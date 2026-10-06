Oração do dia: 'Possamos manter o coração dedicado a Vós' - aprenda a prece a São Bruno para acalmar a mente e encontrar paz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 02:02
A Igreja Católica dedica este 6 de outubro à memória de São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuxos e grande símbolo da vida. A data é um convite especial para quem vive com a cabeça cheia de problemas e precisa de um respiro espiritual no meio da rotina acelerada.
10 curiosidades sobre São Bruno
Reserve um minuto de tranquilidade e repita as seguintes palavras:
"Ó Deus misericordioso, que chamastes São Bruno a servir-Vos na solidão do deserto, concedei-nos, por sua intercessão, que, em meio às dificuldades e agitações deste mundo, possamos manter o coração dedicado a Vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém."
A mensagem de São Bruno nos lembra a famosa passagem bíblica das irmãs Marta e Maria, ensinando que é preciso parar de correr contra o tempo e escolher "a melhor parte", focando naquilo que realmente tem valor.
O grande legado do santo é justamente a busca pelo silêncio. Mais do que pedir coisas materiais, o objetivo dessa oração é encontrar uma proteção contra a ansiedade, acalmar os pensamentos e garantir que o coração se mantenha firme e em paz.