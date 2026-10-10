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Oração do dia: 'Queremos acolher Vossa Palavra' - a poderosa prece de São Daniel Comboni para atrair bondade e caridade

Protetor das missões e símbolo de caridade na África é o homenageado da Igreja Católica neste 10 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 01:30

São Daniel Comboni
São Daniel Comboni Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Neste 10 de outubro, os católicos celebram a vida e a obra de São Daniel Comboni, figura que marcou a história ao dedicar sua trajetória à caridade no continente africano. Nascido na Itália, ele se tornou o primeiro bispo da África Central e é símbolo de generosidade e amor ao próximo.

5 curiosidades sobre São Daniel Comboni

Ele foi nomeado o primeiro bispo da África Central no século XIX, uma região que na época era conhecida como o "cemitério dos missionários" por conta das doenças tropicais. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em sua primeira viagem missionária, ele foi o único do seu grupo que sobreviveu. Todos os seus companheiros morreram vítimas de febres. por Imagem gerada por inteligência artificial
Criou o lema "Salvar a África com a África", defendendo que os próprios africanos deveriam liderar e desenvolver o continente, e não os europeus. por Imagem gerada por inteligência artificial
Tinha muita facilidade para idiomas. Falava fluentemente seis línguas europeias, além do árabe e de diversos dialetos tribais africanos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Foi um dos pioneiros ao levar mulheres (freiras) para trabalhar nas missões do continente africano, investindo pesado na educação escolar feminina na região. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Ele foi nomeado o primeiro bispo da África Central no século XIX, uma região que na época era conhecida como o "cemitério dos missionários" por conta das doenças tropicais. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de São Daniel Comboni

"Ó Deus, que inflamastes o vosso bispo São Daniel Comboni com o zelo apostólico, concedei-nos, por sua intercessão, vivermos com generosidade a nossa fé e levarmos a luz do vosso Evangelho a todos os irmãos e irmãs. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém."

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O lema do santo, "Salvar a África com a África", é um lembrete sobre empatia e valorização humana. A liturgia cristã reflete justamente sobre a felicidade daqueles que não apenas escutam a palavra de Deus, mas a colocam em prática através de atitudes.

Essa prece é um convite para quem deseja ser mais altruísta. Rezar para São Daniel Comboni ajuda a cultivar um coração dócil e fértil, transformando a espiritualidade em atos de ajuda e acolhimento para quem mais precisa.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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