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Outro CPF? Eliezer posta foto antes da fama e vira piada na web: 'Peguem leve'

Aos 36 anos, participante do BBB 22 resgatou clique antes de realizar procedimentos estéticos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:06

O ex-BBB Eliezer  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Eliezer deixou os seguidores impressionados nesta semana. Aos 36 anos, o influenciador compartilhou uma foto tirada há mais de uma década, quando tinha 25 anos, bem antes da fama e dos procedimento estéticos. No registro, ele surge com óculos de grau, rosto liso sem barba e traços bem distantes dos que o público se acostumou a ver na televisão.

Veja o Antes e Depois de Eliezer

Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
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Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais
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Antes e depois de Eliezer por Reprodução/Redes Sociais

"Eu com 25 anos! Mudei muito?", disparou o marido de Viih Tube na legenda. A reação foi imediata e o ex-BBB foi tomado por comentários sinceros e cheios de humor. Em vez de se incomodar, ele publicou capturas de tela das mensagens mais engraçadas que recebeu.

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O público não economizou nas piadas ao comparar o passado e o presente do criador de conteúdo. "Outra pessoa", decretou um fã. "Não lembrava que você era tão esquisito", soltou outro. "Papo de outro CPF", ironizou um terceiro seguidor. Teve até quem apelasse: "Misericórdia, o tempo fez muito bem, irmão!".

Diante dos comentários, o ex-brother respondeu: "Calma aí, gente! Peguem leve. Eu era gente boa", brincou.

Casamento de Viih Tube e Eliezer

Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram
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Casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial/Reprodução/Instagram

A grande mudança no visual de Eliezer é resultado de uma longa lista de procedimentos estéticos iniciada ainda antes de sua entrada no BBB 22. Ao longo dos últimos anos, ele colocou lentes de contato nos dentes, fez rinoplastia, passou por implante capilar e de barba, além de preenchimentos na mandíbula e harmonizações faciais.

Porém, o excesso de intervenções acabou gerando desconforto. Após notar que o resultado estava artificial e contar com o apoio de Viih Tube, o influenciador decidiu voltar atrás e reverteu a maioria das substâncias injetadas no rosto.

Atualmente, ele prefere uma aparência mais natural. "Tirei tudo, mesmo. Não tenho mais nada. Hoje, o que dá volume ao meu rosto e à mandíbula é a minha barba. Se eu tiro, fica bem mais fino. Hoje em dia não faço nem botox", contou Eliezer. 

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