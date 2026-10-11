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Oração do dia: 'Saibamos irradiar a plenitude da caridade' - aprenda essa poderosa prece do 'Papa Bom' para afastar o rancor e ter sabedoria e paz

Pontífice São João XXIII é celebrado em 11 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 01:30

São João XXIII, o Papa Bom Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A Igreja Católica volta suas atenções neste 11 de outubro para São João XXIII, líder que ficou eternizado na história como o "Papa Bom". A data, que marca o aniversário de abertura do Concílio Vaticano II em 1962, é perfeita para quem busca acalmar o coração e cultivar a paz nos relacionamentos.

5 curiosidades sobre São João XXIII, o Papa Bom

 Antes de ser Papa, Angelo Roncalli (seu nome de batismo) serviu o exército italiano como sargento na área de saúde militar durante a Primeira Guerra Mundial. por Imagem gerada por inteligência artificial
Eleito aos 77 anos, muitos cardeais votaram nele achando que seria apenas um "Papa de transição", idoso, que não faria grandes mudanças na Igreja. por Imagem gerada por inteligência artificial
Surpreendeu a todos ao convocar o Concílio Vaticano II, o evento que modernizou a Igreja Católica, permitindo, por exemplo, que as missas deixassem de ser em latim. por Imagem gerada por inteligência artificial
Tamanho foi seu impacto que ele se tornou o primeiro Papa a ser eleito o "Homem do Ano" pela capa da revista norte-americana Time, em 1962. por Imagem gerada por inteligência artificial
O dia dele (11 de outubro) não celebra a data da sua morte, como é a regra na Igreja Católica, mas sim o dia em que ele inaugurou oficialmente o Concílio Vaticano II. por Imagem gerada por inteligência artificial
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 Antes de ser Papa, Angelo Roncalli (seu nome de batismo) serviu o exército italiano como sargento na área de saúde militar durante a Primeira Guerra Mundial. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de São João XXIII

"Deus Todo-Poderoso e eterno, que escolhestes o Papa São João XXIII para ser o pastor de toda a vossa Igreja e o artífice da concórdia e da paz, fazei que, por sua intercessão, saibamos irradiar com alegria a plenitude da caridade cristã. Por Nosso Senhor. Amém."

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A figura simpática e acolhedora de São João XXIII nos ensina que o diálogo é sempre a melhor saída. A liturgia reforça a promessa divina do consolo, lembrando aos fiéis que Deus enxugará as lágrimas de todos que sofrem.

Fazer essa oração é pedir sabedoria para lidar com desavenças e ter um ambiente familiar harmônico. Essa prece é um escudo contra o rancor, blindando o coração com a mais pura caridade cristã.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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