repetida ao longo do dia é: "Jesus, eu confio em Vós".
Além da oração, a Igreja convida as pessoas a refletirem sobre atitudes. Os temas para colocar em pensamento incluem o pedido íntimo para aumentar a própria fé, mesmo que ela pareça pequena, e a busca por um espírito de serviço, para agir com mais humildade e solidariedade com quem está ao redor.