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Oração do dia: 'Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza' - aprenda a poderosa prece a Santa Úrsula para pedir proteção espiritual e enfrentar obstáculos

Mártir que inspirou a fundação de ordens religiosas dedicadas à educação é celebrada neste dia 21 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 01:30

Santa Úrsula
Santa Maria Bertillac Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica celebra neste dia 21 de outubro a memória de Santa Úrsula. A data recorda a coragem da mártir cristã, inspirando milhares de fiéis a buscarem firmeza espiritual diante dos obstáculos da vida.

5 curiosidades sobre Santa Úrsula

A história mais famosa conta que ela viajava com 11 mil amigas que também morreram por não abandonarem a fé cristã. Porém, os historiadores explicam que isso foi apenas um erro de tradução antigo, e que o grupo original devia ter cerca de 11 jovens. por Imagem gerada por inteligência artificial
A coragem da santa inspirou a criação das Irmãs Ursulinas, um grupo de freiras fundado no século XVI. Essa foi a primeira congregação religiosa feminina focada totalmente em abrir escolas e dar educação de qualidade para meninas. por Imagem gerada por inteligência artificial
O navegador Cristóvão Colombo ficou tão impressionado com a história de Úrsula e suas companheiras que decidiu homenageá-las em suas viagens. Por causa delas, ele deu o nome de "Ilhas Virgens" para um belo conjunto de ilhas localizado no Mar do Caribe. por Imagem gerada por inteligência artificial
Na cidade de Colônia, na Alemanha, existe uma grande igreja construída exatamente no local onde o grupo teria sido atacado. Dentro dela fica uma sala impressionante chamada "Câmara de Ouro", onde as paredes são decoradas com antigos ossos que pertenceriam à santa e suas amigas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Como Úrsula foi uma líder inteligente que guiou seu grupo durante uma longa viagem, ela se tornou a padroeira das jovens, dos professores e dos estudantes. Muitas pessoas também costumam rezar para ela antes de fazer as malas, pedindo proteção contra acidentes e perigos na estrada. por Imagem gerada por inteligência artificial
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A história mais famosa conta que ela viajava com 11 mil amigas que também morreram por não abandonarem a fé cristã. Porém, os historiadores explicam que isso foi apenas um erro de tradução antigo, e que o grupo original devia ter cerca de 11 jovens. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração do dia

“Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza da graça para ir ao encontro do martírio com toda a coragem: concedei que, apoiados em suas preces e instruídos pelo seu exemplo, possamos avançar no caminho do vosso amor, por entre as dificuldades da vida, e chegar à contemplação de vossa beleza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Úrsula, rogai por nós!”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Oração do dia: 'Vosso amor para com os pobres, concedei aos que glorificam o Vosso nome' - aprenda a poderosa prece a São Lucas Evangelista para fortalecer a fé e cura espiritual

Oração do dia: 'Para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito' - aprenda a poderosa prece a Santa Edwiges para sair das dívidas e atrair prosperidade

Oração do dia: 'Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia' - aprenda a poderosa prece a Santo Inácio de Antioquia para renovar a esperança e fortalecer a fé

Segundo a tradição católica, Úrsula era uma princesa britânica que viveu entre os séculos IV e V. Durante uma viagem de retorno de Roma, ela e um grupo de jovens mulheres foram capturadas por guerreiros hunos na região de Colônia, na atual Alemanha, e preferiram o martírio a renunciar à fé cristã.

A força desta oração está no pedido direto por graça divina e resiliência. Fiéis acreditam que repetir essas palavras ajuda a cultivar a firmeza de caráter necessária para atravessar momentos de crise e incerteza, mantendo sempre o foco e a confiança no amor de Deus.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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