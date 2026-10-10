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Oração do dia: 'Queremos acolher Vossa Palavra' - a poderosa prece de São Daniel Comboni para atrair bondade e caridade

Protetor das missões e símbolo de caridade na África é o homenageado da Igreja Católica neste 10 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 01:30

São Daniel Comboni Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Neste 10 de outubro, os católicos celebram a vida e a obra de São Daniel Comboni, figura que marcou a história ao dedicar sua trajetória à caridade no continente africano. Nascido na Itália, ele se tornou o primeiro bispo da África Central e é símbolo de generosidade e amor ao próximo.

5 curiosidades sobre São Daniel Comboni 1 de 5

Confira a oração de São Daniel Comboni

"Ó Deus, que inflamastes o vosso bispo São Daniel Comboni com o zelo apostólico, concedei-nos, por sua intercessão, vivermos com generosidade a nossa fé e levarmos a luz do vosso Evangelho a todos os irmãos e irmãs. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém."

O lema do santo, "Salvar a África com a África", é um lembrete sobre empatia e valorização humana. A liturgia cristã reflete justamente sobre a felicidade daqueles que não apenas escutam a palavra de Deus, mas a colocam em prática através de atitudes.