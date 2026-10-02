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Oração do dia: 'Sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina' - aprenda a poderosa prece do Anjo da Guarda que nos protege de todo o mal

Tradição católica relembra a proteção divina que acompanha as pessoas desde o nascimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:39

Anjo da guarda / Ilustrativa
Anjo da guarda  Crédito: FreePik

A Igreja Católica celebra neste 2 de outubro o Dia dos Santos Anjos da Guarda. A data serve para homenagear e pedir a ajuda desses protetores espirituais que, segundo a tradição cristã, acompanham cada pessoa desde o dia em que nasce para livrar dos perigos do mundo e guiar nas decisões difíceis.

10 curiosidades sobre o Anjo da Guarda

São exclusivos: Cada pessoa no mundo recebe um anjo da guarda único e exclusivo no momento do nascimento. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Não são parentes falecidos: Ao contrário do que muita gente pensa, o seu anjo não é a alma de um familiar querido que morreu, mas sim um ser puramente espiritual criado por Deus. por Imagem: Bibadash | Shutterstock
Eles não têm nome: A Igreja Católica orienta os fiéis a não inventarem nomes humanos para seus anjos da guarda, pois a identidade deles já foi dada pelo criador. por FreePik
Não leem pensamentos: Eles não conseguem saber os seus segredos mais íntimos, a menos que você direcione o pensamento para eles em forma de oração. por Shutterstock/Reprodução
Comunicação por intuição: Os anjos não falam no ouvido de ninguém. Eles costumam agir por meio de intuições fortes, boas ideias repentinas ou aquele "sexto sentido" para evitar o mal. por Imagem: Luis Fraga | Shutterstock
Eles não têm gênero: Por não terem um corpo físico e biológico, os anjos da guarda não são classificados como homens ou mulheres. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Nunca te abandonam: Mesmo quando você comete erros ou toma decisões ruins, seu anjo não vai embora; ele continua ao seu lado tentando te guiar de volta. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Defesa espiritual: Além de proteger contra acidentes físicos do dia a dia, a missão principal deles é lutar contra as tentações e afastar o mal da sua mente. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Presentes em outras religiões: A crença em um protetor pessoal invisível não é exclusividade dos cristãos; o judaísmo e o islamismo também acreditam na presença de anjos guardiões. por Imagem gerada por inteligencia artificial
Confirmados na Bíblia: O próprio Jesus validou a existência deles nas escrituras sagradas, afirmando que os anjos das crianças estão sempre olhando para o rosto de Deus. por Imagem gerada por inteligencia artificial
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São exclusivos: Cada pessoa no mundo recebe um anjo da guarda único e exclusivo no momento do nascimento. por Imagem gerada por inteligencia artificial

Confira a oração do Anjo da Guarda 

A oração dedicada a eles é uma das mais conhecidas pelos fiéis, passada de pai para filho. Para fazer o seu pedido hoje e buscar um momento de paz, basta repetir as seguintes palavras:

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples' - a oração poderosa de Santa Teresinha que nos ensina a amar e encontrar a paz

"Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém!".

O dia especial para homenagear os anjos foi oficializado pelo Papa Clemente X no ano de 1670. E a Igreja alerta que, embora a prece seja muito ensinada para acalmar as crianças antes de dormir, essa proteção vale para a vida toda e a oração não deve ser esquecida pelos adultos.

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Frase do dia da Filosofia: 'A paz chega quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e não depende do arrependimento delas para seguir' - a reflexão inspirada em Epicteto

Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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