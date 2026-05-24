DIA NACIONAL DO CAFÉ

Dia do Café: ranking revela os 14 melhores cafés do Brasil segundo o principal concurso do mundo

Concurso considerado o mais importante do mundo escolheu lotes mineiros entre os melhores cafés especiais do país

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 02:00

Dia Nacional do Café é comemorado em 24 de maioDia Nacional do Café é comemorado em 24 de maio Crédito: Divulgação

É difícil resistir a um cheirinho de café, principalmente quando o grão é moído na hora e tem uma qualidade diferenciada. Neste Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio, relembramos o ranking dos cafés considerados os melhores do país em 2025. O resultado foi divulgado pelo Cup of Excellence, principal concurso de cafés especiais do mundo, e colocou fazendas de Minas Gerais no topo do ranking nacional.

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O grande destaque desta edição foi um café produzido na Mantiqueira de Minas, região conhecida internacionalmente pela produção de grãos especiais. O lote campeão pertence à Fazenda Rio Verde, localizada em Conceição do Rio Verde, que venceu na categoria Experimental com nota 91,68, a maior entre todas as categorias avaliadas no concurso.

O Cup of Excellence premia anualmente os cafés de maior qualidade sensorial do Brasil. Os grãos passam por degustações às cegas feitas por jurados internacionais especializados. Além do primeiro lugar geral, produtores do Sul de Minas dominaram a premiação deste ano e conquistaram 22 posições entre os melhores cafés do Brasil.

Veja os cafés eleitos os melhores do Brasil no Cup of Excellence 2025:

Categoria Experimental

1º lugar – Fazenda Rio Verde – Conceição do Rio Verde – 91,68

2º lugar – Fazenda Rancho Grande – Três Pontas – 91,11

3º lugar – Sítio São Sebastião – Cristina – 90,29

9º lugar – Fazenda das Almas – Cabo Verde – 88,24

10º lugar – Fazenda Santa Terezinha – Poços de Caldas – 88,16

11º lugar – Sítio da Serra – Carmo de Minas – 87,87

12º lugar – Fazenda Samambaia – Santo Antônio do Amparo – 87,79

14º lugar – Sítio Mãe da Providência – Caldas – 87,21

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Categoria Via Úmida

2º lugar – Fazenda Boa Vista – Dom Viçoso – 90,82

8º lugar – Sítio Córrego Frio – Cristina – 87,71

9º lugar – Sítio Santa Terezinha – Carmo de Minas – 87,42

10º lugar – Sítio Capadócia II – São Gonçalo do Sapucaí – 87,37

12º lugar – Fazenda Moinho – Olímpio Noronha – 86,24

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Categoria Via Seca

1º lugar – Fazenda Aracaçu – Três Pontas – 90,79

5º lugar – Fazenda Sertão – Carmo de Minas – 89,32

6º lugar – Sítio Ponte Alta – Aiuruoca – 88,18

7º lugar – Sítio Ponte Alta – Conceição das Pedras – 88,08

8º lugar – Sítio Santa Fé – Dom Viçoso – 88,05

9º lugar – Fazenda Santa Terezinha – Paraisópolis – 87,66

14º lugar – Vista Alegre – Inconfidentes – 86,89

As categorias representam diferentes métodos de preparo dos grãos. A Experimental envolve fermentação induzida. Já Via Seca reúne cafés secos com casca, enquanto Via Úmida inclui grãos descascados e despolpados.

Os lotes vencedores ainda serão vendidos em um leilão internacional marcado para dezembro. Tradicionalmente, cafés premiados no Cup of Excellence atingem valores muito acima do mercado convencional, principalmente entre compradores estrangeiros especializados em cafés de alto padrão.