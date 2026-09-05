Os 10 animais que mais matam no mundo: o ranking dos primeiros colocados surpreende e não se restringe aos grandes predadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:07
A imagem de um tubarão avançando sobre uma pessoa costuma dominar noticiários e filmes. Ataques desse tipo, porém, estão entre os eventos menos frequentes quando o assunto é morte causada por animais.
Casos envolvendo tubarões, ursos e outros grandes predadores chamam atenção justamente por serem incomuns. A maior parte das mortes, segundo um ranking compilado pelo site alemão DW, envolve animais presentes em ambientes rurais, urbanos ou próximos das casas.
A lista reúne estimativas de mortes anuais provocadas por ataques e também por doenças transmitidas pelos animais. Os números variam de acordo com o país e, em algumas posições, não existem registros globais completos.
Apesar da fama de predador perigoso, o tubarão aparece apenas na décima posição. Em média, seis pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de ataques.
Em 2014, por exemplo, foram registrados apenas três casos. A imagem ameaçadora desses animais ganhou ainda mais força com produções cinematográficas que exploraram ataques em praias.
Ataques de lobos continuam incomuns em muitas regiões onde a espécie vive. Ainda assim, o número de mortes teria aumentado nas últimas duas décadas.
A estimativa aponta para cerca de dez vítimas por ano em todo o planeta. O crescimento, no entanto, não transforma o animal em uma das principais ameaças à população mundial.
O chamado rei da selva ocupa a oitava posição. Não há um levantamento oficial com o número global de mortes, mas dados de alguns países ajudam a calcular uma média.
Na Tanzânia, cerca de 22 pessoas morrem todos os anos em ataques de leões. O país registra uma das maiores incidências relacionadas ao animal.
O primeiro mamífero do ranking aparece à frente de predadores conhecidos. Na Índia, aproximadamente 2.300 pessoas morreram em ataques de elefantes entre 2014 e 2019.
A média chega a 460 mortes por ano apenas naquele país. Como não há dados globais consolidados, o número total de vítimas pode variar.
Com quase três toneladas, o hipopótamo combina força física, mordida poderosa e comportamento territorial. Estimativas citadas no ranking indicam cerca de 500 mortes por ano na África.
A espécie costuma ser considerada um dos animais mais perigosos do continente, principalmente quando pessoas se aproximam de áreas ocupadas pelo grupo.
Os registros sobre ataques de crocodilos não cobrem todos os países, mas diferentes relatórios apontam para mais de mil mortes por ano.
O animal combina velocidade, força e capacidade de surpreender pessoas próximas a rios, lagos e outras áreas de água doce.
O tamanho reduzido esconde o impacto da mosca tsé-tsé. O inseto transmite a tripanossomíase africana, conhecida como doença do sono.
Quando não recebe tratamento, a enfermidade pode provocar coma e morte. A estimativa indica cerca de 10 mil vítimas por ano.
O caramujo de água doce aparece entre os primeiros colocados por participar da transmissão da esquistossomose. A doença pode causar dores abdominais intensas e outras complicações.
A estimativa apresentada no ranking associa a enfermidade a aproximadamente 10 mil mortes anuais.
O segundo lugar costuma surpreender porque os cães fazem parte da rotina de milhões de famílias. A proximidade com os seres humanos, porém, aumenta a possibilidade de ataques e de transmissão de doenças.
Cerca de 30 mil pessoas morrem por ano em decorrência de ataques de cães e da raiva transmitida por esses animais.
As cobras ocupam o primeiro lugar, com aproximadamente 100 mil mortes anuais no mundo. A Índia concentra uma parcela expressiva dos casos, com cerca de 11 mil vítimas por ano.
O resultado mostra que o risco não depende apenas do tamanho ou da aparência ameaçadora. A presença em áreas habitadas e a transmissão de doenças também pesam na posição de cada animal.