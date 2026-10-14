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Oração do dia: 'Rogai por mim, para que eu esteja aberto à abundante misericórdia de Deus em minha vida' - aprenda a poderosa prece a São Calisto I para alcançar o perdão e aliviar o coração

Nesta quarta-feira, 14 de outubro, a Igreja Católica recorda o mártir que virou papa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:34

São Calisto I Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 14 de outubro chama devotos que encontram na história de São Calisto I uma fonte de esperança para recomeços difíceis. Lembrado como um pastor compreensivo que estendeu a mão aos arrependidos, o santo é procurado especialmente por quem deseja pacificar o coração, restaurar laços familiares rompidos ou encontrar a paz através do perdão.

5 curiosidades sobre São Calisto I 1 de 5

Confira a oração de São Calisto I

"São Calisto, tu não vieste da nobreza, mas da escravidão. Embora tenhas sofrido muito, Deus usou esses sofrimentos para te moldar em um homem de coração misericordioso, que buscava reconciliar todo pecador com Ele. Por favor, rogai por mim, para que eu esteja aberto à abundante misericórdia de Deus em minha vida e demonstre essa misericórdia a todos, sem exceção. São Calisto, rogai por mim. Jesus, eu confio em Vós."

Nascido no bairro do Trastevere, em Roma, Calisto conheceu de perto as dores da escravidão e chegou a cumprir pena de trabalhos forçados nas minas da Sardenha. Após conquistar a liberdade, atuou como diácono no pontificado de Zeferino e assumiu a gestão dos cemitérios cristãos na Via Ápia, área que viria a abrigar as famosas Catacumbas de São Calisto.