Overnight oats: aprenda a fazer a famosa 'aveia adormecida', receita viral nas redes sociais para o café da manhã

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:00
Prática e nutritiva, esta versão de overnight oats – o famoso café da manhã viral nas redes sociais – combina aveia, iogurte e frutas vermelhas para começar o dia com muito sabor. O termo overnight oats vem do inglês e significa, em tradução livre, "aveia durante a noite", ou seja, uma aveia adormecida. O preparo consiste basicamente em deixar a aveia descansando no líquido durante a noite, permitindo que os grãos absorvam os sabores e desenvolvam uma textura cremosa irresistível.
Ideal para a primeira refeição do dia ou para um lanche leve no meio da tarde, a receita se destaca pela praticidade e por ser rica em fibras, vitaminas e minerais que ajudam no funcionamento do intestino e na saúde em geral.
Além de ser uma alternativa refrescante e fácil de incluir na rotina, o prato é totalmente versátil: você pode personalizar a base com diferentes frutas, iogurtes, castanhas e caldas de acordo com a sua preferência.
Benefícios da aveia para a saúde
1 pote de iogurte natural desnatado;
2 colheres de sopa de leite desnatado ou bebida vegetal;
1 colher de sopa de aveia em flocos;
1 colher de sopa de morango picado;
1 colher de sopa de amora picada;
1 colher de sopa de mirtilo picado;
1 colher de sobremesa de mel.
Em uma tigela pequena ou diretamente em um pote de vidro, comece misturando o iogurte natural, o leite (ou a bebida vegetal), o mel e a aveia em flocos até obter uma base homogênea e bem integrada.
Para montar, alterne camadas do creme de aveia com as frutas vermelhas picadas (morango, amora e mirtilo), garantindo que as cores e os sabores fiquem bem distribuídos pelo pote.
Feche bem o recipiente com uma tampa e leve à geladeira de um dia para o outro. Na manhã seguinte, o lanche estará pronto, cremoso, fresco e na consistência ideal para consumo.