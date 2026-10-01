Outubro mal começou e já está dando certo: 3 signos vão começar o mês com o pé direito

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:00
Setembro pode ter exigido mais do que esses três signos gostariam. Entre problemas, dúvidas e situações que pareciam se arrastar, houve momentos em que começar tudo de novo parecia uma ideia bastante tentadora.
A boa notícia é que outubro chega trazendo uma sensação diferente. Logo no primeiro dia do mês, algumas preocupações começam a perder espaço e fica mais fácil enxergar possibilidades, fazer planos e acreditar que as próximas semanas podem ser bem mais leves. Veja a previsão do site "Your Tango".
Virgem
Virgem chega ao fim de setembro com a sensação de que viveu mais problemas do que gostaria. O mês trouxe aprendizados importantes, mas também exigiu paciência e bastante jogo de cintura. Agora, a história começa a mudar.
No primeiro dia de outubro, o signo pode recuperar o entusiasmo e perceber que aquilo que parecia complicado demais não precisa continuar ocupando tanto espaço. A vontade de fazer planos volta, e pensar no futuro deixa de parecer cansativo para se tornar novamente algo prazeroso.
Dica cósmica: não carregue para outubro problemas que já podem ficar em setembro. Dê espaço para as coisas boas que estão começando.
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Escorpião
Escorpião pode começar outubro com uma sensação rara e muito bem-vinda: a de que há motivos reais para olhar para frente. Depois de passar parte de setembro preso a pensamentos negativos ou dúvidas, o signo consegue mudar o foco e perceber que existe muito mais coisa acontecendo ao seu redor.
Essa mudança de atitude também pode melhorar os relacionamentos. Pessoas próximas parecem mais animadas, conversas ficam mais leves e uma sensação de esperança começa a contagiar o ambiente. Outubro pode mostrar a Escorpião que nem tudo precisa ser encarado esperando pelo pior.
Dica cósmica: não procure problema onde ainda não existe. Aproveite o que está dando certo antes de imaginar o que pode dar errado.
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Capricórnio
Capricórnio pode olhar para setembro e pensar: ainda bem que acabou. O mês deixou aprendizados, mas também trouxe situações desgastantes que o signo não pretende carregar para frente.
Outubro chega justamente com a sensação de página virada. No primeiro dia, Capricórnio pode perceber que está mais disposto a acreditar em coisas boas e a deixar espaço para experiências diferentes. Em vez de ficar preso ao que aconteceu, o signo começa a se interessar pelo que ainda pode acontecer.
Dica cósmica: não deixe um mês difícil definir o próximo. Comece outubro sem obrigação de repetir os mesmos problemas.
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