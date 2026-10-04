ASTROLOGIA

Os sortudos! Esses 3 signos do horóscopo chinês podem terminar outubro com mais dinheiro e novas oportunidades

Outubro traz mudanças importantes para esses animais, com chances de ganhos, novas oportunidades e decisões que podem abrir espaço para uma fase mais próspera

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O mês de outubro começa com movimento para três signos do horóscopo chinês. Ao longo das próximas semanas, Cavalo, Cabra e Boi podem perceber mudanças na vida financeira, novas oportunidades e situações que ajudam a deixar para trás aquilo que já não traz os mesmos resultados.

Para esses animais, a prosperidade não aparece apenas como dinheiro inesperado. Ela também está ligada a decisões mais estratégicas, novas responsabilidades, ajuda de outras pessoas e oportunidades que surgem justamente quando eles mudam a forma de agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Cavalo

Outubro começa colocando o Cavalo diante de situações que precisam ser resolvidas aos poucos. No dia 3, uma conversa com alguém do signo de Cão pode ajudar a entender o que precisa ser deixado para trás. O processo não acontece de uma vez, mas cada etapa ajuda a abrir espaço para uma situação mais favorável.

O dia 11 merece atenção especial porque pode trazer dinheiro de uma fonte que parecia ter se esgotado. No dia 12, outra situação importante aparece: algo pode chegar para substituir aquilo que foi perdido, e o resultado tende a ser melhor do que o anterior. A vida começa a ganhar mais estabilidade, enquanto um conselho de alguém do signo de Tigre pode ajudar a definir os próximos passos.

Antes do fim do mês, o Cavalo ainda pode conseguir quitar uma despesa ou superar um obstáculo que vinha limitando seu crescimento. Uma conversa com alguém de confiança ajuda a encontrar uma alternativa e pode abrir caminho para novas amizades ou para uma situação mais favorável.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela chega de uma forma diferente daquela que você imaginava. Outubro pede que o Cavalo reconheça o que pode substituir algo que já ficou para trás.

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Cabra

Para a Cabra, outubro começa com bastante movimento. No dia 4, a rotina pode ficar especialmente agitada depois de um convite feito por alguém do signo de Porco. A situação coloca a Cabra no centro das atenções e facilita o surgimento de novas oportunidades.

O dia 11 também pode trazer uma espécie de vitória. Uma informação importante chega ou uma proposta envolvendo dinheiro aparece. Ao mesmo tempo, a Cabra começa a perceber que precisa parar de gastar tempo com aquilo que não combina mais com seus objetivos. Abrir espaço para novas possibilidades também significa saber o que não vale mais a pena continuar fazendo.

No dia 16, uma situação frustrante pode funcionar como um alerta. Pode surgir um ultimato ou uma circunstância que deixe claro que chegou a hora de mudar. A decisão não é necessariamente confortável, mas pode ser importante para o próximo passo.

Com perseverança e escolhas mais estratégicas, uma nova oportunidade financeira pode aparecer por volta do dia 23. Depois, outra pequena mudança acontece perto do dia 28, deixando a Cabra mais rápida e organizada para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Dica cósmica: quando algo mostrar claramente que não funciona mais, não desperdice energia tentando insistir. A prosperidade da Cabra cresce quando ela troca a pressa pela estratégia e abre espaço para o que realmente pode render frutos.

Boi

O Boi pode chegar ao fim de outubro em uma situação financeira melhor do que aquela em que começou o mês. Logo no dia 2, uma mudança de estratégia abre uma nova possibilidade. O Boi se arrisca um pouco para testar uma ideia e acaba dando início a uma sequência de acontecimentos favoráveis.

A decisão tomada no começo do mês também traz uma sensação maior de segurança. Isso ajuda o Boi a identificar o que deve evitar e a preservar a vantagem que começa a construir por volta do dia 10.

No dia 17, novas responsabilidades podem aparecer, mas elas também podem vir acompanhadas de mais dinheiro, seja por um trabalho paralelo, seja por um projeto. Quanto mais movimentada fica a rotina, mais oportunidades podem surgir.

Esse período de correria não deve durar para sempre. A semana do dia 26 marca a reta final de um processo de crescimento no qual o Boi passa a enxergar com mais clareza os resultados das decisões tomadas ao longo do mês.