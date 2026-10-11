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Oração do dia: 'Saibamos irradiar a plenitude da caridade' - aprenda essa poderosa prece do 'Papa Bom' para afastar o rancor e ter sabedoria e paz

Pontífice São João XXIII é celebrado em 11 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 01:30

São João XXIII, o Papa Bom Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica volta suas atenções neste 11 de outubro para São João XXIII, líder que ficou eternizado na história como o "Papa Bom". A data, que marca o aniversário de abertura do Concílio Vaticano II em 1962, é perfeita para quem busca acalmar o coração e cultivar a paz nos relacionamentos.

5 curiosidades sobre São João XXIII, o Papa Bom 1 de 5

Confira a oração de São João XXIII

"Deus Todo-Poderoso e eterno, que escolhestes o Papa São João XXIII para ser o pastor de toda a vossa Igreja e o artífice da concórdia e da paz, fazei que, por sua intercessão, saibamos irradiar com alegria a plenitude da caridade cristã. Por Nosso Senhor. Amém."

A figura simpática e acolhedora de São João XXIII nos ensina que o diálogo é sempre a melhor saída. A liturgia reforça a promessa divina do consolo, lembrando aos fiéis que Deus enxugará as lágrimas de todos que sofrem.