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Oração do dia: passando por dificuldades? Aprenda a prece a São João de Capistrano para abrir caminhos e afastar o medo

Frade conhecido por sua firmeza na defesa da fé cristã é celebrado neste dia 23 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 01:30

São João de Capistrano Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica celebra em 23 de outubro a memória de São João de Capistrano, o "Soldado de Cristo". A data inspira fiéis a buscarem a mesma bravura do santo para enfrentar as batalhas diárias sem ter medo diante do perigo.

5 curiosidades sobre São João de Capistrano 1 de 5

Confira a oração do dia

“São João de Capistrano, que no campo de batalha e na defesa da fé nunca recuaste diante do perigo, rogo-te que infundas em mim a mesma coragem e determinação. Tu, que enfrentaste a ameaça iminente durante a Batalha de Belgrado, e com fé inquebrantável conduziste os fiéis à vitória, ajuda-me a enfrentar as batalhas que se apresentam em minha vida, sejam elas espirituais ou materiais.

Pelas vezes em que, como comandante, erguiste a cruz e clamaste pelo auxílio divino, suplico que intercedas por mim junto ao Senhor. Que eu possa ter a mesma confiança inabalável em Deus que tu tiveste, mesmo quando as circunstâncias pareciam insuperáveis. Inspira-me a perseverar na fé, assim como perseveraste na tua missão, mesmo diante dos maiores desafios.

Que tua vida dedicada à pregação, à defesa da Igreja e à liderança dos fiéis, me sirva de exemplo para não desfalecer nas dificuldades. Concede-me, por tua intercessão, a força necessária para não recuar diante das dificuldades, mas sim avançar, sempre confiando na proteção divina.

São João de Capistrano, que teu espírito destemido seja meu amparo nos momentos de fraqueza e dúvida, e que, seguindo teu exemplo, eu possa servir a Deus com fidelidade e coragem todos os dias da minha vida. Amém.”

A devoção ao religioso se fortaleceu após sua liderança na Batalha de Belgrado, em 1456. Segundo a tradição, ele guiou as tropas católicas contra as forças invasoras segurando apenas um crucifixo e clamando por auxílio divino, tornando-se um símbolo de fé inabalável.

