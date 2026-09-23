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Oruam consegue habeas corpus e deixa de ser considerado foragido pela Justiça

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio permite que rapper responda em liberdade a ação penal que investiga suspeita de lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:51

Oruam é filho de Marcinho VP
Oruam é filho de Marcinho VP Crédito: Reprodução

O rapper Oruam não é mais considerado foragido pela Justiça. A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu, por unanimidade, nesta quarta-feira (23), um habeas corpus que garante ao artista o direito de responder em liberdade à ação penal em andamento.

A decisão afasta as restrições de liberdade que estavam em vigor contra Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do rapper. O processo investiga suspeitas de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho (CV). Oruam é réu ao lado do pai, Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e de outras nove pessoas.

Oruam

Oruam por Reprodução/Redes Sociais
Oruam se entrega à polícia no Rio de Janeiro por Reprodução/Band
Oruam em Bangu por Reprodução/ Redes sociais
Oruam é filho de Marcinho VP por Reprodução
Oruam por Reprodução
OMarcinho VP por Reprodução
Oruam por Reprodução
Oruam por Reprodução
Oruam por Reprodução
Oruam por Reprodução
O cantor Oruam subiu em um ônibus durante a manifestação por Reprodução/ Redes Sociais
Oruam lamentou prisão de MC Poze do Rodo por Reprodução/Instagram
Oruam em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular por Reprodução/TV Record
Oruam por Reprodução
Maria Auxiliadora, avó de Oruam por Reprodução
Oruam foi preso  por Reprodução
PM fez selfie com Oruam por Reproduçao
Oruam por Redes sociais
Oruam por Reprodução/Instagram
Oruam desabafa sobre prisão do pai, Marcinho VP por Redes sociais
Oruam, nome artístico do trapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, tem 7,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify por Reprodução/ Instagram
O rapper Oruam levou um tapa ao tentar beijar o seu gato por Reprodução/ Redes Sociais
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Oruam por Reprodução/Redes Sociais

O advogado do rapper, Thiago Lemos, afirmou ao Metrópoles que a defesa pretende agora buscar o encerramento da ação penal. Segundo ele, o processo teria sido formado com provas que considera ilícitas.

A investigação teve início com uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em janeiro de 2026. O órgão acusou Oruam, Marcinho VP e outros envolvidos de crimes relacionados a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em março, a Justiça recebeu a denúncia e tornou os 11 acusados réus.

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Segundo o Ministério Público, o grupo teria uma estrutura dividida em diferentes núcleos, com funções relacionadas à liderança, gestão de recursos, suporte operacional e atuação nas comunidades.

O rapper era considerado foragido desde fevereiro, quando havia uma ordem de prisão preventiva contra ele. O pedido havia sido apresentado pelo MPRJ sob a justificativa de risco de fuga.

Com a nova decisão do TJRJ, Oruam poderá acompanhar o processo em liberdade. A ação penal, porém, continua em andamento.

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