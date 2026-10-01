ASTROLOGIA

Outubro resolveu pegar leve: 3 signos podem ter muito mais motivos para sorrir do que para reclamar ao longo do mês

Depois de meses de altos e baixos, esses signos podem perceber que outubro está trazendo mais boas notícias, movimento e motivos para olhar para frente

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Tem mês que parece ter sido feito para testar a paciência. E tem mês em que, mesmo quando aparece um problema aqui e outro ali, as coisas boas começam a compensar de longe os dias difíceis. Outubro de 2026 pode ser assim para três signos. Ao longo das semanas, diferentes áreas da vida ganham movimento, enquanto algumas situações que estavam sendo repensadas começam a encontrar um caminho mais claro.

Isso não significa que tudo será perfeito. A diferença é que, para esses signos, até os contratempos podem servir para mostrar o que precisa ser ajustado. No fim do mês, a sensação tende a ser de que os momentos bons finalmente estão ocupando mais espaço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Leão pode entrar em outubro com aquela vontade de fazer acontecer que estava fazendo falta. Depois de um período em que alguns planos pareciam caminhar devagar, o signo recupera confiança para voltar a se movimentar.

Projetos pessoais, vida social e assuntos profissionais podem ganhar mais atenção. Leão também pode perceber que uma ideia antiga ainda tem potencial e merece uma segunda chance. Nem tudo precisa ser abandonado só porque não funcionou na primeira tentativa.

O fim do mês pode ser especialmente interessante para a carreira. Um reconhecimento, uma responsabilidade nova ou simplesmente a percepção de que outras pessoas estão prestando mais atenção ao seu trabalho pode devolver uma dose importante de motivação.

Dica cósmica: não espere alguém perceber sozinho o que você é capaz de fazer. Mostre seu trabalho, fale das suas ideias e deixe que as pessoas descubram do que você é capaz.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Libra pode começar outubro com uma sensação gostosa de renovação. O signo entra no mês mais disposto a cuidar de si, rever algumas escolhas e colocar em prática planos que estavam esperando o momento certo.

Na vida financeira, algumas mudanças de perspectiva podem ajudar Libra a entender melhor o que realmente vale a pena. Em vez de gastar energia tentando manter situações que já não fazem sentido, o signo pode começar a direcionar seus recursos para aquilo que traz mais segurança e satisfação.

A vida social também ganha força. Novas pessoas podem aparecer, amizades podem se aproximar e contatos antigos podem voltar a fazer sentido. Outubro tem tudo para lembrar Libra de que nem toda mudança precisa ser dramática. Às vezes, basta trocar o caminho.

Dica cósmica: permita-se experimentar uma versão diferente da sua rotina. Você não precisa continuar fazendo tudo do mesmo jeito só porque sempre fez assim.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode terminar outubro com uma sensação bem diferente daquela que tinha no começo do mês. Questões que estavam ocupando espaço demais na cabeça começam a ser vistas com mais clareza, e isso ajuda o signo a decidir onde realmente vale colocar energia.

Amor, dinheiro e autoestima aparecem como temas importantes. Algumas relações podem ser revistas, enquanto determinadas escolhas financeiras passam por uma espécie de faxina. O objetivo não é mudar tudo de uma vez, mas perceber o que ainda combina com a vida que Escorpião quer construir.

Ao mesmo tempo, novas ideias podem surgir e despertar uma ambição que estava meio adormecida. Um projeto, uma parceria ou uma possibilidade profissional pode fazer o signo pensar: "por que eu não tentei isso antes?".

Dica cósmica: não transforme experiências antigas em regras para o futuro. O que não funcionou antes não precisa determinar o que acontece daqui para frente.