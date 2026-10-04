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Os sortudos! Esses 3 signos do horóscopo chinês podem terminar outubro com mais dinheiro e novas oportunidades

Outubro traz mudanças importantes para esses animais, com chances de ganhos, novas oportunidades e decisões que podem abrir espaço para uma fase mais próspera

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O mês de outubro começa com movimento para três signos do horóscopo chinês. Ao longo das próximas semanas, Cavalo, Cabra e Boi podem perceber mudanças na vida financeira, novas oportunidades e situações que ajudam a deixar para trás aquilo que já não traz os mesmos resultados.

Para esses animais, a prosperidade não aparece apenas como dinheiro inesperado. Ela também está ligada a decisões mais estratégicas, novas responsabilidades, ajuda de outras pessoas e oportunidades que surgem justamente quando eles mudam a forma de agir. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Cavalo

Outubro começa colocando o Cavalo diante de situações que precisam ser resolvidas aos poucos. No dia 3, uma conversa com alguém do signo de Cão pode ajudar a entender o que precisa ser deixado para trás. O processo não acontece de uma vez, mas cada etapa ajuda a abrir espaço para uma situação mais favorável.

O dia 11 merece atenção especial porque pode trazer dinheiro de uma fonte que parecia ter se esgotado. No dia 12, outra situação importante aparece: algo pode chegar para substituir aquilo que foi perdido, e o resultado tende a ser melhor do que o anterior. A vida começa a ganhar mais estabilidade, enquanto um conselho de alguém do signo de Tigre pode ajudar a definir os próximos passos.

Antes do fim do mês, o Cavalo ainda pode conseguir quitar uma despesa ou superar um obstáculo que vinha limitando seu crescimento. Uma conversa com alguém de confiança ajuda a encontrar uma alternativa e pode abrir caminho para novas amizades ou para uma situação mais favorável.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela chega de uma forma diferente daquela que você imaginava. Outubro pede que o Cavalo reconheça o que pode substituir algo que já ficou para trás.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cabra

Para a Cabra, outubro começa com bastante movimento. No dia 4, a rotina pode ficar especialmente agitada depois de um convite feito por alguém do signo de Porco. A situação coloca a Cabra no centro das atenções e facilita o surgimento de novas oportunidades.

O dia 11 também pode trazer uma espécie de vitória. Uma informação importante chega ou uma proposta envolvendo dinheiro aparece. Ao mesmo tempo, a Cabra começa a perceber que precisa parar de gastar tempo com aquilo que não combina mais com seus objetivos. Abrir espaço para novas possibilidades também significa saber o que não vale mais a pena continuar fazendo.

No dia 16, uma situação frustrante pode funcionar como um alerta. Pode surgir um ultimato ou uma circunstância que deixe claro que chegou a hora de mudar. A decisão não é necessariamente confortável, mas pode ser importante para o próximo passo.

Com perseverança e escolhas mais estratégicas, uma nova oportunidade financeira pode aparecer por volta do dia 23. Depois, outra pequena mudança acontece perto do dia 28, deixando a Cabra mais rápida e organizada para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Dica cósmica: quando algo mostrar claramente que não funciona mais, não desperdice energia tentando insistir. A prosperidade da Cabra cresce quando ela troca a pressa pela estratégia e abre espaço para o que realmente pode render frutos.

Boi

O Boi pode chegar ao fim de outubro em uma situação financeira melhor do que aquela em que começou o mês. Logo no dia 2, uma mudança de estratégia abre uma nova possibilidade. O Boi se arrisca um pouco para testar uma ideia e acaba dando início a uma sequência de acontecimentos favoráveis.

A decisão tomada no começo do mês também traz uma sensação maior de segurança. Isso ajuda o Boi a identificar o que deve evitar e a preservar a vantagem que começa a construir por volta do dia 10.

No dia 17, novas responsabilidades podem aparecer, mas elas também podem vir acompanhadas de mais dinheiro, seja por um trabalho paralelo, seja por um projeto. Quanto mais movimentada fica a rotina, mais oportunidades podem surgir.

Esse período de correria não deve durar para sempre. A semana do dia 26 marca a reta final de um processo de crescimento no qual o Boi passa a enxergar com mais clareza os resultados das decisões tomadas ao longo do mês.

Dica cósmica: não tenha medo de testar uma ideia nova, mas observe os resultados antes de dar o próximo passo. O crescimento do Boi em outubro vem justamente da capacidade de transformar uma pequena aposta em uma oportunidade concreta.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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