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Outubro resolveu pegar leve: 3 signos podem ter muito mais motivos para sorrir do que para reclamar ao longo do mês

Depois de meses de altos e baixos, esses signos podem perceber que outubro está trazendo mais boas notícias, movimento e motivos para olhar para frente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Tem mês que parece ter sido feito para testar a paciência. E tem mês em que, mesmo quando aparece um problema aqui e outro ali, as coisas boas começam a compensar de longe os dias difíceis. Outubro de 2026 pode ser assim para três signos. Ao longo das semanas, diferentes áreas da vida ganham movimento, enquanto algumas situações que estavam sendo repensadas começam a encontrar um caminho mais claro.

Isso não significa que tudo será perfeito. A diferença é que, para esses signos, até os contratempos podem servir para mostrar o que precisa ser ajustado. No fim do mês, a sensação tende a ser de que os momentos bons finalmente estão ocupando mais espaço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Leão pode entrar em outubro com aquela vontade de fazer acontecer que estava fazendo falta. Depois de um período em que alguns planos pareciam caminhar devagar, o signo recupera confiança para voltar a se movimentar.

Projetos pessoais, vida social e assuntos profissionais podem ganhar mais atenção. Leão também pode perceber que uma ideia antiga ainda tem potencial e merece uma segunda chance. Nem tudo precisa ser abandonado só porque não funcionou na primeira tentativa.

O fim do mês pode ser especialmente interessante para a carreira. Um reconhecimento, uma responsabilidade nova ou simplesmente a percepção de que outras pessoas estão prestando mais atenção ao seu trabalho pode devolver uma dose importante de motivação.

Dica cósmica: não espere alguém perceber sozinho o que você é capaz de fazer. Mostre seu trabalho, fale das suas ideias e deixe que as pessoas descubram do que você é capaz.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode começar outubro com uma sensação gostosa de renovação. O signo entra no mês mais disposto a cuidar de si, rever algumas escolhas e colocar em prática planos que estavam esperando o momento certo.

Na vida financeira, algumas mudanças de perspectiva podem ajudar Libra a entender melhor o que realmente vale a pena. Em vez de gastar energia tentando manter situações que já não fazem sentido, o signo pode começar a direcionar seus recursos para aquilo que traz mais segurança e satisfação.

A vida social também ganha força. Novas pessoas podem aparecer, amizades podem se aproximar e contatos antigos podem voltar a fazer sentido. Outubro tem tudo para lembrar Libra de que nem toda mudança precisa ser dramática. Às vezes, basta trocar o caminho.

Dica cósmica: permita-se experimentar uma versão diferente da sua rotina. Você não precisa continuar fazendo tudo do mesmo jeito só porque sempre fez assim.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode terminar outubro com uma sensação bem diferente daquela que tinha no começo do mês. Questões que estavam ocupando espaço demais na cabeça começam a ser vistas com mais clareza, e isso ajuda o signo a decidir onde realmente vale colocar energia.

Amor, dinheiro e autoestima aparecem como temas importantes. Algumas relações podem ser revistas, enquanto determinadas escolhas financeiras passam por uma espécie de faxina. O objetivo não é mudar tudo de uma vez, mas perceber o que ainda combina com a vida que Escorpião quer construir.

Ao mesmo tempo, novas ideias podem surgir e despertar uma ambição que estava meio adormecida. Um projeto, uma parceria ou uma possibilidade profissional pode fazer o signo pensar: "por que eu não tentei isso antes?".

Dica cósmica: não transforme experiências antigas em regras para o futuro. O que não funcionou antes não precisa determinar o que acontece daqui para frente.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

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