CASA E JARDIM

Os 4 tipos de plantas que chamam cobra para dentro de casa: muita gente cultiva sem saber e não sabe como evitar

Touceiras, arbustos, bambus e forrações não atraem serpentes pelo cheiro, mas podem formar áreas úmidas, sombreadas e difíceis de visualizar



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:22

Vegetação fechada e acúmulo de folhas podem criar pontos de abrigo para cobras no quintal Crédito: Ilustração gerada por IA

Um quintal cheio de plantas pode parecer apenas um espaço verde e bem aproveitado, mas algumas áreas escondidas entre folhas, galhos e touceiras merecem atenção. Quando a vegetação cresce demais, o solo desaparece de vista e surgem pequenos refúgios que dificilmente são percebidos durante a rotina.

É justamente esse cenário que pode favorecer a passagem ou permanência de cobras. Elas não são atraídas pelo perfume de uma planta específica. O que pesa é a possibilidade de encontrar abrigo, temperatura adequada e alimento em um local protegido.

10 plantas que purificam o ar 1 de 10

Por isso, o problema não está em cultivar determinadas espécies, mas na maneira como o jardim é mantido. Folhas acumuladas, moitas fechadas, entulho, madeira, frestas e presença de roedores podem transformar cantos pouco movimentados do quintal em pontos mais favoráveis às serpentes.

Touceiras muito fechadas

O capim-limão, também conhecido como capim-santo, cresce formando grandes touceiras. Quando passa muito tempo sem poda, sua base fica fechada e dificulta a visualização do solo, principalmente entre folhas secas que caem ao redor da planta.

Não é necessário retirar o capim do jardim. Aparar a touceira, eliminar material seco e manter espaço livre em volta da base já reduz locais escondidos, especialmente quando a planta fica perto de portas, garagens, muros ou corredores laterais.

Arbustos perto do chão

Cercas vivas e arbustos ornamentais também podem formar uma espécie de parede vegetal. Galhos próximos ao chão criam sombra e escondem folhas, insetos, lagartixas e até pequenos roedores que circulam por baixo da vegetação.

A poda regular permite enxergar a base da planta e facilita a limpeza. Também vale impedir que os arbustos ocupem completamente a passagem entre o jardim e muros ou paredes da casa.

Bambus acumulam folhas

O bambu chama atenção pela rapidez com que forma moitas. Com o crescimento, muitos caules ficam próximos uns dos outros, enquanto folhas secas se acumulam na base e podem conservar umidade e esconder o solo.

Bambuzais maiores, portanto, pedem limpeza frequente. Quanto mais perto estiverem da residência, maior deve ser o cuidado para evitar uma faixa de vegetação muito fechada entre a planta e a construção.

Forrações escondem o solo

Plantas rasteiras são usadas para cobrir espaços vazios do jardim e diminuir áreas de terra exposta. Quando crescem sem controle, porém, também escondem buracos, folhas, pequenos animais e objetos que permanecem sobre o solo.

O cuidado precisa ser maior perto de ralos, caixas de inspeção, muros e pilhas de vasos. Nesses pontos, manter a vegetação baixa deixa o terreno visível e diminui possíveis esconderijos.

Manutenção reduz o risco

Mais importante do que escolher quais plantas podem permanecer no quintal é evitar que o ambiente reúna tudo o que uma cobra procura ao mesmo tempo. Vegetação fechada, abrigo e disponibilidade de alimento tornam o espaço mais favorável à presença desses animais.

Manter a grama aparada, recolher folhas secas, eliminar entulho e pilhas de madeira, controlar roedores e fechar frestas ajuda a reduzir esse cenário. A limpeza também deve alcançar os espaços atrás de vasos, depósitos e cantos que recebem pouca circulação.