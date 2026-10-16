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Oração do dia: 'Para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito' - aprenda a poderosa prece a Santa Edwiges para sair das dívidas e atrair prosperidade

Celebrada em 16 de outubro, a religiosa que usou sua riqueza para ajudar os pobres atrai milhares de fiéis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 01:30

Santa Edwiges Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 16 de outubro é marcado pela confiança na providência divina com as homenagens a Santa Edwiges. Conhecida mundialmente como a padroeira dos endividados, a data mobiliza católicos que enfrentam crises financeiras e depositam na santa a esperança de reorganizar as contas e melhorar as coisas em casa.

5 curiosidades sobre Santa Edwiges 1 de 5

Confira a oração de Santa Edwiges

"Ó Santa Edwiges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante vos peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém."

A trajetória de profunda compaixão da santa começou ainda na Idade Média. Nascida na Alemanha em 1174, Edwiges pertencia a uma família nobre, mas decidiu usar sua posição de poder e seus bens materiais para transformar a dura realidade ao seu redor.

Ela se destacou pela caridade, fundando instituições de apoio e ajudando quem não tinha a quem recorrer. Sua fama de protetora dos endividados nasceu do hábito de pagar, com o próprio dinheiro, as dívidas de necessitados que acabavam presos por não conseguirem honrar seus compromissos financeiros.

Após uma vida dedicada aos vulneráveis, a religiosa faleceu na Polônia, em 15 de outubro de 1243. O reconhecimento de suas virtudes foi rápido para os padrões da época e o Papa Clemente IV a canonizou em 26 de março de 1267.