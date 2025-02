'MILAGRE'

Otaviano Costa sobre aneurisma cardíaco: 'Estava me preparando para o fim'

Apresentador contou sobre processo de recuperação da doença ao jornal O Globo

Em entrevista ao jornal O Globo nesta quinta-feira (06), Otaviano Costa abriu o coração e contou como sua vida mudou sete meses após um aneurisma no coração. Os sintomas surgiram durante uma viagem à Argentina, com dores intensas na costela do lado direito. Na volta ao Brasil, seu médico recomendou um ecocardiograma e exames gerais com urgência. O diagnóstico foi de um aneurisma da aorta torácica ascendente.>

Otaviano falou que, ao sair do hospital com o diagnóstico, decidiu não contar imediatamente à sua esposa, Flávia Alessandra, pois era aniversário de 50 anos dela, esperando a comemoração passar para revelar a notícia a amada. "Contei para a Flávia, nós choramos, nos abraçamos, ficamos em silêncio e no dia seguinte, ela entrou realmente no circuito e foi uma grande pilastra dessa situação. Desde então, ela não saiu do meu lado".>