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Oração do dia: 'Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda' - aprenda a poderosa prece a Santa Teresa d'Ávila para acalmar a mente e afastar as aflições

A memória celebrada neste dia 15 de outubro atrai milhares de devotos em busca de paz de espírito e conforto nas palavras da freira carmelita

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:21

Memória de Santa Teresa de Jesus (Teresa d’Ávila) Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 15 de outubro marca as homenagens a Santa Teresa de Jesus, uma das figuras mais marcantes da mística cristã. Muitos católicos aproveitam a data para reforçar sua confiança no plano divino e pedir orientação para as escolhas do dia a dia.

5 curiosidades sobre Santa Teresa de Jesus (Teresa d’Ávila) 1 de 5

Confira a oração de Santa Teresa d'Ávila

“Nada te perturbe,

Nada te espante,

Tudo passa,

Deus não muda,

A paciência tudo alcança;

Quem a Deus tem, nada falta:

Só Deus basta.

Eleva o pensamento,

Ao céu sobe,

Por nada te angusties,

Nada te perturbe.

A Jesus Cristo segue,

Com grande entrega,

E, venha o que vier,

Nada te espante.

Vês a glória do mundo?

É glória vã;

Nada tem de estável,

Tudo passa.

Deseja as coisas celestes,

Que para sempre duram;

Fiel e rico em promessas,

Deus não muda.

Ama-o como merece,

Bondade Imensa;

Quem a Deus tem,

Mesmo que passe por momentos difíceis;

Sendo Deus o seu tesouro,

Nada lhe falta.

Só Deus basta!”

Nascida na Espanha no século XVI, Santa Teresa dedicou sua vida à ordem do Carmelo. Ela liderou uma grande reforma entre os religiosos de sua época, defendendo o retorno a uma rotina simples e voltada à oração.



Suas reflexões espirituais renderam textos que até hoje guiam a fé de milhões de pessoas. Em reconhecimento à sabedoria de seus ensinamentos sobre a contemplação, a religiosa foi aclamada Doutora da Igreja.