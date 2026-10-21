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Oração do dia: 'Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza' - aprenda a poderosa prece a Santa Úrsula para pedir proteção espiritual e enfrentar obstáculos

Mártir que inspirou a fundação de ordens religiosas dedicadas à educação é celebrada neste dia 21 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 01:30

Santa Maria Bertillac Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica celebra neste dia 21 de outubro a memória de Santa Úrsula. A data recorda a coragem da mártir cristã, inspirando milhares de fiéis a buscarem firmeza espiritual diante dos obstáculos da vida.

5 curiosidades sobre Santa Úrsula 1 de 5

Confira a oração do dia

“Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza da graça para ir ao encontro do martírio com toda a coragem: concedei que, apoiados em suas preces e instruídos pelo seu exemplo, possamos avançar no caminho do vosso amor, por entre as dificuldades da vida, e chegar à contemplação de vossa beleza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Úrsula, rogai por nós!”

Segundo a tradição católica, Úrsula era uma princesa britânica que viveu entre os séculos IV e V. Durante uma viagem de retorno de Roma, ela e um grupo de jovens mulheres foram capturadas por guerreiros hunos na região de Colônia, na atual Alemanha, e preferiram o martírio a renunciar à fé cristã.