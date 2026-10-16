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Oração do dia: 'Para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito' - aprenda a poderosa prece a Santa Edwiges para sair das dívidas e atrair prosperidade

Celebrada em 16 de outubro, a religiosa que usou sua riqueza para ajudar os pobres atrai milhares de fiéis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 01:30

Santa Edwiges
Santa Edwiges Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 16 de outubro é marcado pela confiança na providência divina com as homenagens a Santa Edwiges. Conhecida mundialmente como a padroeira dos endividados, a data mobiliza católicos que enfrentam crises financeiras e depositam na santa a esperança de reorganizar as contas e melhorar as coisas em casa. 

5 curiosidades sobre Santa Edwiges

Como ato de penitência, Edwiges tinha o costume de andar descalça, mesmo durante os invernos rigorosos da Europa. Preocupado com a saúde dela, seu marido pediu ao bispo que a obrigasse a usar sapatos. O bispo, então, deu a ela um par de calçados e ordenou que os usasse sempre. Obediente, mas sem abrir mão de sua penitência, Edwiges passou a carregar os sapatos pendurados no cinto ou nas mãos, cumprindo a ordem de "levá-los consigo", mas mantendo os pés descalços. por Imagem gerada por inteligência artificial
Na Idade Média, quem não conseguia pagar suas dívidas era punido com a prisão, e as famílias dos devedores frequentemente acabavam na miséria ou vendidas como escravas. Usando sua influência e fortuna como duquesa, Edwiges visitava as prisões e pagava, do próprio bolso, as dívidas dessas pessoas para libertá-las. Além de tirá-las da cadeia, ela arrumava empregos para que pudessem recomeçar a vida. por Imagem gerada por inteligência artificial
Edwiges casou-se muito jovem, aos 12 anos, com o duque Henrique I da Silésia (na atual Polônia). O casal teve sete filhos. No entanto, após o nascimento do último filho, ambos decidiram, em comum acordo, fazer um voto de castidade e viver como irmãos pelo resto de suas vidas, dedicando-se inteiramente à fé e à caridade. por Imagem gerada por inteligência artificial
Nas imagens e estátuas católicas, Santa Edwiges é frequentemente representada com uma coroa na cabeça (por ser duquesa), um livro (simbolizando sua devoção à leitura da Bíblia), um par de sapatos nas mãos (referência ao seu voto de penitência) e, principalmente, segurando uma pequena igreja. Isso porque ela financiou a construção de dezenas de igrejas, hospitais e mosteiros, incluindo a famosa Abadia de Trzebnica. por Imagem gerada por inteligência artificial
Apesar de sua nobreza, a vida pessoal de Edwiges foi marcada por grandes tragédias. Ela viu seis de seus sete filhos morrerem antes dela. O golpe mais duro foi a morte de seu filho mais velho, Henrique II, que foi morto decapitado durante a invasão dos mongóis na Batalha de Legnica. Relatos da época afirmam que ela recebeu a notícia sem desespero, consolando os que choravam ao seu redor com sua fé inabalável na vida eterna. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Como ato de penitência, Edwiges tinha o costume de andar descalça, mesmo durante os invernos rigorosos da Europa. Preocupado com a saúde dela, seu marido pediu ao bispo que a obrigasse a usar sapatos. O bispo, então, deu a ela um par de calçados e ordenou que os usasse sempre. Obediente, mas sem abrir mão de sua penitência, Edwiges passou a carregar os sapatos pendurados no cinto ou nas mãos, cumprindo a ordem de "levá-los consigo", mas mantendo os pés descalços. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de Santa Edwiges

"Ó Santa Edwiges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no Céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes, suplicante vos peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente necessito. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém."

A trajetória de profunda compaixão da santa começou ainda na Idade Média. Nascida na Alemanha em 1174, Edwiges pertencia a uma família nobre, mas decidiu usar sua posição de poder e seus bens materiais para transformar a dura realidade ao seu redor.

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Ela se destacou pela caridade, fundando instituições de apoio e ajudando quem não tinha a quem recorrer. Sua fama de protetora dos endividados nasceu do hábito de pagar, com o próprio dinheiro, as dívidas de necessitados que acabavam presos por não conseguirem honrar seus compromissos financeiros.

Após uma vida dedicada aos vulneráveis, a religiosa faleceu na Polônia, em 15 de outubro de 1243. O reconhecimento de suas virtudes foi rápido para os padrões da época e o Papa Clemente IV a canonizou em 26 de março de 1267.

Segundo a tradição, rezar essa prece com fé não apenas atrai ajuda para quitar as dividias, mas também inspira os fiéis a terem sabedoria na administração do dinheiro e generosidade com o próximo.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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