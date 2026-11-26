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Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:23
A atriz Flávia Alessandra, que interpreta a dondoca Fábia em “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo, revelou um acordo feio com o esposo, Otaviano Costa, de como se comportar em cenas que envolvem beijos e intimidade e fazem parte da rotina da atriz. Na trama, Fábia é mulher de Ulisses, interpretado pelo ator Alexandre Borges.
Otaviano Costa marcou presença no Leilão Galácticos, em São Paulo, organizado por Ronaldo Fenômeno, e revelou detalhes dos bastidores do acordo feito com a atriz. Segundo ele, não costuma sentir ciúmes do trabalho da atriz, mas revelou uma condição específica.
Otaviano Costa e Flávia Alessandra
"Nós não temos isso, não. A gente tem canais lindos de admiração, de respeito. Só não pode botar a língua no beijo técnico, mas ela não faz isso, ela me disse", brincou, em conversa com a repórter Mônica Apôr, do portal LeoDias.
O ator também revelou que o que mais admira na esposa além da beleza é a dedicação com que ela constrói cada personagem. “Acho a Flávia espetacular como atriz. O mais lindo é o protocolo do trabalho dela é a carpintaria. A Flávia é linda, todo mundo sabe, a gente vê, mas a forma como ela traz cada trabalho dela, nós estamos falando de uma pessoa que já fez muitas novelas, mais de 24, 25 novelas”, afirmou.
O apresentador ainda destacou o desgaste envolvido em uma produção longa, com cerca de 200 capítulos, e a disposição da atriz para encarar novos projetos. "É muito lindo, e não é fácil fazer uma novela de 200 episódios. Tem curvas de altos e baixos, no sentido de entrega física, mental", completou.
Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão casados desde 14 de outubro de 2006. O casal completou 20 anos de união, a chamada Bodas de Porcelana, em outubro de 2026.