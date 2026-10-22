FÉ

Oração do dia: precisa de paz em casa? Aprenda a prece a São João Paulo II que pede proteção à família

Papa João Paulo II, que marcou gerações com seu carisma e defesa da paz, é celebrado neste dia 22 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 01:30

São João Paulo II Crédito: Divulgação

A Igreja Católica celebra neste dia 22 de outubro a memória de São João Paulo II. A data marca o início histórico de seu pontificado e atrai fiéis do mundo todo em busca de amparo, esperança e paz.

5 curiosidades sobre Papa João Paulo II 1 de 5

Confira a oração do dia

“Ó São João Paulo II, da janela do céu, dá-nos a tua bênção!

Abençoa a Igreja, que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus!

Abençoa os jovens, que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra.

Abençoa as famílias, abençoa cada família! Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra.

São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família.

Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor; roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz.

Ó São João Paulo II, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus! Amém!”

Nascido na Polônia como Karol Wojtyła, ele assumiu a liderança da Igreja em 1978, em um dos pontificados mais longos da história, e foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Sua trajetória foi marcada pela defesa da dignidade humana, oposição às guerras e grande carisma, especialmente com os jovens.