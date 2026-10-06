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Oração do dia: 'Possamos manter o coração dedicado a Vós' - aprenda a prece a São Bruno para acalmar a mente e encontrar paz

Tradição católica celebra o fundador da Ordem dos Cartuxos neste 6 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 02:02

São Bruno Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica dedica este 6 de outubro à memória de São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuxos e grande símbolo da vida. A data é um convite especial para quem vive com a cabeça cheia de problemas e precisa de um respiro espiritual no meio da rotina acelerada.

10 curiosidades sobre São Bruno 1 de 10

Confira a oração de São Bruno

Reserve um minuto de tranquilidade e repita as seguintes palavras:

"Ó Deus misericordioso, que chamastes São Bruno a servir-Vos na solidão do deserto, concedei-nos, por sua intercessão, que, em meio às dificuldades e agitações deste mundo, possamos manter o coração dedicado a Vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém."

A mensagem de São Bruno nos lembra a famosa passagem bíblica das irmãs Marta e Maria, ensinando que é preciso parar de correr contra o tempo e escolher "a melhor parte", focando naquilo que realmente tem valor.

