Oração do dia: 'Refúgio e consolação dos aflitos' - aprenda a poderosa prece a Nossa Senhora Aparecida para abrir caminhos e afastar o mal

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 01:30
O dia 12 de outubro marca um dia de devoção no país com a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O feriado nacional atrai olhares e corações de milhões de romeiros, que depositam na Padroeira do Brasil suas maiores angústias, esperanças e pedidos de milagre.
10 curiosidades sobre Nossa Senhora de Aparecida
"Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. Amém."
A história de fé começou em outubro de 1717, quando três pescadores encontraram a imagem da santa nas águas do Rio Paraíba do Sul. Desde então, Nossa Senhora se tornou a grande protetora do povo brasileiro, ganhando o título oficial de padroeira pelo Papa Pio XI em 1930.
Essa oração carrega uma força de livramento espiritual e físico. O ato de rezá-la garante a proteção contra os perigos da alma e do corpo, iluminando as decisões e entregando sua vida nas mãos acolhedoras da "clementíssima Mãe".