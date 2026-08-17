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Outro nome de batismo e irmão revelado graças a Viviane Araújo: Anitta revela segredos no Altas Horas

Cantora contou no 'Altas Horas' que sua mãe pensou em chamá-la de Letícia, nome que anos depois se tornou uma coincidência curiosa na família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:13

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução

Anitta revelou uma curiosidade sobre o próprio nome durante sua participação no 'Altas Horas', exibido no sábado (15). A cantora contou que quase recebeu o nome de Letícia, justamente o mesmo escolhido anos depois para a filha de Felipe Terra, seu irmão por parte de pai, que ela só conheceu na vida adulta.

Anitta

Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
Anitta em Equilibrium II por André Nicolau
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Anitta em Equilibrium II por André Nicolau

A revelação aconteceu enquanto Anitta relembrava a descoberta de Felipe, filho de Mauro Machado, conhecido como Painitto. Segundo a cantora, Letícia estava entre as opções consideradas por sua mãe, Miriam Macedo, antes de ela ser registrada como Larissa de Macedo Machado. "Minha mãe ia colocar meu nome de Letícia", contou Anitta durante o programa.

Anitta descobriu irmão em 2017

Felipe Terra entrou para a família da cantora anos depois de seu nascimento. A descoberta aconteceu em 2017, quando a mãe dele, Cleide Terra, assistiu a uma participação de Mauro Machado no 'Altas Horas' e o reconheceu na televisão.

Ela procurou o filho e contou que havia identificado seu possível pai. Felipe inicialmente ficou desconfiado e quis entender por que Mauro havia aparecido no programa. Ao descobrir que ele era pai de Anitta, levantou a possibilidade de ser filho do empresário.

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A aproximação com a família, no entanto, demorou. Felipe levou cerca de dois anos para procurar Anitta e Mauro porque tinha receio de não ser aceito e de que sua aproximação fosse interpretada como interesse financeiro.

Cantora sempre quis ter outro irmão

Anitta afirmou que a descoberta teve um significado especial porque ela passou anos desejando ter mais um irmão, sem saber que ele realmente existia. "Eu estava ali, à espera desse irmão por anos, sem saber que ele existia", relembrou.

A aproximação aconteceu depois que a jornalista Fábia Oliveira descobriu a história e entrou em contato com Mauro Machado. Ao saber da possibilidade de ter um irmão, Anitta decidiu procurar Felipe nas redes sociais e tomou a iniciativa de conversar com ele. "Meu sonho era ter outro irmão e já comecei a contar minha vida inteira", brincou a cantora.

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