DOMINGÃO COM HUCK

Otaviano Costa é confirmado na 'Dança dos Famosos' ao lado de Ticiane Pinheiro e Breno Ferreira

Apresentador é o terceiro nome anunciado para a nova temporada do quadro, que estreia neste domingo (16) no “Domingão com Huck”

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:25

Otaviano Costa é o novo confirmado na “Dança dos Famosos 2026” Crédito: Reprodução

Otaviano Costa está de volta à Globo em uma nova missão. O apresentador foi confirmado nesta sexta-feira (14) como participante da “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão com Huck que estreia neste domingo (16).

O anúncio foi feito nas redes sociais da atração e coloca Otaviano na disputa ao lado de Ticiane Pinheiro e Breno Ferreira, ator de Jogada de Risco, do Globoplay, que também foi confirmado recentemente.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra 1 de 5

A nova temporada chega à televisão neste fim de semana e deve reunir outros nomes que serão apresentados pela Globo ao longo dos próximos dias.

Ticiane foi a primeira confirmada

A primeira participante anunciada para a edição foi Ticiane Pinheiro. A apresentadora recebeu a notícia durante o Mais Você, na quinta-feira (13), e admitiu que sentiu frio na barriga ao saber que teria de encarar a competição. “Eu amo dançar, eu amo uma festa, uma música, um quadradinho de oito. Mas agora eu vou ter que levar tudo muito a sério”, contou Ticiane.

Ela também destacou que terá de se dedicar às coreografias, técnicas e à preparação física para enfrentar os desafios do quadro. Ticiane é casada com César Tralli, apresentador do Jornal Nacional. Os dois estão juntos desde 2014 e são pais de Manuella.