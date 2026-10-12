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Oração do dia: 'Refúgio e consolação dos aflitos' - aprenda a poderosa prece a Nossa Senhora Aparecida para abrir caminhos e afastar o mal

Feriado nacional de 12 de outubro mobiliza milhões de brasileiros que buscam milagres da Padroeira do Brasil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 01:30

Nossa Senhora Aparecida Crédito: Reprodução/Arquidiocese de São Salvador

O dia 12 de outubro marca um dia de devoção no país com a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O feriado nacional atrai olhares e corações de milhões de romeiros, que depositam na Padroeira do Brasil suas maiores angústias, esperanças e pedidos de milagre.

10 curiosidades sobre Nossa Senhora de Aparecida 1 de 9

Confira a oração de Nossa Senhora Aparecida

"Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. Amém."

A história de fé começou em outubro de 1717, quando três pescadores encontraram a imagem da santa nas águas do Rio Paraíba do Sul. Desde então, Nossa Senhora se tornou a grande protetora do povo brasileiro, ganhando o título oficial de padroeira pelo Papa Pio XI em 1930.

