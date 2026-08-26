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Órfão na adolescência, Alexandre Nero revela que virou artista por necessidade: 'Precisava trabalhar'

Antes da atuação, Nero iniciou a carreira na música e revelou que a arte surgiu em sua vida por falta de oportunidade

Kamila Macedo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:31

Alexandre Nero Crédito: Reprodução

Antes de se consagrar na atuação, Alexandre Nero teve uma trajetória na música. Embora o público possa imaginar que a arte sempre tenha sido um sonho, o ator revelou, em entrevista ao podcast Ser Artista, que seguiu esse caminho por necessidade.

Alexandre conta que, aos 17 anos, se preparava para prestar vestibular para o curso de Medicina Veterinária. Formado como técnico em agropecuária, ele pretendia seguir na área, mas viu sua trajetória mudar radicalmente ao receber a notícia da morte de seu pai.

Nero, que já havia perdido a mãe aos 14 anos, viu sua vida tomar um rumo inesperado. "Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Toda minha formação é autodidata. Sou da escola da sobrevivência. Eu estava prestando vestibular quando eu perdi meu pai aos 17, três anos depois de ter perdido minha mãe, aos 14. A partir daí, eu fiquei sem chão, sem condições financeira e eu precisava trabalhar, sem experiência nenhuma”, relatou.

Alexandre Nero 1 de 13

"Essa ausência emocional e financeira fez com que eu não soubesse o que fazer”, confessou Alexandre.

Sem recursos financeiros e totalmente órfão, ele tomou uma decisão: pegou o violão e investiu no meio musical como alternativa de renda. “Eu tocava violão e cantava mal e porcamente, mas comecei a tocar na noite. Virei músico por sobrevivência. Nunca tinha pensado em ser artista, virei por necessidade. Fui levado pela falta de oportunidade", disse.