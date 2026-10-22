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Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família

Papa João Paulo II, que marcou gerações com seu carisma e defesa da paz, é celebrado neste dia 22 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 01:30

São João Paulo II Crédito: Divulgação 

A Igreja Católica celebra neste dia 22 de outubro a memória de São João Paulo II. A data marca o início histórico de seu pontificado e atrai fiéis do mundo todo em busca de amparo, esperança e paz.

5 curiosidades sobre Papa João Paulo II

Em 1981, ele sofreu um grave atentado a tiros na praça do Vaticano e quase perdeu a vida. Depois de se recuperar, ele fez questão de visitar o atirador na prisão para conversar e perdoá-lo pessoalmente. (Irmã Dulce com o papa João Paulo II, quando ele visitou Salvador em 1980) por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Antes e até mesmo durante o seu papado, São João Paulo II adorava praticar esportes e estar na natureza. Ele era apaixonado por esquiar nas montanhas, fazer trilhas, jogar futebol e até nadar em suas horas de folga. (Primeira visita do Papa João Paulo II a Aparecida) por Reprodução
Ele tinha uma facilidade incrível para se comunicar e falava mais de 10 idiomas fluentemente. Isso ajudava muito em suas viagens, pois ele fazia questão de rezar e conversar com as multidões na língua do país que estava visitando. (Irmã Dulce no primeiro encontro com o papa João Paulo II) por Reprodução/Estadão
Como sempre teve um carinho especial pela juventude, ele decidiu criar a famosa Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no ano de 1985. Esse evento gigante virou uma tradição e até hoje reúne milhões de jovens do mundo todo para celebrar a fé e a paz. (Papa João paulo II encontrando a irmã Dulce dos Pobres no hospital) por Reprodução/Diário do Poder
João Paulo II não gostava de ficar parado no Vaticano e foi o pontífice que mais viajou na história da Igreja Católica. Ele visitou mais de 120 países ao longo da vida, incluindo o Brasil, que ele visitou três vezes e pelo qual demonstrava muito carinho. (Lula e o papa João Paulo II) por Divulgação
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Em 1981, ele sofreu um grave atentado a tiros na praça do Vaticano e quase perdeu a vida. Depois de se recuperar, ele fez questão de visitar o atirador na prisão para conversar e perdoá-lo pessoalmente. (Irmã Dulce com o papa João Paulo II, quando ele visitou Salvador em 1980) por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce

Confira a oração do dia

“Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção!

Abençoa a Igreja, que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus!

Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra.

Abençoa as famílias, abençoa cada família! Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra.

São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família.

Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor; roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz.

Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus! Amém!”

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Oração do dia: 'Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos' - aprenda a poderosa prece a Santa Maria Bertilla para pedir coragem e amor ao próximo

Oração do dia: 'Ó Deus, destes a Santa Úrsula a fortaleza' - aprenda a poderosa prece a Santa Úrsula para pedir proteção espiritual e enfrentar obstáculos

Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Oração do dia: 'Vosso amor para com os pobres, concedei aos que glorificam o Vosso nome' - aprenda a poderosa prece a São Lucas Evangelista para fortalecer a fé e cura espiritual

Oração do dia: 'Ajudai-nos a professar a fé com coragem, a alimentar-nos da Eucaristia' - aprenda a poderosa prece a Santo Inácio de Antioquia para renovar a esperança e fortalecer a fé

Nascido na Polônia como Karol Wojtyła, ele assumiu a liderança da Igreja em 1978, em um dos pontificados mais longos da história, e foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Sua trajetória foi marcada pela defesa da dignidade humana, oposição às guerras e grande carisma, especialmente com os jovens.

A prece dedicada ao santo reflete suas grandes missões, pedindo a proteção das famílias e a paz mundial. Fiéis acreditam que repetir essas palavras ajuda a afastar as tensões diárias, mantendo viva a esperança e o amor ao próximo ensinados pelo pontífice.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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