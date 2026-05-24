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Dia do Café: ranking revela os 14 melhores cafés do Brasil segundo o principal concurso do mundo

Concurso considerado o mais importante do mundo escolheu lotes mineiros entre os melhores cafés especiais do país

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 02:00

Dia Nacional do Café é comemorado em 24 de maioDia Nacional do Café é comemorado em 24 de maio
Dia Nacional do Café é comemorado em 24 de maioDia Nacional do Café é comemorado em 24 de maio Crédito: Divulgação

É difícil resistir a um cheirinho de café, principalmente quando o grão é moído na hora e tem uma qualidade diferenciada. Neste Dia Nacional do Café, comemorado em 24 de maio, relembramos o ranking dos cafés considerados os melhores do país em 2025. O resultado foi divulgado pelo Cup of Excellence, principal concurso de cafés especiais do mundo, e colocou fazendas de Minas Gerais no topo do ranking nacional.

Dia Mundial do café: veja dez curiosidades sobre a bebida

De vilão a aliado: o café deixou de ser visto apenas como prejudicial e hoje é associado a benefícios, principalmente pelo alto teor de antioxidantes, com potencial efeito protetor cardiovascular e metabólico por Freepik
Consumo recomendado: até 300–400 mg de cafeína por dia (cerca de 4 a 5 xícaras pequenas), com variações para públicos específicos, tipo gestantes: até 200 mg/dia e crianças: consumo deve ser limitado ou evitado por Imagem gerada por inteligencia artificial
Horário faz diferença: recomendação geral é evitar o consumo após o meio da tarde (16h–17h), já que a cafeína pode impactar o sono por Freepik
Efeito pouco conhecido: o café pode reduzir a absorção de minerais como ferro e cálcio quando consumido logo após refeições principais por Freepik
Dependência leve: embora não seja considerado uma droga pela Organização Mundial da Saúde, o consumo frequente pode gerar hábito e sintomas leves de abstinência por Divulgação
Mudança de perfil do consumo: até os anos 90, o Brasil exportava os melhores grãos e consumia internamente um café mais amargo e de menor qualidade, muitas vezes resultado de torra excessiva para mascarar impurezas por Freepik
Consumidor mais exigente: cresce o interesse por origem dos grãos, tipos de torra e métodos de preparo — especialmente entre os mais jovens, que passam a encarar o café como experiência, e não só hábito por Shutterstock
Diferença geracional clara: gerações mais antigas mantêm o consumo do café tradicional forte e frequente, enquanto os mais jovens buscam cafés mais equilibrados, com notas sensoriais variadas (doce, frutado, achocolatado) por Shutterstock
Nova forma de consumo: há uma tendência crescente de consumir o café sem açúcar, valorizando o sabor natural da bebida. Esse movimento acompanha a evolução do paladar e a maior qualidade dos grãos, que dispensam a necessidade de mascarar o amargor por Imagem: PxHere
Muitos brasileiros ainda não conhecem o sabor real do café — o amargor intenso, comum no consumo tradicional, nem sempre é uma característica natural da bebida por Pexels
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De vilão a aliado: o café deixou de ser visto apenas como prejudicial e hoje é associado a benefícios, principalmente pelo alto teor de antioxidantes, com potencial efeito protetor cardiovascular e metabólico por Freepik

O grande destaque desta edição foi um café produzido na Mantiqueira de Minas, região conhecida internacionalmente pela produção de grãos especiais. O lote campeão pertence à Fazenda Rio Verde, localizada em Conceição do Rio Verde, que venceu na categoria Experimental com nota 91,68, a maior entre todas as categorias avaliadas no concurso.

O Cup of Excellence premia anualmente os cafés de maior qualidade sensorial do Brasil. Os grãos passam por degustações às cegas feitas por jurados internacionais especializados. Além do primeiro lugar geral, produtores do Sul de Minas dominaram a premiação deste ano e conquistaram 22 posições entre os melhores cafés do Brasil.

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Veja os cafés eleitos os melhores do Brasil no Cup of Excellence 2025:

Categoria Experimental

1º lugar – Fazenda Rio Verde – Conceição do Rio Verde – 91,68

2º lugar – Fazenda Rancho Grande – Três Pontas – 91,11

3º lugar – Sítio São Sebastião – Cristina – 90,29

9º lugar – Fazenda das Almas – Cabo Verde – 88,24

10º lugar – Fazenda Santa Terezinha – Poços de Caldas – 88,16

11º lugar – Sítio da Serra – Carmo de Minas – 87,87

12º lugar – Fazenda Samambaia – Santo Antônio do Amparo – 87,79

14º lugar – Sítio Mãe da Providência – Caldas – 87,21

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Casa Ópera: fica na Rua Pernambuco, nº 280, Pituba. @casaopera por Reprodução
Le Lapin Confeitaria. Fica na Rua Engenheiro Adhemar Fontes, nº35E - Pituba. @lelapin.ba por Reprodução
Jeanne Garcia Confeitaria: fica na Ramalho Ortigão, 30 - Pituba por Reprodução
Falka Confeitaria: fica na Rua Artur de Sá Menezes, nº150, Pituba. @falkaconfeitaria por Reprodução
CamuCaju Confeitaria: fica na Rua Oswaldo Cruz, 372 por Reprodução
California Brownieria: fica na Rua das Hortênsias, nº 398 (Praça Ana Lúcia Magalhães). @californiabrownieria por Reprodução
A Gauchinha Confeitaria: fica n Solar Cunha Guedes, por Leonardo Machado Freire
Espaço Latitude 13: fica na R. Dr. João Pondé, 378 por Reprodução
Doce Encontro: fica na Rua das Gaivotas, nº 120, Imbuí. @doceencontroo_ por Reprodução
Sagratto Café Bar: fica no Largo da Baixa do Bonfim, Bonfim. @sagrattocafebar por Reprodução
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Casa Ópera: fica na Rua Pernambuco, nº 280, Pituba. @casaopera por Reprodução

Categoria Via Úmida

2º lugar – Fazenda Boa Vista – Dom Viçoso – 90,82

8º lugar – Sítio Córrego Frio – Cristina – 87,71

9º lugar – Sítio Santa Terezinha – Carmo de Minas – 87,42

10º lugar – Sítio Capadócia II – São Gonçalo do Sapucaí – 87,37

12º lugar – Fazenda Moinho – Olímpio Noronha – 86,24

Delícias de café

Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock
Bombom ao creme trufado de café (Imagem: Reprodução Digital | EdiCase) por Imagem: Reprodução Digital | EdiCase
O café contém antioxidantes que contribuem para a saúde celular e prevenção de doenças (Imagem: fast-stock | Shutterstock) por Imagem: fast-stock | Shutterstock
O café oferece diversos benefícios para o organismo, mas deve ser consumido com moderação para evitar malefícios (Imagem: Sunlight_s | Shutterstock) por Imagem: Sunlight_s | Shutterstock
O cuidado com a saúde bucal é essencial para evitar o desgaste do esmalte amolecido pela acidez do café (Imagem: Rido | Shutterstock) por Imagem: Rido | Shutterstock
O café possui benefícios nutricionais significativos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A cafeteira elétrica deve ser desligada após o uso (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cookie de Nutella e Café Expresso/ Sobrê por Marina Silva/ CORREIO
Frappuccino de Nutella e Croque Monsier/ Lar Café Bistrô por Marina Silva/ CORREIO
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Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock

Categoria Via Seca

1º lugar – Fazenda Aracaçu – Três Pontas – 90,79

5º lugar – Fazenda Sertão – Carmo de Minas – 89,32

6º lugar – Sítio Ponte Alta – Aiuruoca – 88,18

7º lugar – Sítio Ponte Alta – Conceição das Pedras – 88,08

8º lugar – Sítio Santa Fé – Dom Viçoso – 88,05

9º lugar – Fazenda Santa Terezinha – Paraisópolis – 87,66

14º lugar – Vista Alegre – Inconfidentes – 86,89

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As categorias representam diferentes métodos de preparo dos grãos. A Experimental envolve fermentação induzida. Já Via Seca reúne cafés secos com casca, enquanto Via Úmida inclui grãos descascados e despolpados.

Os lotes vencedores ainda serão vendidos em um leilão internacional marcado para dezembro. Tradicionalmente, cafés premiados no Cup of Excellence atingem valores muito acima do mercado convencional, principalmente entre compradores estrangeiros especializados em cafés de alto padrão.

Durante a cerimônia, o produtor mineiro Luiz Paulo Dias Pereira Filho, de Carmo de Minas, também foi homenageado como uma das primeiras “Lendas da Excelência” do café mundial. O reconhecimento foi dado após ele se tornar finalista do concurso 23 vezes ao longo da carreira.

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