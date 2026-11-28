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Otaviano Costa revela relação com namorados das filhas e manda recado: 'Não pode pisar na bola'

Casado com Flávia Alessandra há 20 anos, apresentador contou como o casal lida com os relacionamentos de Giulia e Olivia

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 15:38

Otaviano Costa revelou como ele e Flávia Alessandra lidam com os namorados das filhas Crédito: Reprodução/Instagram

Otaviano Costa abriu o jogo sobre a relação com os namorados das filhas, Giulia e Olivia. Casado com Flávia Alessandra há 20 anos, o apresentador revelou que os genros são bem recebidos na casa da família, mas aproveitou para fazer um alerta bem-humorado aos rapazes.

Ao falar sobre a postura do casal como sogros, o comunicador destacou a admiração pelas filhas e elogiou os respectivos companheiros das jovens. “A gente tem uma admiração tão grande pelas nossas meninas nas suas respectivas gerações. Elas hoje começaram a namorar, têm relacionamentos muito bonitos de se perceber. São garotos muito legais, rapaziada muito legal”, afirmou.

Olivia Costa é filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa 1 de 18

Otaviano também contou que os namorados têm liberdade para frequentar a residência da família. “A gente adora, nossa casa é a casa delas, é casa dos namorados delas. E é isso, só que não pode pisar na bola, senão o papai mata”, brincou.

Questionado se é um pai ciumento, o apresentador negou e voltou a fazer piada sobre o assunto. “Nada, nada. Só matei o último. Ele tem três meses só, mas não encontraram o corpo ainda”, disse, em tom de brincadeira.

Quem são os namorados das filhas de Flávia Alessandra?

Giulia Costa, de 26 anos, enteada que Otaviano considera filha, namora Vitor Boghossian, profissional da área de comunicação e marketing.