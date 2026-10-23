Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oração do dia: passando por dificuldades? Aprenda a prece a São João de Capistrano para abrir caminhos e afastar o medo

Frade conhecido por sua firmeza na defesa da fé cristã é celebrado neste dia 23 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 01:30

São João de Capistrano
São João de Capistrano Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica celebra em 23 de outubro a memória de São João de Capistrano, o "Soldado de Cristo". A data inspira fiéis a buscarem a mesma bravura do santo para enfrentar as batalhas diárias sem ter medo diante do perigo.

5 curiosidades sobre São João de Capistrano

Antes de virar um líder religioso, João era um advogado e juiz muito importante, chegando a governar uma cidade na Itália. Ele só decidiu mudar de vida e virar frade franciscano depois de ser preso e perder tudo o que tinha. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ele ganhou o apelido de "Soldado de Cristo" por liderar as tropas na famosa Batalha de Belgrado quando já era um idoso de 70 anos. Em vez de usar espadas ou armaduras de guerra, ele ia para a frente do combate segurando apenas uma cruz para encorajar os homens. por Imagem gerada por inteligência artificial
Durante o tempo em que esteve na prisão militar, ele teve uma visão misteriosa de São Francisco de Assis pedindo que ele mudasse seu caminho. Essa experiência tocou tanto o seu coração que ele decidiu vender todos os seus bens e dar o dinheiro aos mais necessitados. por Imagem gerada por inteligência artificial
João tinha um talento incrível para falar em público e viajava por toda a Europa levando a mensagem de Deus. O sucesso de suas pregações era tão grande que as igrejas não davam conta do público, e ele precisava falar em praças abertas para até 100 mil pessoas de uma só vez. por Imagem gerada por inteligência artificial
Por causa da sua primeira profissão no direito e de sua enorme coragem nos campos de batalha, ele recebeu um reconhecimento especial da Igreja Católica. Hoje, ele é considerado o santo padroeiro e protetor oficial dos juízes, advogados e também dos capelães militares. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 5
Antes de virar um líder religioso, João era um advogado e juiz muito importante, chegando a governar uma cidade na Itália. Ele só decidiu mudar de vida e virar frade franciscano depois de ser preso e perder tudo o que tinha. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração do dia

“São João de Capistrano, que no campo de batalha e na defesa da fé nunca recuaste diante do perigo, rogo-te que infundas em mim a mesma coragem e determinação. Tu, que enfrentaste a ameaça iminente durante a Batalha de Belgrado, e com fé inquebrantável conduziste os fiéis à vitória, ajuda-me a enfrentar as batalhas que se apresentam em minha vida, sejam elas espirituais ou materiais.

Pelas vezes em que, como comandante, erguiste a cruz e clamaste pelo auxílio divino, suplico que intercedas por mim junto ao Senhor. Que eu possa ter a mesma confiança inabalável em Deus que tu tiveste, mesmo quando as circunstâncias pareciam insuperáveis. Inspira-me a perseverar na fé, assim como perseveraste na tua missão, mesmo diante dos maiores desafios.

Que tua vida dedicada à pregação, à defesa da Igreja e à liderança dos fiéis, me sirva de exemplo para não desfalecer nas dificuldades. Concede-me, por tua intercessão, a força necessária para não recuar diante das dificuldades, mas sim avançar, sempre confiando na proteção divina.

São João de Capistrano, que teu espírito destemido seja meu amparo nos momentos de fraqueza e dúvida, e que, seguindo teu exemplo, eu possa servir a Deus com fidelidade e coragem todos os dias da minha vida. Amém.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família

Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Oração do dia: 'Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza' - aprenda a poderosa prece a Santa Úrsula para pedir proteção espiritual e enfrentar obstáculos

Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Oração do dia: 'Vosso amor para com os pobres, concedei aos que glorificam o Vosso nome' - aprenda a poderosa prece a São Lucas Evangelista para fortalecer a fé e cura espiritual

A devoção ao religioso se fortaleceu após sua liderança na Batalha de Belgrado, em 1456. Segundo a tradição, ele guiou as tropas católicas contra as forças invasoras segurando apenas um crucifixo e clamando por auxílio divino, tornando-se um símbolo de fé inabalável.

A força desta oração está no pedido por resiliência e proteção diante das ameaças da vida. Fiéis acreditam que a prece ajuda a afastar a insegurança e traz o amparo espiritual necessário para não desfalecer nos momentos de fraqueza, avançando sempre com confiança.

Leia mais

Imagem - Linguiça toscana com aipim na airfryer: truque simples garante casquinha crocante e carne suculenta

Linguiça toscana com aipim na airfryer: truque simples garante casquinha crocante e carne suculenta

Imagem - Estudante de 23 anos posta foto na casa de Cauã Reymond e reforça rumores de romance; veja

Estudante de 23 anos posta foto na casa de Cauã Reymond e reforça rumores de romance; veja

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz' - Apresentadora reflete sobre o que realmente importa

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz' - Apresentadora reflete sobre o que realmente importa

Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

Mais recentes

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês melhoram a vida amorosa e deixam hábitos para trás hoje (23 de outubro)

4 signos do horóscopo chinês melhoram a vida amorosa e deixam hábitos para trás hoje (23 de outubro)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Só porque algo parece difícil, não pense que é impossível' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a calar aquela voz que diz que você não é capaz

Frase do dia do Estoicismo: 'Só porque algo parece difícil, não pense que é impossível' - a reflexão de Marco Aurélio que ajuda a calar aquela voz que diz que você não é capaz
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis

Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis