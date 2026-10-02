Oração do dia: 'Sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina' - aprenda a poderosa prece do Anjo da Guarda que nos protege de todo o mal

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:39
A Igreja Católica celebra neste 2 de outubro o Dia dos Santos Anjos da Guarda. A data serve para homenagear e pedir a ajuda desses protetores espirituais que, segundo a tradição cristã, acompanham cada pessoa desde o dia em que nasce para livrar dos perigos do mundo e guiar nas decisões difíceis.
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A oração dedicada a eles é uma das mais conhecidas pelos fiéis, passada de pai para filho. Para fazer o seu pedido hoje e buscar um momento de paz, basta repetir as seguintes palavras:
"Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém!".
O dia especial para homenagear os anjos foi oficializado pelo Papa Clemente X no ano de 1670. E a Igreja alerta que, embora a prece seja muito ensinada para acalmar as crianças antes de dormir, essa proteção vale para a vida toda e a oração não deve ser esquecida pelos adultos.