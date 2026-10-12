Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oração do dia: 'Refúgio e consolação dos aflitos' - aprenda a poderosa prece a Nossa Senhora Aparecida para abrir caminhos e afastar o mal

Feriado nacional de 12 de outubro mobiliza milhões de brasileiros que buscam milagres da Padroeira do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 01:30

Celebrações em Honra a Nossa Senhora Aparecida em Salvador e Lauro de Freitas
Nossa Senhora Aparecida  Crédito: Reprodução/Arquidiocese de São Salvador

O dia 12 de outubro marca um dia de devoção no país com a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O feriado nacional atrai olhares e corações de milhões de romeiros, que depositam na Padroeira do Brasil suas maiores angústias, esperanças e pedidos de milagre.

10 curiosidades sobre Nossa Senhora de Aparecida

A imagem original foi pescada em 1717 no Rio Paraíba do Sul em duas partes: primeiro a rede puxou o corpo e, na segunda tentativa, a cabeça. por Divulgação/Sara Gomes
Após o resgate da imagem, os pescadores, que não haviam conseguido pescar nada o dia inteiro, jogaram as redes e encheram os barcos de peixes. por Divulgação/Sara Gomes
Ao contrário da grandiosidade de seu templo, a escultura original de Nossa Senhora Aparecida é minúscula: mede exatos 39 centímetros e pesa pouco mais de 2 quilos. por Divulgação/Sara Gomes
A imagem nem sempre foi escura. Feita de barro cozido (terracota), ela escureceu devido ao tempo submersa no lodo do rio e, mais tarde, pela fumaça das velas dos devotos. por Reprodução
A estátua original sofreu um ataque e foi quebrada em mais de 200 pedaços por um jovem que invadiu o altar. Ela foi restaurada milimetricamente pela artista Maria Helena Chartuni, do MASP. por Reprodução
Uma das histórias mais famosas relata que um escravo fugitivo chamado Zacarias foi pego e, ao passar em frente à capela da santa, pediu para rezar. Suas pesadas correntes de ferro se soltaram e caíram sozinhas, garantindo sua liberdade. por Reprodução
O Santuário Nacional de Aparecida perde em tamanho apenas para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e recebe mais de 12 milhões de peregrinos por ano. por Reprodução
Em 1733, as velas do altar caseiro onde a imagem ficava se apagaram repentinamente. Quando o dono da casa foi reacendê-las, elas acenderam sozinhas. por Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
A imagem foi coroada Padroeira do Brasil pelo Papa em 1930, mas o dia 12 de outubro só virou feriado nacional no país 50 anos depois, em 1980. por Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock
1 de 9
A imagem original foi pescada em 1717 no Rio Paraíba do Sul em duas partes: primeiro a rede puxou o corpo e, na segunda tentativa, a cabeça. por Divulgação/Sara Gomes

Confira a oração de Nossa Senhora Aparecida

"Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. Amém."

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Oração do dia: 'Queremos acolher Vossa Palavra' - a poderosa prece de São Daniel Comboni para atrair bondade e caridade

Oração do dia: 'Saibamos irradiar a plenitude da caridade' - aprenda essa poderosa prece do 'Papa Bom' para afastar o rancor e ter sabedoria e paz

Oração do dia: 'Possamos abandonar os caminhos que nos afastam' - aprenda a prece a Santa Pelágia para pedir coragem e proteção

Oração do dia: 'Dai-nos conhecer vossos caminhos' - aprenda a prece poderosa de São Dionísio contra fortes dores de cabeça

Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

A história de fé começou em outubro de 1717, quando três pescadores encontraram a imagem da santa nas águas do Rio Paraíba do Sul. Desde então, Nossa Senhora se tornou a grande protetora do povo brasileiro, ganhando o título oficial de padroeira pelo Papa Pio XI em 1930.

Essa oração carrega uma força de livramento espiritual e físico. O ato de rezá-la garante a proteção contra os perigos da alma e do corpo, iluminando as decisões e entregando sua vida nas mãos acolhedoras da "clementíssima Mãe".

Leia mais

Imagem - Scarlett Johansson vira detetive no primeiro teaser do novo 'O Exorcista'; assista

Scarlett Johansson vira detetive no primeiro teaser do novo 'O Exorcista'; assista

Imagem - Viih Tube anuncia que vai abandonar as redes sociais de vez e revela o motivo: 'Grata por tudo'

Viih Tube anuncia que vai abandonar as redes sociais de vez e revela o motivo: 'Grata por tudo'

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade
Imagem - A semana de 12 a 18 de outubro pode mudar a forma como estes signos enxergam o amor e as próprias escolhas

A semana de 12 a 18 de outubro pode mudar a forma como estes signos enxergam o amor e as próprias escolhas
Imagem - Menina de 4 anos pede abraço a idoso em mercado: ele havia perdido a esposa há poucos meses, e amizade dura até os últimos minutos de vida dele

Menina de 4 anos pede abraço a idoso em mercado: ele havia perdido a esposa há poucos meses, e amizade dura até os últimos minutos de vida dele