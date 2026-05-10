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Orações para o Dia das Mães 2026: veja preces para agradecer, pedir proteção e homenagear mães

Mensagens de fé podem trazer acolhimento, carinho e reflexão neste Dia das Mães

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 03:00

Reza, fé e oração
Reza, fé e oração Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães costuma ser marcado por homenagens, encontros em família e demonstrações de carinho. Para muitas pessoas, a data também é um momento de fé, gratidão e oração, seja para agradecer pela vida da mãe, pedir saúde, lembrar mães que já partiram ou acolher diferentes formas de maternidade.

Em meio às comemorações, orações simples podem ajudar a transformar sentimentos em palavras e tornar o dia ainda mais especial.

10 filmes para assistir com sua mãe no Dia das Mães

Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução
Uma segunda chance, filme de 2026 baseado no livro homônimo de Colleen Hoover. Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena. Disponível na Apple Tv e no Prime.  por Divulgação
Perfeita é a Mãe!, filme de 2016. Quando três mães super trabalhadoras são levadas para além de seus limites, elas abandonam suas responsabilidades convencionais por uma sacudida de liberdade, diversão e auto-indulgência cômica. Disponível para aluguel/compra na Apple, Prime e Google Play. por Reprodução
Minha Mãe É uma Peça, filme de 2013. Dona Hermínia é uma mãe dedicada, mas os filhos a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado. Disponível na Netflix, GloboPlay, ClaroTV e Prime.  por Reprodução
Red: Crescer é uma Fera, filme de 2022. Da Disney e da Pixar, “Red - Crescer é uma Fera” conta a história de Mei Lee, uma garota de 13 anos vivendo o caos típico da adolescência. Mas além de precisar lidar com a mãe superprotetora e as mudanças em seu corpo e relacionamentos, Mei tem outro pequeno problema: sempre que se emociona demais, ela vira um panda-vermelho gigante. Disponível no Disney+. por Reprodução
O Maior Amor do Mundo, filme de 2016. Nesta comédia romântica, cinco histórias associadas à maternidade se cruzam: Sandy (Jennifer Aniston) é uma mãe solteira com dois filhos, Bradley (Jason Sudeikis) é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse (Kate Hudson) tem uma história complicada com a sua mãe, Kristin (Britt Robertson) nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda (Julia Roberts) é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira. Disponível na Netflix, Apple, ClaroTV, YouTube e GooglePlay.  por Reprodução
Minha Mãe Quer que Eu Case, filme de 2007. Daphne Wilder é uma mãe neurótica que se preocupa ao extremo com as três filhas. Porém, todo esse cuidado toma elevadas proporções quando ela tenta, por meio de um anúncio, conseguir o marido ideal para a sua filha mais nova. Disponível no Prime.  por Reprodução
Que Horas Ela Volta?, filme de 2015. Val deixa a filha, Jéssica, no interior de Pernambuco e passa os 13 anos seguintes trabalhando como babá do menino Fabinho em São Paulo. Ela consegue estabilidade financeira, mas convive com a culpa por não ter criado sua filha. Às vésperas do vestibular de Fabinho, Jéssica decide ir para São Paulo e fazer a prova também. Val recebe o apoio de seus patrões para receber a garota, mas a convivência com Jéssica é difícil. Dividida, ela precisa achar um novo modo de seguir sua vida. Disponível na Netflix, Globoplay, ClaroTV, AppleTV, YouTube e Google Play.  por Reprodução
Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!, filme de 2018. Em Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, um ano após a morte de Donna (Meryl Streep), sua filha Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry (Colin Firth), Sam (Pierce Brosnan) e Bill (Stellan Skarsgard) e as eternas amigas da mãe, Rosie (Julie Walters) e Tanya (Christine Baranski), ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky (Dominic Cooper), que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna (Lily James), no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia. Disponível na Netflix, GloboPlay, Telecine, AppleTV.  por Reprodução
A Mãe, filme de 2023. Uma agente do governo muda de identidade e abandona sua filha recém-nascida para protegê-la dos inimigos. Anos depois, a garota é sequestrada pelos criminosos, forçando a espiã a sair de seu esconderijo para salvá-la. Disponível na Netflix.  por Reprodução
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Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução

Confira orações para o Dia das Mães 2026:

Oração para desejar feliz Dia das Mães

“Deus, abençoe todas as mães neste dia especial. Que nunca faltem amor, paz, saúde e motivos para sorrir. Que cada mãe se sinta valorizada, acolhida e cercada de carinho ao lado das pessoas que ama. Amém.”

Oração para agradecer pela vida da mãe

“Senhor, hoje quero agradecer pela vida da minha mãe. Obrigado por cada cuidado, conselho, abraço e gesto de amor ao longo da minha caminhada. Que ela receba em dobro todo carinho que espalha diariamente. Amém.”

Leia mais

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Oração para pedir saúde para a mãe

“Deus, peço proteção e saúde para minha mãe. Fortaleça seu corpo, sua mente e seu coração. Que ela tenha paz, disposição e muitos momentos felizes ao lado da família. Amém.”

Oração para mães que já morreram

“Hoje a saudade aperta mais forte, mas também existe gratidão por todo amor vivido. Deus, acolha minha mãe com luz, paz e descanso. Que as lembranças felizes continuem aquecendo meu coração todos os dias. Amém.”

Oração para mães solo

“Senhor, fortaleça as mães que enfrentam tantos desafios sozinhas diariamente. Que nunca lhes faltem coragem, sabedoria, apoio e esperança para seguir cuidando dos filhos com tanto amor. Amém.”

Oração para avós que são mães em dobro

“Deus, abençoe as avós que também exercem o papel de mãe com dedicação e carinho. Que nunca lhes faltem saúde, amor e reconhecimento por tudo o que fazem pela família. Amém.”

Dia das Mães: veja a lista de presentes que ficaram mais baratos em 2026

apesar da alta em setores específicos, a média de preços da cesta de presentes subiu apenas 2,89%, ficando abaixo da inflação geral. Rovena Rosa/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL
Consumidores buscam alternativas no comércio para equilibrar as contas diante da valorização de itens de luxo. Tânia Rego/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Oportunidade de celebração: o custo para presentear as mães este ano está pesando menos que o custo de vida médio do brasileiro. Valter Campanato/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Com a inflação da cesta abaixo do IPCA, sobra mais fôlego para o planejamento das comemorações familiares. Tomaz Silva/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Pesquisa de preços é essencial em 2026, especialmente para itens de vestuário e cuidados pessoais que mantiveram reajustes moderados. Tânia Rêgo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Setor têxtil apresenta variações mínimas entre 2,2% e 3,4%, consolidando-se como boa opção de custo-benefício. Tânia Rêgo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Bijuterias aparecem como alternativa estratégica para fugir da alta de 26,81% registrada nas joias de ouro. Tânia Rêgo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dia das Mães: veja a lista de presentes que ficaram mais baratos em 2026 por AGENCIA BRASIL
Deflação em bens duráveis e estabilidade no vestuário ajudam a neutralizar picos de preços de mimos tradicionais e sazonais. Rovena Rosa/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Flores naturais registram alta de 11,82% em 2026, tornando o gesto tradicional um dos itens com maior peso no orçamento para a data. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Varejo aposta no setor de moda para atrair quem deseja sofisticação sem extrapolar o limite do cartão. Marcelo Camargo/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
As flores naturais registraram alta de 11,82% em 2026, tornando-se um dos itens com maior peso na conta final para o Dia das Mães. Fabiano de Bruin/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Consumidores aproveitam que os preços para a data subiram menos que a inflação oficial para garantir o presente ideal. Fernando Frazão/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
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apesar da alta em setores específicos, a média de preços da cesta de presentes subiu apenas 2,89%, ficando abaixo da inflação geral. Rovena Rosa/Agência Brasil  por AGENCIA BRASIL

Oração para mães cansadas e sobrecarregadas

“Senhor, acolha as mães que hoje se sentem cansadas, sobrecarregadas ou emocionalmente esgotadas. Que elas encontrem descanso, apoio e pessoas que reconheçam sua força e dedicação diária. Amém.”

Oração para unir a família no Dia das Mães

“Que este Dia das Mães seja vivido com amor, respeito e união. Que os laços familiares sejam fortalecidos e que nunca faltem carinho, compreensão e paz dentro dos lares. Amém.”

Oração curta para enviar no WhatsApp

“Que Deus abençoe todas as mães com saúde, amor, proteção e muitos momentos felizes neste Dia das Mães. Amém.”

Oração para mães de filhos pequenos

“Deus, dê força e paciência às mães que vivem os desafios da maternidade diariamente. Que nunca faltem amor, equilíbrio e momentos felizes ao lado dos filhos. Amém.”

Oração para quem vai passar o Dia das Mães com saudade

“Senhor, acolha todos os corações que vivem a saudade neste Dia das Mães. Que o amor vivido permaneça mais forte que a dor da ausência. Amém.”

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