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Oração do dia: 'Vosso amor para com os pobres, concedei aos que glorificam o Vosso nome' - aprenda a poderosa prece a São Lucas Evangelista para fortalecer a fé e cura espiritual

A festa litúrgica celebrada nesta no dia 18 de outubro exalta a vida do evangelista que acompanhou o apóstolo Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 01:30

São Lucas Evangelista Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O dia 18 de outubro é dedicado à celebração da Festa de São Lucas Evangelista, uma data que atrai milhares de fiéis católicos em todo o mundo. A ocasião é um convite à reflexão sobre a compaixão e o perdão, valores profundamente presentes na narrativa escrita por esse companheiro das primeiras comunidades cristãs.

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Confira a oração de São Lucas Evangelista

"Senhor Deus, que escolhestes São Lucas para manifestar em seu Evangelho, pela palavra e pela pregação, o Vosso amor para com os pobres, concedei aos que glorificam o Vosso nome uma só alma e um só coração, e a todas as nações a graça de ver a Vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ámen."

Nascido em Antioquia da Síria, Lucas não era judeu de origem e possivelmente não conviveu diretamente com Jesus. Historiadores indicam que sua conversão ao cristianismo o levou a se tornar um fiel companheiro do apóstolo São Paulo, que chegou a chamá-lo de "médico amado". Ele acompanhou o apóstolo em diversas viagens e esteve ao seu lado durante sua prisão em Roma.

