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Oração do dia: 'Sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo' - aprenda a poderosa prece a São Pedro de Alcântara para proteger a família e fortalecer a fé

Neste 19 de outubro católicos resgatam a devoção ao escolhido na época do Império para guardar os lares brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 01:30

São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 19 de outubro marca a celebração da memória de São Pedro de Alcântara, figura de enorme relevância na história católica do país. A data mobiliza fiéis que depositam no santo franciscano seus pedidos por paz, proteção contra calamidades e harmonia dentro de casa.

5 curiosidades sobre São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil

A rotina de penitência do frade era impressionante e severa. Durante mais de 40 anos, ele dormiu, em média, apenas uma hora e meia por noite. E não era em uma cama: ele descansava sentado, encostando a cabeça em um pedaço de madeira pregado na parede de sua cela, que era tão pequena que ele não conseguia sequer deitar ou ficar em pé totalmente reto. por Imagem gerada por inteligência artificial
 Pedro foi o grande amigo e diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, apoiando-a na fundação das Carmelitas Descalças. Em sua autobiografia, a santa deixou um relato impressionante sobre a aparência física dele: devido aos jejuns extremos (chegava a comer apenas a cada três dias), ela descreveu que seu corpo era tão magro e enrugado que parecia "feito de raízes de árvores". por Imagem gerada por inteligência artificial
A devoção da Família Real Portuguesa ao santo era tão grande que ele inspirou o nome dos imperadores do Brasil. O nome de batismo completo de D. Pedro I começava justamente com uma homenagem direta a ele: Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier... O mesmo ocorreu com seu filho, D. Pedro II. por Imagem gerada por inteligência artificial
A forte ligação do santo com o Império do Brasil deixou marcas na geografia e na arquitetura. A famosa Catedral de São Pedro de Alcântara, localizada na cidade de Petrópolis (RJ), não leva esse nome por acaso. Além de ser dedicada ao padroeiro histórico do país, é dentro dela que repousam os restos mortais de D. Pedro II, da Imperatriz Teresa Cristina e da Princesa Isabel. por Imagem gerada por inteligência artificial
Segundo os relatos históricos e processos de canonização, o frade vivenciou diversos fenômenos místicos, como levitações durante momentos de oração profunda. Um dos milagres mais famosos atribuídos a ele em vida conta que, precisando atravessar o rio Tiétar, na Espanha, e não encontrando um barco ou ponte, ele estendeu seu manto franciscano sobre a água e caminhou sobre ele até a outra margem. por Imagem gerada por inteligência artificial
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A rotina de penitência do frade era impressionante e severa. Durante mais de 40 anos, ele dormiu, em média, apenas uma hora e meia por noite. E não era em uma cama: ele descansava sentado, encostando a cabeça em um pedaço de madeira pregado na parede de sua cela, que era tão pequena que ele não conseguia sequer deitar ou ficar em pé totalmente reto. por Imagem gerada por inteligência artificial

Confira a oração de São Pedro de Alcântara

"Ó Deus, que cumulastes São Pedro de Alcântara com os dons de uma admirável penitência e da mais alta contemplação, concedei, por seus méritos, que, mortificados na carne, sejamos alimentados com a vossa graça celestial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ámen."

Nascido na Espanha em 1499, com o nome de Juan de Garabito, o religioso dedicou sua vida à Ordem dos Frades Menores. Ele ganhou fama por sua rotina de profunda oração e jejum, tornando-se conselheiro de monarcas como Carlos V e assumindo o papel de diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila.

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Sua ligação com o Brasil se consolidou no século XIX. Por causa da forte fé da família real, o Imperador Dom Pedro I solicitou que o santo fosse declarado padroeiro do Brasil, título oficializado em 1826. O próprio imperador e seu filho, Dom Pedro II, receberam o nome em homenagem ao frade.

A devoção pública diminuiu após a Proclamação da República, em 1889, devido à forte associação do santo com a monarquia. Em 1930, Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira principal do país, mas São Pedro de Alcântara manteve seu posto como padroeiro histórico.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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