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Oração do dia: 'Sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina' - aprenda a poderosa prece do Anjo da Guarda que nos protege de todo o mal

Tradição católica relembra a proteção divina que acompanha as pessoas desde o nascimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:39

Anjo da guarda Crédito: FreePik

A Igreja Católica celebra neste 2 de outubro o Dia dos Santos Anjos da Guarda. A data serve para homenagear e pedir a ajuda desses protetores espirituais que, segundo a tradição cristã, acompanham cada pessoa desde o dia em que nasce para livrar dos perigos do mundo e guiar nas decisões difíceis.

10 curiosidades sobre o Anjo da Guarda 1 de 10

Confira a oração do Anjo da Guarda

A oração dedicada a eles é uma das mais conhecidas pelos fiéis, passada de pai para filho. Para fazer o seu pedido hoje e buscar um momento de paz, basta repetir as seguintes palavras:

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"Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina, agora e sempre. Amém!".