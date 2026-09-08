PSICOLOGIA

Os especialistas em psicologia concordam: falar sozinho enquanto faz as tarefas domésticas melhora a concentração e a memória

O hábito de conversar consigo durante tarefas domésticas pode ajudar no foco, na memória e até no controle das emoções



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:55

Para algumas pessoas, conversar consigo mesmo é uma estratégia espontânea para manter o foco durante atividades do dia a dia Crédito: Foto: Ivan s/ Pexels

Se você costuma conversar consigo mesmo enquanto arruma a casa, passa roupa ou organiza algum cômodo, saiba que esse comportamento pode ter uma explicação bem mais interessante do que parece.

Embora algumas pessoas ainda associem o hábito à solidão ou até a algum problema psicológico, a psicologia descreve situações em que falar sozinho como uma ferramenta que pode auxiliar o funcionamento cognitivo.

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Esse comportamento, especialmente quando acontece durante atividades do cotidiano, pode ajudar a organizar pensamentos, manter a atenção e lembrar quais tarefas precisam ser realizadas.

Por que algumas pessoas falam sozinhas enquanto fazem tarefas domésticas?

Imagine que você esteja limpando a cozinha e diga em voz alta: “primeiro vou guardar a louça, depois limpar a bancada e, por último, varrer o chão”.

Parece uma conversa simples, mas colocar essas etapas em palavras pode funcionar como uma espécie de roteiro mental.

Na psicologia, esse comportamento é associado ao chamado linguagem privada (private speech), uma forma de verbalização que pode cumprir diferentes funções cognitivas.

Isso significa que conversar consigo mesmo não necessariamente indica que a pessoa esteja distraída. Em determinadas situações, pode acontecer justamente o contrário: a fala ajuda a direcionar a atenção para aquilo que está sendo feito.

A fala pode funcionar como um guia

Ao verbalizar uma ação, você transforma um pensamento que estava apenas na mente em uma informação que também pode ser ouvida.

Durante uma tarefa com várias etapas, isso pode facilitar a organização do que precisa ser feito e diminuir a possibilidade de perder o foco no meio do processo.

É especialmente fácil perceber isso em atividades rotineiras. Quem está cozinhando, por exemplo, pode repetir mentalmente ou em voz alta os próximos passos para não esquecer algum ingrediente ou etapa.

Falar sozinho pode ajudar na concentração?

Segundo a explicação apresentada por especialistas à reportagem publicada pelo El Comercio e reproduzida pela LA NACION, verbalizar determinadas ações pode contribuir para manter a atenção e reduzir distrações durante uma atividade.

Falar sozinho durante as tarefas domésticas pode ser uma forma de organizar pensamentos e manter a concentração Crédito: Foto: Andrea Piacquadio/ Pexels

Na prática, a pessoa cria uma espécie de orientação verbal para si mesma.

Isso pode ser útil quando uma tarefa exige que várias informações sejam acompanhadas ao mesmo tempo.

Alguns exemplos são:

organizar a casa seguindo uma sequência;

lembrar o que precisa ser feito em determinado cômodo;

acompanhar etapas de uma receita;

procurar um objeto enquanto descreve o que está fazendo;

repetir uma tarefa que exige atenção;

organizar mentalmente compromissos e atividades.

O hábito também pode favorecer a memória

Quando você diz algo em voz alta, a informação deixa de estar apenas no pensamento e passa a ser também processada pela linguagem e pela audição.

Por isso, repetir uma instrução como “preciso pegar o documento antes de sair” pode ajudar a manter aquela informação acessível por mais tempo.