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Orkut vai voltar? Criador anuncia campanha para trazer rede social de volta após 12 anos

Plataforma que marcou os anos 2000 pode ganhar uma nova versão com inteligência artificial e foco em amizades; entenda o que já foi confirmado

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:30

Orkut Crédito: Reprodução

O Orkut pode estar mais perto de voltar à internet. Doze anos depois de ser desativada, a rede social que marcou uma geração de brasileiros ganhou uma nova campanha para reunir pessoas interessadas em seu retorno. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (8) pelo fundador da plataforma, Orkut Büyükkökten.

A novidade despertou a nostalgia de quem passou horas participando de comunidades, enviando scraps, recebendo depoimentos e acompanhando as atualizações dos amigos. Apesar da expectativa, o retorno da rede social ainda não está confirmado.

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Criado em 2004 e encerrado em 2014, o Orkut foi uma das primeiras grandes redes sociais a conquistar o público brasileiro. Agora, seu fundador pretende recuperar parte daquela experiência, mas adaptada à maneira como as pessoas se relacionam na internet atualmente.

Na página oficial da plataforma, Büyükkökten publicou uma carta em que apresenta a proposta e convida antigos usuários e novos interessados a apoiar o projeto. A campanha pretende reunir milhões de pessoas, mas a empresa não informou quantas adesões seriam necessárias para viabilizar o lançamento. Também não existe uma previsão de quando a nova rede social poderia começar a funcionar.

O cadastro disponível atualmente serve apenas para demonstrar interesse. De acordo com os termos de uso, atualizados em 6 de outubro, a inscrição não garante uma conta na futura plataforma, a reserva de um nome de usuário ou acesso antecipado. A empresa também esclarece que a campanha não representa um compromisso definitivo de lançar o serviço.

A proposta do novo Orkut é resgatar a ideia de comunidades formadas por pessoas com interesses em comum. O fundador critica o funcionamento de redes sociais atuais, especialmente o uso de algoritmos desenvolvidos para manter os usuários conectados pelo maior tempo possível.

A inteligência artificial também deve fazer parte do projeto. Segundo Büyükkökten, a tecnologia poderia ajudar a aproximar pessoas com afinidades e incentivar a formação de amizades reais.

Outra preocupação apresentada pelo empresário é o crescimento de perfis automatizados e conteúdos manipulados por inteligência artificial, como os chamados deepfakes. A intenção seria criar um ambiente mais voltado à interação entre pessoas.

Até o momento, porém, não foram divulgadas imagens da nova plataforma nem detalhes sobre quais recursos estariam disponíveis. Também não há confirmação de que ferramentas clássicas, como comunidades, scraps e depoimentos, serão recuperadas.

Quem quiser demonstrar interesse no retorno pode acessar o site oficial do Orkut e preencher um formulário gratuito com e-mail e país de residência. O cadastro é destinado a maiores de 18 anos, enquanto informações como nome e telefone são opcionais.

Depois da inscrição, o participante recebe um código que permite criar um cartão digital de apoiador para compartilhar nas redes sociais e divulgar a campanha.

Para quem guarda lembranças da antiga plataforma, há uma informação importante: o site não oferece acesso aos perfis antigos. Também não existe indicação de que será possível recuperar fotografias, mensagens, depoimentos ou comunidades da versão encerrada em 2014.