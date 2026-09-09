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Oscar 2027: veja os 6 filmes que podem representar o Brasil na maior premiação do cinema

Academia Brasileira de Cinema anunciará em 16 de setembro qual produção será escolhida para tentar uma indicação a Melhor Filme Internacional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:00

Filme 'Feito Pipa'
Filme 'Feito Pipa' Crédito: Divulgação

A corrida para definir o representante brasileiro no Oscar 2027 entrou em uma nova fase. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9) os seis filmes que permanecem na disputa para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional.

A lista reúne produções dirigidas por Carlos Saldanha, Eliza Capai, Rafaela Camelo, Allan Deberton, Grace Passô e Gabriel Martins. Apenas um dos títulos será escolhido para representar oficialmente o Brasil.

Oscar 2027: seis filmes brasileiros seguem na disputa

Filme 'Feito Pipa' por Divulgação
Filme 'Nosso Segredo' por Divulgação
Filme '100 Dias' por Divulgação
Filme 'A Natureza das Coisas Invisíveis' por Divulgação
Filme 'Vincentina Pede Desculpas' por Divulgação
Filme 'A Fabulosa Máquina do Tempo' por Divulgação
1 de 6
Filme 'Feito Pipa' por Divulgação

Veja os seis filmes que seguem na disputa:

* 100 Dias, de Carlos Saldanha

* A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai

* A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo

* Feito Pipa, de Allan Deberton

* Nosso Segredo, de Grace Passô

* Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

A decisão está marcada para 16 de setembro, quando a Academia Brasileira de Cinema revelará qual dos seis títulos será encaminhado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar.

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Como funciona a escolha

A seleção dos seis finalistas ficou a cargo de uma comissão formada por 15 integrantes. Do total, 12 foram eleitos por votação entre os sócios da Academia Brasileira de Cinema e outros três foram indicados pela diretoria.

Para participar da seleção, os filmes precisavam ter estreia comercial nos cinemas entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026, além de permanecer em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos.

Ser escolhido pelo Brasil, no entanto, não significa uma indicação automática ao Oscar. Depois de receber os representantes enviados pelos diferentes países, a Academia de Hollywood realiza seu próprio processo de seleção até chegar aos indicados oficiais à categoria de Melhor Filme Internacional.

A 99ª edição do Oscar está marcada para 14 de março de 2027.

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