Oração do dia: 'Saibamos irradiar a plenitude da caridade' - aprenda essa poderosa prece do 'Papa Bom' para afastar o rancor e ter sabedoria e paz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 01:30
A Igreja Católica volta suas atenções neste 11 de outubro para São João XXIII, líder que ficou eternizado na história como o "Papa Bom". A data, que marca o aniversário de abertura do Concílio Vaticano II em 1962, é perfeita para quem busca acalmar o coração e cultivar a paz nos relacionamentos.
5 curiosidades sobre São João XXIII, o Papa Bom
"Deus Todo-Poderoso e eterno, que escolhestes o Papa São João XXIII para ser o pastor de toda a vossa Igreja e o artífice da concórdia e da paz, fazei que, por sua intercessão, saibamos irradiar com alegria a plenitude da caridade cristã. Por Nosso Senhor. Amém."
A figura simpática e acolhedora de São João XXIII nos ensina que o diálogo é sempre a melhor saída. A liturgia reforça a promessa divina do consolo, lembrando aos fiéis que Deus enxugará as lágrimas de todos que sofrem.
Fazer essa oração é pedir sabedoria para lidar com desavenças e ter um ambiente familiar harmônico. Essa prece é um escudo contra o rancor, blindando o coração com a mais pura caridade cristã.