CURIOSIDADES

Os 10 animais que mais matam no mundo: o ranking dos primeiros colocados surpreende e não se restringe aos grandes predadores

Tubarões, leões e lobos aparecem entre os últimos colocados, enquanto animais mais próximos da rotina humana lideram a lista



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:07

Ranking de 10 animais que mais matam humanos Crédito: Wikimedia Commons

A imagem de um tubarão avançando sobre uma pessoa costuma dominar noticiários e filmes. Ataques desse tipo, porém, estão entre os eventos menos frequentes quando o assunto é morte causada por animais.

Casos envolvendo tubarões, ursos e outros grandes predadores chamam atenção justamente por serem incomuns. A maior parte das mortes, segundo um ranking compilado pelo site alemão DW, envolve animais presentes em ambientes rurais, urbanos ou próximos das casas.

A lista reúne estimativas de mortes anuais provocadas por ataques e também por doenças transmitidas pelos animais. Os números variam de acordo com o país e, em algumas posições, não existem registros globais completos.

10º lugar: tubarão

Tubarão aparece entre os animais que menos matam pessoas no mundo, apesar da fama de predador perigoso Crédito: Foto: Wikimedia Commons

Apesar da fama de predador perigoso, o tubarão aparece apenas na décima posição. Em média, seis pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de ataques.

Em 2014, por exemplo, foram registrados apenas três casos. A imagem ameaçadora desses animais ganhou ainda mais força com produções cinematográficas que exploraram ataques em praias.

9º lugar: lobo

Lobo-cinzento em ambiente nevado; ataques da espécie continuam incomuns, mas registraram aumento nas últimas décadas. Crédito: Foto: Wikimedia Commons

Ataques de lobos continuam incomuns em muitas regiões onde a espécie vive. Ainda assim, o número de mortes teria aumentado nas últimas duas décadas.

A estimativa aponta para cerca de dez vítimas por ano em todo o planeta. O crescimento, no entanto, não transforma o animal em uma das principais ameaças à população mundial.

8º lugar: leão

Leões cercam uma presa em uma área de vegetação seca Crédito: Foto: Reprodução

O chamado rei da selva ocupa a oitava posição. Não há um levantamento oficial com o número global de mortes, mas dados de alguns países ajudam a calcular uma média.

Na Tanzânia, cerca de 22 pessoas morrem todos os anos em ataques de leões. O país registra uma das maiores incidências relacionadas ao animal.

7º lugar: elefante

Grupo de elefantes se reúne para se alimentar em uma área cercada Crédito: Foto: Wikimedia Commons

O primeiro mamífero do ranking aparece à frente de predadores conhecidos. Na Índia, aproximadamente 2.300 pessoas morreram em ataques de elefantes entre 2014 e 2019.

A média chega a 460 mortes por ano apenas naquele país. Como não há dados globais consolidados, o número total de vítimas pode variar.

6º lugar: hipopótamo

Hipopótamos exibem os dentes durante a permanência em uma área alagada (Foto: Autor não informado / Fonte não identificada) Crédito: Foto: Wikimedia Commons

Com quase três toneladas, o hipopótamo combina força física, mordida poderosa e comportamento territorial. Estimativas citadas no ranking indicam cerca de 500 mortes por ano na África.

A espécie costuma ser considerada um dos animais mais perigosos do continente, principalmente quando pessoas se aproximam de áreas ocupadas pelo grupo.

5º lugar: crocodilo

Crocodilo descansa às margens de um corpo d’água Crédito: Foto: Reprodução

Os registros sobre ataques de crocodilos não cobrem todos os países, mas diferentes relatórios apontam para mais de mil mortes por ano.

O animal combina velocidade, força e capacidade de surpreender pessoas próximas a rios, lagos e outras áreas de água doce.

4º lugar: mosca tsé-tsé

Mosca tsé-tsé, transmissora do parasita causador da doença do sono Crédito: Foto: Reprodução

O tamanho reduzido esconde o impacto da mosca tsé-tsé. O inseto transmite a tripanossomíase africana, conhecida como doença do sono.

Quando não recebe tratamento, a enfermidade pode provocar coma e morte. A estimativa indica cerca de 10 mil vítimas por ano.

3º lugar: caramujo de água doce

Caramujo de água doce aparece entre os animais associados à transmissão da esquistossomose Crédito: Foto: Reprodução

O caramujo de água doce aparece entre os primeiros colocados por participar da transmissão da esquistossomose. A doença pode causar dores abdominais intensas e outras complicações.

A estimativa apresentada no ranking associa a enfermidade a aproximadamente 10 mil mortes anuais.

2º lugar: cachorro

Cão aparece dentro de um veículo; ataques e casos de raiva colocam a espécie entre as que mais matam pessoas Crédito: Foto: Reprodução

O segundo lugar costuma surpreender porque os cães fazem parte da rotina de milhões de famílias. A proximidade com os seres humanos, porém, aumenta a possibilidade de ataques e de transmissão de doenças.

Cerca de 30 mil pessoas morrem por ano em decorrência de ataques de cães e da raiva transmitida por esses animais.

1º lugar: cobra

Cobra ocupa o primeiro lugar do ranking, com cerca de 100 mil mortes anuais no mundo Crédito: Foto: Reprodução

As cobras ocupam o primeiro lugar, com aproximadamente 100 mil mortes anuais no mundo. A Índia concentra uma parcela expressiva dos casos, com cerca de 11 mil vítimas por ano.