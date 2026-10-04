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Oração do dia: 'Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz' - aprenda a poderosa prece de São Francisco que nos ensina a ter esperança e amar

Tradição católica celebra o protetor dos animais e da natureza neste 4 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 02:02

São Francisco de Assis
São Francisco de Assis Crédito: Reprodução

A Igreja Católica celebra neste 4 de outubro o dia de São Francisco de Assis. Conhecido como o protetor dos animais e padroeiro da natureza, o santo é um dos mais amados pelos fiéis, e sua data é um convite para espalhar a humildade e o respeito a todas as formas de vida.

10 curiosidades sobre São Francisco de Assis

O nome verdadeiro não era Francisco: O santo foi batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone (João). O apelido "Francesco" (que significa "o francês") foi dado por seu pai, um rico comerciante de tecidos que era apaixonado pela cultura da França. por Reprodução
Juventude: Antes de se tornar o maior símbolo de humildade da Igreja, Francisco era um jovem rico, vaidoso e que adorava bancar festas luxuosas para os amigos na Itália. por Reprodução
Prisioneiro de guerra: Aos 20 anos, ele lutou como soldado em uma guerra entre as cidades de Assis e Perugia. Ele foi capturado, passou um ano preso em um calabouço úmido e adoeceu, o que deu início à sua mudança de vida. por Imagem: Anaklea | Shutterstock
Ficou nu em praça pública: Para provar que não queria mais o dinheiro da família, ele tirou todas as roupas no meio da praça da cidade, devolveu ao pai revoltado e declarou que, a partir daquele dia, seu único pai seria Deus. por imagem gerada por inteligência artificial
Criador do presépio: Foi Francisco quem inventou a tradição de montar presépios. Em 1223, ele usou pessoas e animais de verdade na cidade de Greccio para mostrar de forma visual aos camponeses como foi o nascimento de Jesus. por Shutterstock
Levou a mensagem ao pé da letra: Quando ouviu uma voz divina diante do crucifixo pedindo para "reconstruir sua igreja", ele achou que era a estrutura física de pedra. Francisco pegou materiais e começou a reformar a capelinha abandonada de São Damião com as próprias mãos. por imagem gerada por inteligência artificial
Marcas misteriosas: Ele foi o primeiro caso registrado na história cristã a receber os chamados estigmas, que são o aparecimento misterioso das mesmas feridas da crucificação de Jesus Cristo nas mãos, pés e peito. por imagem gerada por inteligência artificial
Diálogo com os animais: A fama de padroeiro dos bichos surgiu dos relatos de que ele realmente se comunicava com a natureza. A história mais famosa conta que ele acalmou e domesticou um lobo feroz que devorava pessoas e aterrorizava a cidade de Gubbio. por imagem gerada por inteligência artificial
Cirurgia: No fim da vida, Francisco contraiu uma infecção grave e quase ficou cego. Para tentar salvar sua visão, os médicos da época fizeram uma cirurgia aplicando um ferro em brasa no rosto dele, sem nenhum tipo de anestesia. por imagem gerada por inteligência artificial
Padroeiro: Muito além de ser o grande protetor mundial da natureza e dos animais, São Francisco de Assis também é, ao lado de Santa Catarina de Sena, o padroeiro oficial da Itália. por imagem gerada por inteligência artificial
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O nome verdadeiro não era Francisco: O santo foi batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone (João). O apelido "Francesco" (que significa "o francês") foi dado por seu pai, um rico comerciante de tecidos que era apaixonado pela cultura da França. por Reprodução

Confira a oração de São Francisco

"Senhor, Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu leve a fé; Onde houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a esperança; Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado; compreender que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém."

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Nascido no ano de 1182 em uma família muito rica na cidade de Assis, na Itália, Francisco Bernardone levava uma vida de festas, luxo e vaidade. Porém, aos 25 anos, após lutar em uma guerra e sentir o chamado religioso, o jovem abriu mão de toda a sua fortuna, tirou até as próprias roupas caras na frente do pai revoltado e as devolveu. A partir daquele dia, escolheu dedicar seu tempo ao cuidado dos pobres, dos doentes e dos excluídos.

Morando de favor em uma casa pobre e abandonada, ele fundou a Primeira Ordem dos Frades Franciscanos no ano de 1209. São Francisco morreu jovem, aos 44 anos, em 1226.

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Tags:

Igreja Católica Igreja Oração Reflexão Frase do dia Católico

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