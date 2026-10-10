Oração do dia: 'Queremos acolher Vossa Palavra' - a poderosa prece de São Daniel Comboni para atrair bondade e caridade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 01:30
Neste 10 de outubro, os católicos celebram a vida e a obra de São Daniel Comboni, figura que marcou a história ao dedicar sua trajetória à caridade no continente africano. Nascido na Itália, ele se tornou o primeiro bispo da África Central e é símbolo de generosidade e amor ao próximo.
5 curiosidades sobre São Daniel Comboni
"Ó Deus, que inflamastes o vosso bispo São Daniel Comboni com o zelo apostólico, concedei-nos, por sua intercessão, vivermos com generosidade a nossa fé e levarmos a luz do vosso Evangelho a todos os irmãos e irmãs. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém."
O lema do santo, "Salvar a África com a África", é um lembrete sobre empatia e valorização humana. A liturgia cristã reflete justamente sobre a felicidade daqueles que não apenas escutam a palavra de Deus, mas a colocam em prática através de atitudes.
Essa prece é um convite para quem deseja ser mais altruísta. Rezar para São Daniel Comboni ajuda a cultivar um coração dócil e fértil, transformando a espiritualidade em atos de ajuda e acolhimento para quem mais precisa.