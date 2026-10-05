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Outback lança menu inspirado na cultura coreana com sorteio de viagens e prêmios da Sephora

Campanha "Outbac-K" traz receitas inéditas com ingredientes asiáticos, drinques exclusivos, sorteio de viagens para Seul e parceria com a Sephora a partir de 5 de outubro

Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:31

Outback em Salvador Crédito: Reprodução

O Outback Steakhouse desembarca na febre da cultura coreana com o lançamento da campanha “Outbac-K: Os Sabores da Coreia do Nosso Jeito”, que estará disponível desta segunda-feira (5) até 29 de novembro de 2026 em todas as unidades do Brasil e no delivery.

Entre as novidades, estão pratos que misturam a assinatura da rede com os sabores asiáticos, conhecidos pela combinação entre notas adocicadas e picantes, com ingredientes exclusivos importados diretamente da Ásia.

Segundo Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company – que comanda o Outback Steakhouse no Brasil –, os pratos foram concebidos a partir da experiência e do desejo dos clientes, com atenção a cada detalhe para transpor a culinária coreana.

“Quando decidimos ter a Coreia do Sul como inspiração, tivemos uma grande preocupação de fazer isso de forma autêntica, sem perder aquilo que sempre nos definiu. Nossa proposta não era reproduzir a culinária coreana de forma literal, mas homenagear uma cultura que desperta cada vez mais interesse dos brasileiros e traduzir seus sabores para a nossa assinatura gastronômica”, explicou Claudia.

Para ela, o grande desafio era encontrar o equilíbrio entre “respeitar a origem, evitar estereótipos e, ao mesmo tempo, entregar uma experiência familiar para quem já conhece a marca".

Entre os principais destaques do novo cardápio está a Outbac-K Experience (R$ 159,90), um banquete completo para dividir entre amigos, que inclui a K-Ribs (costelas suínas com molho BBQ Gochujang), K-Chicken (frango com molho Orange Sweet Chilli), salada asiática e três unidades de K-orean Dog (cachorro-quente no palito com crosta de yakisoba e queijo derretido).

Menu da Outbac-K Experience Crédito: Divulgação

A rede também oferece o K-Chicken como petisco avulso (R$ 84,90) e o combo K-Box (a partir de R$ 199,90) para entrega em domicílio, que reúne costelas ao molho BBQ Gochujang, 400 gramas de Fried Chicken, seis mini K-orean dogs, batatas fritas e quatro opções de molho.

Combo K-Box Crédito: Divulgação

Para acompanhar os pratos, foram criadas bebidas exclusivas. O cliente pode pedir o coquetel alcoólico K-Frozen (R$ 38,90), que leva saquê, matchá, mel e Yuzu, além do Mocktail K-Bubble (R$ 34,90), uma opção sem álcool com chá de lichia, Yuzu, tônica e bubbles de morango. Ambas as bebidas participam do happy hour com 50% de desconto, válido de domingo a sexta, das 17h às 20h, exceto feriados e pontos facultativos.

Sorteios e parceria com a Sephora

A campanha ainda traz uma ação em parceria com a Sephora. Clientes que consumirem a partir de R$ 100 nos restaurantes ou pelo delivery poderão cadastrar a nota fiscal no site oficial ou via WhatsApp para concorrer a quatro viagens para Seul, capital da Coreia do Sul, com acompanhante.

A promoção também conta com 3 mil prêmios em sorteios instantâneos, incluindo gift cards de R$ 150 da Sephora e vouchers de R$ 50 para consumo no Outback.

As lojas ainda poderão distribuir vouchers promocionais para clientes da rede utilizarem nos restaurantes do Outback entre os dias 9 e 18 de outubro.

Serviço

Menu: Korean Ribs

Período: De 5 de outubro a 29 de novembro de 2026

Disponibilidade: Oferta válida para todos os Outback físicos, delivery (App Meu Outback e plataformas iFood e 99Food) e pedidos para viagem.