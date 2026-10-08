Oração do dia: 'Possamos abandonar os caminhos que nos afastam' - aprenda a prece a Santa Pelágia para pedir coragem e proteção

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 01:30
A Igreja Católica dedica esta quinta-feira, 8 de outubro, à memória de Santa Pelágia, a Penitente. A data é marcada por um momento de reflexão para os fiéis que buscam recomeços, já que a trajetória da santa é marcada pelo abandono de uma vida de excessos para seguir a mensagem do Evangelho.
10 curiosidades sobre Santa Pelágia
"Santa Pelágia, exemplo de conversão e fidelidade a Cristo, intercedei por nós. Que, assim como vós, possamos abandonar os caminhos que nos afastam de Deus e trilhar a vida com fé, arrependimento e amor ao Evangelho. Dai-nos coragem para testemunhar nossa fé mesmo diante das dificuldades e perseguições. Amém!"
A história da padroeira inspira aqueles que sentem a necessidade de mudar de vida. A liturgia reforça o valor da perseverança, lembrando aos católicos que a oração constante é o melhor caminho para encontrar a Providência Divina nos momentos de dúvida.
Mais do que um pedido de perdão, o objetivo dessa prece é fortalecer a coragem. É o momento ideal para entregar as intenções a Deus, buscar a sabedoria do Espírito Santo e manter a fé mesmo diante das dificuldades.