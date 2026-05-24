ASTROLOGIA

Os 6 signos mais sortudos até o fim de maio e a reviravolta que pode mudar tudo

Dinheiro, oportunidades, mudanças inesperadas e até encontros importantes prometem mexer com a vida desses signos nos últimos dias do mês

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de maio chega com uma energia completamente diferente para alguns signos do zodíaco. Depois de semanas de dúvidas, desgaste e sensação de estagnação, o cenário começa a mudar rápido, especialmente para quem estava esperando uma oportunidade, uma resposta ou até uma mudança de vida. Segundo a astróloga Helena Hathor, seis signos entram agora em uma fase marcada por crescimento, visibilidade, dinheiro e decisões capazes de mudar os próximos meses.

Touro: Depois de um início de mês mais pesado, Touro começa a perceber mudanças importantes acontecendo ao redor. Helena Hathor afirma que existe uma força muito grande impulsionando decisões ligadas à vida pessoal, dinheiro e relações familiares. Cortes necessários finalmente acontecem, abrindo espaço para mais estabilidade e paz mental. O signo também pode receber uma notícia financeira positiva ou encontrar uma nova forma de aumentar a renda antes do fim do mês.

Dica cósmica: Nem tudo que termina é perda. Algumas saídas vão abrir portas muito maiores.

Touro no trabalho 1 de 5

Gêmeos: Maio termina com os holofotes completamente voltados para você. Além de viver sua temporada, Gêmeos entra em uma fase de mais confiança, movimento e oportunidades inesperadas. Helena Hathor explica que este é um período em que o signo sente uma espécie de “despertar”, principalmente na vida financeira e profissional. Conversas importantes começam a render frutos, novas ideias ganham força e até situações que pareciam travadas começam a andar de vez.

Dica cósmica: Fale mais sobre seus planos. A oportunidade certa pode surgir de uma conversa aparentemente comum.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Câncer: O clima muda completamente para Câncer nos últimos dias de maio. Segundo Helena Hathor, o signo entra em uma fase de brilho pessoal, autoestima elevada e maior poder de atração. Além de chamar mais atenção naturalmente, Câncer pode viver melhorias importantes no amor, na aparência e até nas finanças. Projetos que estavam lentos começam a fluir melhor, enquanto oportunidades inesperadas podem surgir através de contatos importantes.

Dica cósmica: Pare de diminuir sua própria luz para caber nas expectativas dos outros.

Câncer no trabalho 1 de 5

Sagitário: Depois de uma sequência de altos e baixos, Sagitário finalmente começa a sentir que as coisas estão entrando nos eixos. A astróloga afirma que o signo pode viver um crescimento importante ligado a dinheiro, trabalho e projetos pessoais. Existe uma sensação forte de retomada, como se Sagitário finalmente voltasse a acreditar no próprio potencial. O momento favorece ganhos extras, novas ideias e decisões capazes de mudar totalmente o rumo do restante do ano.

Dica cósmica: O que parece pequeno agora pode se transformar na sua maior virada financeira.

Sagitário no trabalho 1 de 5

Aquário: As próximas semanas prometem movimentar profundamente a vida de Aquário. Helena Hathor explica que o signo passa por uma fase de transformações intensas, especialmente ligadas ao trabalho, amizades e planos futuros. Pessoas que não fazem mais sentido podem se afastar naturalmente, enquanto novas oportunidades começam a aparecer com força. O fim de maio também favorece crescimento financeiro e mudanças capazes de alterar completamente os próximos meses.

Dica cósmica: Não tente salvar relações que já mostram sinais claros de desgaste.

Aquário no trabalho 1 de 5

Peixes: O fim de maio pode marcar um divisor de águas para Peixes. Helena Hathor afirma que tudo o que envolve exposição, redes sociais, comunicação e projetos ganha força agora. O signo entra em uma fase extremamente favorável para lançar algo novo, investir em uma ideia ou finalmente mostrar um talento que estava escondido. Quanto mais Peixes se permitir aparecer, maiores tendem a ser as oportunidades que chegam antes de junho.

Dica cósmica: A sorte começa a mudar quando você para de esconder aquilo que sabe fazer melhor.