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Outubro mal começou e já está dando certo: 3 signos vão começar o mês com o pé direito

Depois de um setembro cheio de desafios, esses signos podem perceber logo nos primeiros dias que o novo mês chega com motivos para respirar aliviados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro pode ter exigido mais do que esses três signos gostariam. Entre problemas, dúvidas e situações que pareciam se arrastar, houve momentos em que começar tudo de novo parecia uma ideia bastante tentadora.

A boa notícia é que outubro chega trazendo uma sensação diferente. Logo no primeiro dia do mês, algumas preocupações começam a perder espaço e fica mais fácil enxergar possibilidades, fazer planos e acreditar que as próximas semanas podem ser bem mais leves. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Virgem

Virgem chega ao fim de setembro com a sensação de que viveu mais problemas do que gostaria. O mês trouxe aprendizados importantes, mas também exigiu paciência e bastante jogo de cintura. Agora, a história começa a mudar.

No primeiro dia de outubro, o signo pode recuperar o entusiasmo e perceber que aquilo que parecia complicado demais não precisa continuar ocupando tanto espaço. A vontade de fazer planos volta, e pensar no futuro deixa de parecer cansativo para se tornar novamente algo prazeroso.

Dica cósmica: não carregue para outubro problemas que já podem ficar em setembro. Dê espaço para as coisas boas que estão começando.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião

Escorpião pode começar outubro com uma sensação rara e muito bem-vinda: a de que há motivos reais para olhar para frente. Depois de passar parte de setembro preso a pensamentos negativos ou dúvidas, o signo consegue mudar o foco e perceber que existe muito mais coisa acontecendo ao seu redor.

Essa mudança de atitude também pode melhorar os relacionamentos. Pessoas próximas parecem mais animadas, conversas ficam mais leves e uma sensação de esperança começa a contagiar o ambiente. Outubro pode mostrar a Escorpião que nem tudo precisa ser encarado esperando pelo pior.

Dica cósmica: não procure problema onde ainda não existe. Aproveite o que está dando certo antes de imaginar o que pode dar errado.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Capricórnio

Capricórnio pode olhar para setembro e pensar: ainda bem que acabou. O mês deixou aprendizados, mas também trouxe situações desgastantes que o signo não pretende carregar para frente.

Outubro chega justamente com a sensação de página virada. No primeiro dia, Capricórnio pode perceber que está mais disposto a acreditar em coisas boas e a deixar espaço para experiências diferentes. Em vez de ficar preso ao que aconteceu, o signo começa a se interessar pelo que ainda pode acontecer.

Dica cósmica: não deixe um mês difícil definir o próximo. Comece outubro sem obrigação de repetir os mesmos problemas.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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