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Os 6 signos mais sortudos até o fim de maio e a reviravolta que pode mudar tudo

Dinheiro, oportunidades, mudanças inesperadas e até encontros importantes prometem mexer com a vida desses signos nos últimos dias do mês

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de maio chega com uma energia completamente diferente para alguns signos do zodíaco. Depois de semanas de dúvidas, desgaste e sensação de estagnação, o cenário começa a mudar rápido, especialmente para quem estava esperando uma oportunidade, uma resposta ou até uma mudança de vida. Segundo a astróloga Helena Hathor, seis signos entram agora em uma fase marcada por crescimento, visibilidade, dinheiro e decisões capazes de mudar os próximos meses.

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Touro: Depois de um início de mês mais pesado, Touro começa a perceber mudanças importantes acontecendo ao redor. Helena Hathor afirma que existe uma força muito grande impulsionando decisões ligadas à vida pessoal, dinheiro e relações familiares. Cortes necessários finalmente acontecem, abrindo espaço para mais estabilidade e paz mental. O signo também pode receber uma notícia financeira positiva ou encontrar uma nova forma de aumentar a renda antes do fim do mês.

Dica cósmica: Nem tudo que termina é perda. Algumas saídas vão abrir portas muito maiores.

Touro no trabalho

O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: trabalho persistente e de qualidade. Touro executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados sólidos. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: desfrutando dos prazeres da vida. O descanso de Touro é um momento de prazer e relaxamento, valorizando o conforto e a estabilidade por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: confiável e colaborativo. Touro é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a estabilidade do grupo por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: busca pela segurança material. Touro trabalha duro para construir um futuro estável e desfrutar dos frutos de seu esforço por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: estabilidade e conforto. O escritório de Touro é um refúgio de tranquilidade e organização, propício para a produtividade constante. por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Maio termina com os holofotes completamente voltados para você. Além de viver sua temporada, Gêmeos entra em uma fase de mais confiança, movimento e oportunidades inesperadas. Helena Hathor explica que este é um período em que o signo sente uma espécie de “despertar”, principalmente na vida financeira e profissional. Conversas importantes começam a render frutos, novas ideias ganham força e até situações que pareciam travadas começam a andar de vez.

Dica cósmica: Fale mais sobre seus planos. A oportunidade certa pode surgir de uma conversa aparentemente comum.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Câncer: O clima muda completamente para Câncer nos últimos dias de maio. Segundo Helena Hathor, o signo entra em uma fase de brilho pessoal, autoestima elevada e maior poder de atração. Além de chamar mais atenção naturalmente, Câncer pode viver melhorias importantes no amor, na aparência e até nas finanças. Projetos que estavam lentos começam a fluir melhor, enquanto oportunidades inesperadas podem surgir através de contatos importantes.

Dica cósmica: Pare de diminuir sua própria luz para caber nas expectativas dos outros.

Câncer no trabalho

O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: o cuidado e a empatia no trabalho. Câncer se preocupa com o bem-estar de seus colegas e cria um ambiente de apoio e colaboração. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Câncer é um momento de relaxamento e proteção, buscando recarregar as energias emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Câncer é um membro valioso da equipe, sempre pronto para ouvir e oferecer suporte emocional aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento do cuidado. Câncer busca fazer a diferença na vida das pessoas e se orgulha de seu trabalho dedicado e empático. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: um lar longe de casa. O escritório de Câncer é um ambiente acolhedor e pessoal, onde ele se sente seguro e confortável para trabalhar. por Imagem gerada por IA

Sagitário: Depois de uma sequência de altos e baixos, Sagitário finalmente começa a sentir que as coisas estão entrando nos eixos. A astróloga afirma que o signo pode viver um crescimento importante ligado a dinheiro, trabalho e projetos pessoais. Existe uma sensação forte de retomada, como se Sagitário finalmente voltasse a acreditar no próprio potencial. O momento favorece ganhos extras, novas ideias e decisões capazes de mudar totalmente o rumo do restante do ano.

Dica cósmica: O que parece pequeno agora pode se transformar na sua maior virada financeira.

Sagitário no trabalho

O Ambiente Ideal: o horizonte das ideias. O escritório de Sagitário é um ambiente vibrante e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a determinação da visão. Sagitário executa suas tarefas com foco e determinação, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Sagitário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias disruptivas. Sagitário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da inovação. Sagitário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o horizonte das ideias. O escritório de Sagitário é um ambiente vibrante e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Aquário: As próximas semanas prometem movimentar profundamente a vida de Aquário. Helena Hathor explica que o signo passa por uma fase de transformações intensas, especialmente ligadas ao trabalho, amizades e planos futuros. Pessoas que não fazem mais sentido podem se afastar naturalmente, enquanto novas oportunidades começam a aparecer com força. O fim de maio também favorece crescimento financeiro e mudanças capazes de alterar completamente os próximos meses.

Dica cósmica: Não tente salvar relações que já mostram sinais claros de desgaste.

Aquário no trabalho

O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da inovação disruptiva. Aquário executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Aquário é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias progressistas. Aquário é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação social. Aquário busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o futuro das ideias. O escritório de Aquário é um ambiente tecnológico e futurista, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Peixes: O fim de maio pode marcar um divisor de águas para Peixes. Helena Hathor afirma que tudo o que envolve exposição, redes sociais, comunicação e projetos ganha força agora. O signo entra em uma fase extremamente favorável para lançar algo novo, investir em uma ideia ou finalmente mostrar um talento que estava escondido. Quanto mais Peixes se permitir aparecer, maiores tendem a ser as oportunidades que chegam antes de junho.

Dica cósmica: A sorte começa a mudar quando você para de esconder aquilo que sabe fazer melhor.

Peixes no trabalho

O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a expressão da criatividade intuitiva. Peixes executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Peixes é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Peixes é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte emocional e criativo aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação inspiradora. Peixes busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
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O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Touro Gêmeos Sagitário Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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