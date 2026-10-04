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Oração do dia: 'Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz' - aprenda a poderosa prece de São Francisco que nos ensina a ter esperança e amar

Tradição católica celebra o protetor dos animais e da natureza neste 4 de outubro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 02:02

São Francisco de Assis Crédito: Reprodução

A Igreja Católica celebra neste 4 de outubro o dia de São Francisco de Assis. Conhecido como o protetor dos animais e padroeiro da natureza, o santo é um dos mais amados pelos fiéis, e sua data é um convite para espalhar a humildade e o respeito a todas as formas de vida.

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Confira a oração de São Francisco

"Senhor, Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu leve a fé; Onde houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a esperança; Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado; compreender que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém."

Nascido no ano de 1182 em uma família muito rica na cidade de Assis, na Itália, Francisco Bernardone levava uma vida de festas, luxo e vaidade. Porém, aos 25 anos, após lutar em uma guerra e sentir o chamado religioso, o jovem abriu mão de toda a sua fortuna, tirou até as próprias roupas caras na frente do pai revoltado e as devolveu. A partir daquele dia, escolheu dedicar seu tempo ao cuidado dos pobres, dos doentes e dos excluídos.