Órfão na adolescência, Alexandre Nero revela que virou artista por necessidade: 'Precisava trabalhar'

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Kamila Macedo
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:31
Antes de se consagrar na atuação, Alexandre Nero teve uma trajetória na música. Embora o público possa imaginar que a arte sempre tenha sido um sonho, o ator revelou, em entrevista ao podcast Ser Artista, que seguiu esse caminho por necessidade.
Alexandre conta que, aos 17 anos, se preparava para prestar vestibular para o curso de Medicina Veterinária. Formado como técnico em agropecuária, ele pretendia seguir na área, mas viu sua trajetória mudar radicalmente ao receber a notícia da morte de seu pai.
Nero, que já havia perdido a mãe aos 14 anos, viu sua vida tomar um rumo inesperado. "Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Toda minha formação é autodidata. Sou da escola da sobrevivência. Eu estava prestando vestibular quando eu perdi meu pai aos 17, três anos depois de ter perdido minha mãe, aos 14. A partir daí, eu fiquei sem chão, sem condições financeira e eu precisava trabalhar, sem experiência nenhuma”, relatou.
Alexandre Nero
"Essa ausência emocional e financeira fez com que eu não soubesse o que fazer”, confessou Alexandre.
Sem recursos financeiros e totalmente órfão, ele tomou uma decisão: pegou o violão e investiu no meio musical como alternativa de renda. “Eu tocava violão e cantava mal e porcamente, mas comecei a tocar na noite. Virei músico por sobrevivência. Nunca tinha pensado em ser artista, virei por necessidade. Fui levado pela falta de oportunidade", disse.
A escolha funcionou a longo prazo. O artista integrou bandas como Maquinaíma e Denorex 80, chegou a lançar um disco e manteve a música como sua principal fonte de renda, até a consolidação de sua carreira na atuação. A virada ocorreu em 2008, na novela A Favorita, e, desde então, Nero construiu uma trajetória de sucesso, atuando em produções como "Salve Jorge" (2012), "Império" (2014) e "Vale Tudo" (2025).