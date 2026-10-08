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Oração do dia: 'Possamos abandonar os caminhos que nos afastam' - aprenda a prece a Santa Pelágia para pedir coragem e proteção

Igreja Católica celebra a Virgem e Mártir de Antioquia neste 8 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 01:30

Santa Pelágia
Santa Pelágia Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica dedica esta quinta-feira, 8 de outubro, à memória de Santa Pelágia, a Penitente. A data é marcada por um momento de reflexão para os fiéis que buscam recomeços, já que a trajetória da santa é marcada pelo abandono de uma vida de excessos para seguir a mensagem do Evangelho.

10 curiosidades sobre Santa Pelágia

 Antes de sua conversão cristã, Pelágia era uma das atrizes e dançarinas mais famosas, ricas e cobiçadas da cidade de Antioquia. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ela era tão vaidosa e usava tantas joias que ficou conhecida em toda a região pelo apelido de "Margarida" (que significa Pérola). por Imagem gerada por inteligência artificial
Ela decidiu mudar de vida radicalmente após passar montada em um cavalo, coberta de luxos, e ouvir por acaso a pregação do bispo São Nono. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Logo após ser batizada, ela pegou todo o dinheiro, joias e bens acumulados na carreira e doou absolutamente tudo aos pobres. por Imagem gerada por inteligência artificial
Para fugir do assédio dos antigos admiradores e das tentações da fama, ela raspou a cabeça, vestiu roupas de monge e assumiu a identidade de um homem chamado "Pelágio". por Imagem gerada por inteligência artificial
Passou o resto dos seus dias vivendo como um eremita em completo isolamento e jejum no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. por Imagem gerada por inteligência artificial
Os outros monges e peregrinos da região passaram anos admirando o "monge Pelágio". Ninguém desconfiava que era uma mulher, o que só foi descoberto no dia de sua morte. por Imagem gerada por inteligência artificial
Pelo seu passado na arte, ela é considerada a padroeira das atrizes, além de ser o grande símbolo dos pecadores que buscam um recomeço. por Imagem gerada por inteligência artificial
Relatos antigos dizem que o próprio diabo tentava Pelágia frequentemente, oferecendo de volta a riqueza do passado, mas ela resistia rezando sem parar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sua trajetória inspirou o comportamento de dezenas de outros santos ao longo da história que abandonaram o glamour por uma vida anônima. por Imagem gerada por inteligência artificial
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 Antes de sua conversão cristã, Pelágia era uma das atrizes e dançarinas mais famosas, ricas e cobiçadas da cidade de Antioquia. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de Santa Pelágia

"Santa Pelágia, exemplo de conversão e fidelidade a Cristo, intercedei por nós. Que, assim como vós, possamos abandonar os caminhos que nos afastam de Deus e trilhar a vida com fé, arrependimento e amor ao Evangelho. Dai-nos coragem para testemunhar nossa fé mesmo diante das dificuldades e perseguições. Amém!"

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Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

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Oração do dia: 'Faze que saibamos confiar nos momentos de fraqueza' - aprenda a prece de Santa Faustina que nos ensina a ter fé

Oração do dia: 'Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz' - aprenda a poderosa prece de São Francisco que nos ensina a ter esperança e amar

Oração do dia: 'Alcançai-nos também a graça, que tanto necessitamos, se for para o nosso bem' - aprenda a poderosa prece dos Protomártires que nos ensina a ter coragem

A história da padroeira inspira aqueles que sentem a necessidade de mudar de vida. A liturgia reforça o valor da perseverança, lembrando aos católicos que a oração constante é o melhor caminho para encontrar a Providência Divina nos momentos de dúvida.

Mais do que um pedido de perdão, o objetivo dessa prece é fortalecer a coragem. É o momento ideal para entregar as intenções a Deus, buscar a sabedoria do Espírito Santo e manter a fé mesmo diante das dificuldades.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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