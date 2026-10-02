A FAZENDA

OUÇA: Carol Lekker vaza conversa com Dudu Camargo após ser massacrada por contar sobre morte de Rick a Adryana Ribeiro ao vivo

Influenciadora afirma que seguiu orientação do apresentador ao dar notícia para cantora após eliminação de ‘A Fazenda 18’ e cobrou ajuda diante da repercussão

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:48

Crédito: Reprodução/SBT

Carol Lekker decidiu divulgar conversas que teve com Dudu Camargo após ser criticada pela maneira como contou a Adryana Ribeiro sobre a morte do cantor Rick, da dupla com Renner, logo depois da eliminação da cantora de “A Fazenda 18”. Nos registros, Carol afirma que agiu seguindo uma orientação do apresentador e cobra apoio diante da repercussão negativa.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Carol explicou por que decidiu tornar o diálogo público. Segundo ela, Dudu teria incentivado a revelação durante a atração. “Pode subir porque não vou tomar essa p*ca sozinha, não. Ele que falou pra eu falar e, sendo expert de televisão, falei ‘vou falar’. Ele foi claro: ‘O povo quer que você faça isso’. E eu tomei no c*”, afirmou.

A Fazenda 17: Carol Lekker 1 de 11

Nas mensagens divulgadas, Carol aparece preocupada com a dimensão das críticas recebidas e questiona Dudu sobre a orientação que teria recebido. “Dudu, tomou uma proporção muito grande, amigo. O que é isso? Você não tinha noção disso? Por que você me falou pra falar essas coisas, amigo? Eu fui na sua, você não é o expert? Sou sua amiga, te escutei e tomei no cu”, disse.

Segundo o relato, Dudu aconselhou Carol a não alimentar a polêmica e indicou que os ataques perderiam força com o passar dos dias. A influenciadora, porém, argumentou que precisava se defender publicamente. “Não posso me defender, tem que deixar o povo me dar chibatada? Você vai ter que me ajudar a resolver isso, Dudu. Eu não vou ser cancelada por uma coisa que você me pediu pra falar, amigo, não tem lógica”, declarou.

Dudu defendeu abordagem

Na conversa divulgada por Carol, Dudu defendeu a maneira como a informação foi apresentada a Adryana. Para ele, momentos de eliminação são marcados pela expectativa de reações fortes dos participantes. “Quando uma pessoa é eliminada, o que o público quer? Que você coloque ela na parede. E você fez direitinho tudo”, afirmou.

O apresentador também comentou a reação de Adryana ao receber a notícia da morte de Rick. “Ela falou assim: ‘Sério isso?’. Isso aí foi a reação mais chocante. O povo ama reação chocante na Cabine de Descompressão. Isso aí foi ótimo, a coisa tem que repercutir. Flop é flop”, declarou.