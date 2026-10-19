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Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Neste 19 de outubro católicos resgatam a devoção ao escolhido na época do Império para guardar os lares brasileiros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 01:30

São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 19 de outubro marca a celebração da memória de São Pedro de Alcântara, figura de enorme relevância na história católica do país. A data mobiliza fiéis que depositam no santo franciscano seus pedidos por paz, proteção contra calamidades e harmonia dentro de casa.

5 curiosidades sobre São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil 1 de 5

Confira a oração de São Pedro de Alcântara

"Ó Deus, que cumulastes São Pedro de Alcântara com os dons de uma admirável penitência e da mais alta contemplação, concedei, por seus méritos, que, mortificados na carne, sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ámen."

Nascido na Espanha em 1499, com o nome de Juan de Garabito, o religioso dedicou sua vida à Ordem dos Frades Menores. Ele ganhou fama por sua rotina de profunda oração e jejum, tornando-se conselheiro de monarcas como Carlos V e assumindo o papel de diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila.

Sua ligação com o Brasil se consolidou no século XIX. Por causa da forte fé da família real, o Imperador Dom Pedro I solicitou que o santo fosse declarado padroeiro do Brasil, título oficializado em 1826. O próprio imperador e seu filho, Dom Pedro II, receberam o nome em homenagem ao frade.