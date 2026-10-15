Oração do dia: 'Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda' - aprenda a poderosa prece a Santa Teresa d'Ávila para acalmar a mente e afastar as aflições

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:21
O dia 15 de outubro marca as homenagens a Santa Teresa de Jesus, uma das figuras mais marcantes da mística cristã. Muitos católicos aproveitam a data para reforçar sua confiança no plano divino e pedir orientação para as escolhas do dia a dia.
5 curiosidades sobre Santa Teresa de Jesus (Teresa d’Ávila)
“Nada te perturbe,
Nada te espante,
Tudo passa,
Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem, nada falta:
Só Deus basta.
Eleva o pensamento,
Ao céu sobe,
Por nada te angusties,
Nada te perturbe.
A Jesus Cristo segue,
Com grande entrega,
E, venha o que vier,
Nada te espante.
Vês a glória do mundo?
É glória vã;
Nada tem de estável,
Tudo passa.
Deseja as coisas celestes,
Que para sempre duram;
Fiel e rico em promessas,
Deus não muda.
Ama-o como merece,
Bondade Imensa;
Quem a Deus tem,
Mesmo que passe por momentos difíceis;
Sendo Deus o seu tesouro,
Nada lhe falta.
Só Deus basta!”
Nascida na Espanha no século XVI, Santa Teresa dedicou sua vida à ordem do Carmelo. Ela liderou uma grande reforma entre os religiosos de sua época, defendendo o retorno a uma rotina simples e voltada à oração.
Suas reflexões espirituais renderam textos que até hoje guiam a fé de milhões de pessoas. Em reconhecimento à sabedoria de seus ensinamentos sobre a contemplação, a religiosa foi aclamada Doutora da Igreja.
Os fiéis acreditam que esta oração é uma fonte de esperança em meio aos problemas da vida. Rezá-la com entrega ajuda a silenciar os medos, renovando a certeza de que a companhia de Deus é o suficiente para superar qualquer obstáculo.