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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 01:30
A Igreja Católica celebra neste dia 22 de outubro a memória de São João Paulo II. A data marca o início histórico de seu pontificado e atrai fiéis do mundo todo em busca de amparo, esperança e paz.
5 curiosidades sobre Papa João Paulo II
“Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção!
Abençoa a Igreja, que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus!
Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra.
Abençoa as famílias, abençoa cada família! Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra.
São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família.
Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor; roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz.
Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus! Amém!”
Nascido na Polônia como Karol Wojtyła, ele assumiu a liderança da Igreja em 1978, em um dos pontificados mais longos da história, e foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Sua trajetória foi marcada pela defesa da dignidade humana, oposição às guerras e grande carisma, especialmente com os jovens.
A prece dedicada ao santo reflete suas grandes missões, pedindo a proteção das famílias e a paz mundial. Fiéis acreditam que repetir essas palavras ajuda a afastar as tensões diárias, mantendo viva a esperança e o amor ao próximo ensinados pelo pontífice.