DIA DAS MÃES

Orações para o Dia das Mães 2026: veja preces para agradecer, pedir proteção e homenagear mães

Mensagens de fé podem trazer acolhimento, carinho e reflexão neste Dia das Mães

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 03:00

Reza, fé e oração Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães costuma ser marcado por homenagens, encontros em família e demonstrações de carinho. Para muitas pessoas, a data também é um momento de fé, gratidão e oração, seja para agradecer pela vida da mãe, pedir saúde, lembrar mães que já partiram ou acolher diferentes formas de maternidade.

Em meio às comemorações, orações simples podem ajudar a transformar sentimentos em palavras e tornar o dia ainda mais especial.

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Confira orações para o Dia das Mães 2026:

Oração para desejar feliz Dia das Mães

“Deus, abençoe todas as mães neste dia especial. Que nunca faltem amor, paz, saúde e motivos para sorrir. Que cada mãe se sinta valorizada, acolhida e cercada de carinho ao lado das pessoas que ama. Amém.”

Oração para agradecer pela vida da mãe

“Senhor, hoje quero agradecer pela vida da minha mãe. Obrigado por cada cuidado, conselho, abraço e gesto de amor ao longo da minha caminhada. Que ela receba em dobro todo carinho que espalha diariamente. Amém.”

Oração para pedir saúde para a mãe

“Deus, peço proteção e saúde para minha mãe. Fortaleça seu corpo, sua mente e seu coração. Que ela tenha paz, disposição e muitos momentos felizes ao lado da família. Amém.”

Oração para mães que já morreram

“Hoje a saudade aperta mais forte, mas também existe gratidão por todo amor vivido. Deus, acolha minha mãe com luz, paz e descanso. Que as lembranças felizes continuem aquecendo meu coração todos os dias. Amém.”

Oração para mães solo

“Senhor, fortaleça as mães que enfrentam tantos desafios sozinhas diariamente. Que nunca lhes faltem coragem, sabedoria, apoio e esperança para seguir cuidando dos filhos com tanto amor. Amém.”

Oração para avós que são mães em dobro

“Deus, abençoe as avós que também exercem o papel de mãe com dedicação e carinho. Que nunca lhes faltem saúde, amor e reconhecimento por tudo o que fazem pela família. Amém.”

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Oração para mães cansadas e sobrecarregadas

“Senhor, acolha as mães que hoje se sentem cansadas, sobrecarregadas ou emocionalmente esgotadas. Que elas encontrem descanso, apoio e pessoas que reconheçam sua força e dedicação diária. Amém.”

Oração para unir a família no Dia das Mães

“Que este Dia das Mães seja vivido com amor, respeito e união. Que os laços familiares sejam fortalecidos e que nunca faltem carinho, compreensão e paz dentro dos lares. Amém.”

Oração curta para enviar no WhatsApp

“Que Deus abençoe todas as mães com saúde, amor, proteção e muitos momentos felizes neste Dia das Mães. Amém.”

Oração para mães de filhos pequenos

“Deus, dê força e paciência às mães que vivem os desafios da maternidade diariamente. Que nunca faltem amor, equilíbrio e momentos felizes ao lado dos filhos. Amém.”

Oração para quem vai passar o Dia das Mães com saudade