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Oração do dia: 'Rogai por mim, para que eu esteja aberto à abundante misericórdia de Deus em minha vida' - aprenda a poderosa prece a São Calisto I para alcançar o perdão e aliviar o coração

Nesta quarta-feira, 14 de outubro, a Igreja Católica recorda o mártir que virou papa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:34

São Calisto I
São Calisto I Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 14 de outubro chama devotos que encontram na história de São Calisto I uma fonte de esperança para recomeços difíceis. Lembrado como um pastor compreensivo que estendeu a mão aos arrependidos, o santo é procurado especialmente por quem deseja pacificar o coração, restaurar laços familiares rompidos ou encontrar a paz através do perdão.

5 curiosidades sobre São Calisto I

Nasceu escravo: Antes de liderar a Igreja, Calisto foi escravo de Carpóforo, um cristão rico e membro da casa do imperador romano Cômodo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Condenado por fraude e fuga: Como escravo, ele atuava como banqueiro para seu mestre. Após perder o dinheiro depositado por viúvas e órfãos cristãos, tentou fugir, foi pego e, por fim, condenado a trabalhos forçados nas minas da Sardenha antes de ser libertado. por Imagem gerada por inteligência artificial
Administrador de cemitérios: Após ser ordenado diácono pelo Papa Zeferino, foi encarregado de organizar o primeiro cemitério oficial da Igreja na Via Ápia. Hoje conhecido como as Catacumbas de São Calisto, o local possui cerca de 20 quilômetros de túneis e abrigou os túmulos de dezenas de mártires e 16 papas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Enfrentou o primeiro antipapa: Calisto implementou políticas de misericórdia, permitindo a absolvição de pecados considerados gravíssimos na época, como adultério e homicídio, desde que houvesse arrependimento genuíno. Isso indignou o teólogo rigorista Hipólito de Roma, que se rebelou, recusou a autoridade de Calisto e se tornou o primeiro antipapa da história. por Imagem gerada por inteligência artificial
Martírio em um poço: A tradição relata que ele não foi executado legalmente pelo Estado romano, mas assassinado durante um motim popular. Ele teria sido espancado e jogado em um poço no bairro de Trastevere, em Roma, exatamente onde hoje se ergue a Basílica de Santa Maria in Trastevere (que abriga seu túmulo e não as catacumbas que levam seu nome). por Imagem gerada por inteligência artificial
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Nasceu escravo: Antes de liderar a Igreja, Calisto foi escravo de Carpóforo, um cristão rico e membro da casa do imperador romano Cômodo. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de São Calisto I

"São Calisto, tu não vieste da nobreza, mas da escravidão. Embora tenhas sofrido muito, Deus usou esses sofrimentos para te moldar em um homem de coração misericordioso, que buscava reconciliar todo pecador com Ele. Por favor, rogai por mim, para que eu esteja aberto à abundante misericórdia de Deus em minha vida e demonstre essa misericórdia a todos, sem exceção. São Calisto, rogai por mim. Jesus, eu confio em Vós."

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Nascido no bairro do Trastevere, em Roma, Calisto conheceu de perto as dores da escravidão e chegou a cumprir pena de trabalhos forçados nas minas da Sardenha. Após conquistar a liberdade, atuou como diácono no pontificado de Zeferino e assumiu a gestão dos cemitérios cristãos na Via Ápia, área que viria a abrigar as famosas Catacumbas de São Calisto.

Mais tarde, foi eleito Papa, enfrentou perseguições internas e acabou sendo jogado em um poço.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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