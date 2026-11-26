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Otaviano Costa revela acordo com Flávia Alessandra para gravação de cenas quentes em Quem Ama Cuida: ‘Ela não faz isso’

Flávia Alessandra e Otaviano Costa completaram 20 anos de união em outubro de 2026

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:23

Otaviano Costa contou detalhes de acordo com a esposa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Flávia Alessandra, que interpreta a dondoca Fábia em “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo, revelou um acordo feio com o esposo, Otaviano Costa, de como se comportar em cenas que envolvem beijos e intimidade e fazem parte da rotina da atriz. Na trama, Fábia é mulher de Ulisses, interpretado pelo ator Alexandre Borges.

Otaviano Costa marcou presença no Leilão Galácticos, em São Paulo, organizado por Ronaldo Fenômeno, e revelou detalhes dos bastidores do acordo feito com a atriz. Segundo ele, não costuma sentir ciúmes do trabalho da atriz, mas revelou uma condição específica.

Otaviano Costa e Flávia Alessandra 1 de 5

"Nós não temos isso, não. A gente tem canais lindos de admiração, de respeito. Só não pode botar a língua no beijo técnico, mas ela não faz isso, ela me disse", brincou, em conversa com a repórter Mônica Apôr, do portal LeoDias.

O ator também revelou que o que mais admira na esposa além da beleza é a dedicação com que ela constrói cada personagem. “Acho a Flávia espetacular como atriz. O mais lindo é o protocolo do trabalho dela é a carpintaria. A Flávia é linda, todo mundo sabe, a gente vê, mas a forma como ela traz cada trabalho dela, nós estamos falando de uma pessoa que já fez muitas novelas, mais de 24, 25 novelas”, afirmou.

O apresentador ainda destacou o desgaste envolvido em uma produção longa, com cerca de 200 capítulos, e a disposição da atriz para encarar novos projetos. "É muito lindo, e não é fácil fazer uma novela de 200 episódios. Tem curvas de altos e baixos, no sentido de entrega física, mental", completou.