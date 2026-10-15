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Oração do dia: 'Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda' - aprenda a poderosa prece a Santa Teresa d'Ávila para acalmar a mente e afastar as aflições

A memória celebrada neste dia 15 de outubro atrai milhares de devotos em busca de paz de espírito e conforto nas palavras da freira carmelita

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:21

Memória de Santa Teresa de Jesus (Teresa d’Ávila) Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 15 de outubro marca as homenagens a Santa Teresa de Jesus, uma das figuras mais marcantes da mística cristã. Muitos católicos aproveitam a data para reforçar sua confiança no plano divino e pedir orientação para as escolhas do dia a dia.

5 curiosidades sobre Santa Teresa de Jesus (Teresa d’Ávila)

Santa Teresa morreu na noite de 4 de outubro de 1582. Exatamente nessa noite, o mundo católico fez a transição do calendário juliano para o gregoriano, o que exigiu que 10 dias fossem pulados para corrigir o ano solar. O dia seguinte à sua morte passou a ser 15 de outubro, data em que sua memória é celebrada até hoje. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em 1970, o Papa Paulo VI concedeu a ela (junto com Santa Catarina de Sena) o título de Doutora da Igreja. O reconhecimento quebrou uma exclusividade masculina de séculos, validando a profundidade e a importância teológica de seus livros sobre a oração e a vida mística, como O Castelo Interior e Caminho de Perfeição. por Imagem gerada por inteligência artificial
Aos 24 anos, Teresa contraiu uma doença tão grave (historiadores apontam para malária ou catalepsia) que entrou em coma profundo por quatro dias. Ela foi dada como morta, a cova foi preparada e cera quente chegou a ser pingada em seus olhos para confirmar o óbito. Seu pai se recusou a autorizar o enterro até que ela finalmente despertou. Por seu longo histórico de enfermidades, ela é a padroeira de quem sofre de dores de cabeça. por Imagem gerada por inteligência artificial
A santa relatou uma experiência mística conhecida como "transverberação", na qual um anjo teria atravessado seu coração com uma lança de fogo. Seu coração, retirado após sua morte, permanece incorrupto e exposto como relíquia na cidade de Alba de Tormes, na Espanha. O órgão apresenta perfurações físicas reais que coincidem com o relato da santa. Essa visão inspirou a famosa escultura O Êxtase de Santa Teresa, do artista italiano Bernini. por Imagem gerada por inteligência artificial
No século XVI, uma mulher escrevendo sobre teologia, ensinando oração mental, relatando visões místicas e liderando uma reforma religiosa (a fundação da Ordem das Carmelitas Descalças) levantou fortes suspeitas da Igreja. O Tribunal do Santo Ofício apreendeu seus escritos e a investigou repetidas vezes sob suspeita de heresia, mas Teresa sempre conseguiu provar a ortodoxia de sua fé. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Santa Teresa morreu na noite de 4 de outubro de 1582. Exatamente nessa noite, o mundo católico fez a transição do calendário juliano para o gregoriano, o que exigiu que 10 dias fossem pulados para corrigir o ano solar. O dia seguinte à sua morte passou a ser 15 de outubro, data em que sua memória é celebrada até hoje. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de Santa Teresa d'Ávila

“Nada te perturbe,

Nada te espante,

Tudo passa,

Deus não muda,

A paciência tudo alcança;

Quem a Deus tem, nada falta:

Só Deus basta.

Eleva o pensamento,

Ao céu sobe,

Por nada te angusties,

Nada te perturbe.

A Jesus Cristo segue,

Com grande entrega,

E, venha o que vier,

Nada te espante.

Vês a glória do mundo?

É glória vã;

Nada tem de estável,

Tudo passa.

Deseja as coisas celestes,

Que para sempre duram;

Fiel e rico em promessas,

Deus não muda.

Ama-o como merece,

Bondade Imensa;

Quem a Deus tem,

Mesmo que passe por momentos difíceis;

Sendo Deus o seu tesouro,

Nada lhe falta.

Só Deus basta!”

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Nascida na Espanha no século XVI, Santa Teresa dedicou sua vida à ordem do Carmelo. Ela liderou uma grande reforma entre os religiosos de sua época, defendendo o retorno a uma rotina simples e voltada à oração.

Suas reflexões espirituais renderam textos que até hoje guiam a fé de milhões de pessoas. Em reconhecimento à sabedoria de seus ensinamentos sobre a contemplação, a religiosa foi aclamada Doutora da Igreja.

Os fiéis acreditam que esta oração é uma fonte de esperança em meio aos problemas da vida. Rezá-la com entrega ajuda a silenciar os medos, renovando a certeza de que a companhia de Deus é o suficiente para superar qualquer obstáculo.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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