Dia do Café: ranking revela os 14 melhores cafés do Brasil segundo o principal concurso do mundo

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de maio de 2026 às 02:00
É difícil resistir a um cheirinho de café, principalmente quando o grão é moído na hora e tem uma qualidade diferenciada. Neste Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio, relembramos o ranking dos cafés considerados os melhores do país em 2025. O resultado foi divulgado pelo Cup of Excellence, principal concurso de cafés especiais do mundo, e colocou fazendas de Minas Gerais no topo do ranking nacional.
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O grande destaque desta edição foi um café produzido na Mantiqueira de Minas, região conhecida internacionalmente pela produção de grãos especiais. O lote campeão pertence à Fazenda Rio Verde, localizada em Conceição do Rio Verde, que venceu na categoria Experimental com nota 91,68, a maior entre todas as categorias avaliadas no concurso.
O Cup of Excellence premia anualmente os cafés de maior qualidade sensorial do Brasil. Os grãos passam por degustações às cegas feitas por jurados internacionais especializados. Além do primeiro lugar geral, produtores do Sul de Minas dominaram a premiação deste ano e conquistaram 22 posições entre os melhores cafés do Brasil.
Categoria Experimental
1º lugar – Fazenda Rio Verde – Conceição do Rio Verde – 91,68
2º lugar – Fazenda Rancho Grande – Três Pontas – 91,11
3º lugar – Sítio São Sebastião – Cristina – 90,29
9º lugar – Fazenda das Almas – Cabo Verde – 88,24
10º lugar – Fazenda Santa Terezinha – Poços de Caldas – 88,16
11º lugar – Sítio da Serra – Carmo de Minas – 87,87
12º lugar – Fazenda Samambaia – Santo Antônio do Amparo – 87,79
14º lugar – Sítio Mãe da Providência – Caldas – 87,21
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Categoria Via Úmida
2º lugar – Fazenda Boa Vista – Dom Viçoso – 90,82
8º lugar – Sítio Córrego Frio – Cristina – 87,71
9º lugar – Sítio Santa Terezinha – Carmo de Minas – 87,42
10º lugar – Sítio Capadócia II – São Gonçalo do Sapucaí – 87,37
12º lugar – Fazenda Moinho – Olímpio Noronha – 86,24
Delícias de café
Categoria Via Seca
1º lugar – Fazenda Aracaçu – Três Pontas – 90,79
5º lugar – Fazenda Sertão – Carmo de Minas – 89,32
6º lugar – Sítio Ponte Alta – Aiuruoca – 88,18
7º lugar – Sítio Ponte Alta – Conceição das Pedras – 88,08
8º lugar – Sítio Santa Fé – Dom Viçoso – 88,05
9º lugar – Fazenda Santa Terezinha – Paraisópolis – 87,66
14º lugar – Vista Alegre – Inconfidentes – 86,89
As categorias representam diferentes métodos de preparo dos grãos. A Experimental envolve fermentação induzida. Já Via Seca reúne cafés secos com casca, enquanto Via Úmida inclui grãos descascados e despolpados.
Os lotes vencedores ainda serão vendidos em um leilão internacional marcado para dezembro. Tradicionalmente, cafés premiados no Cup of Excellence atingem valores muito acima do mercado convencional, principalmente entre compradores estrangeiros especializados em cafés de alto padrão.
Durante a cerimônia, o produtor mineiro Luiz Paulo Dias Pereira Filho, de Carmo de Minas, também foi homenageado como uma das primeiras “Lendas da Excelência” do café mundial. O reconhecimento foi dado após ele se tornar finalista do concurso 23 vezes ao longo da carreira.