JUSTIÇA

Oruam consegue habeas corpus e deixa de ser considerado foragido pela Justiça

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio permite que rapper responda em liberdade a ação penal que investiga suspeita de lavagem de dinheiro

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:51

Oruam é filho de Marcinho VP Crédito: Reprodução

O rapper Oruam não é mais considerado foragido pela Justiça. A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu, por unanimidade, nesta quarta-feira (23), um habeas corpus que garante ao artista o direito de responder em liberdade à ação penal em andamento.

A decisão afasta as restrições de liberdade que estavam em vigor contra Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do rapper. O processo investiga suspeitas de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho (CV). Oruam é réu ao lado do pai, Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e de outras nove pessoas.

Oruam 1 de 22

O advogado do rapper, Thiago Lemos, afirmou ao Metrópoles que a defesa pretende agora buscar o encerramento da ação penal. Segundo ele, o processo teria sido formado com provas que considera ilícitas.

A investigação teve início com uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em janeiro de 2026. O órgão acusou Oruam, Marcinho VP e outros envolvidos de crimes relacionados a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em março, a Justiça recebeu a denúncia e tornou os 11 acusados réus.

Segundo o Ministério Público, o grupo teria uma estrutura dividida em diferentes núcleos, com funções relacionadas à liderança, gestão de recursos, suporte operacional e atuação nas comunidades.

O rapper era considerado foragido desde fevereiro, quando havia uma ordem de prisão preventiva contra ele. O pedido havia sido apresentado pelo MPRJ sob a justificativa de risco de fuga.