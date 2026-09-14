RECEITA

Overnight oats: aprenda a fazer a famosa 'aveia adormecida', receita viral nas redes sociais para o café da manhã

Preparo rápido, nutritivo e superfácil para dar energia à sua rotina

Kamila Macedo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:00

Overnight oats de frutas vermelhas é bem cremoso e uma ótima opção para salvar a rotina corrida da semana Crédito: Shutterstock

Prática e nutritiva, esta versão de overnight oats – o famoso café da manhã viral nas redes sociais – combina aveia, iogurte e frutas vermelhas para começar o dia com muito sabor. O termo overnight oats vem do inglês e significa, em tradução livre, "aveia durante a noite", ou seja, uma aveia adormecida. O preparo consiste basicamente em deixar a aveia descansando no líquido durante a noite, permitindo que os grãos absorvam os sabores e desenvolvam uma textura cremosa irresistível.

Ideal para a primeira refeição do dia ou para um lanche leve no meio da tarde, a receita se destaca pela praticidade e por ser rica em fibras, vitaminas e minerais que ajudam no funcionamento do intestino e na saúde em geral.

Além de ser uma alternativa refrescante e fácil de incluir na rotina, o prato é totalmente versátil: você pode personalizar a base com diferentes frutas, iogurtes, castanhas e caldas de acordo com a sua preferência.

Benefícios da aveia para a saúde 1 de 16

Ingredientes

1 pote de iogurte natural desnatado;

2 colheres de sopa de leite desnatado ou bebida vegetal;

1 colher de sopa de aveia em flocos;

1 colher de sopa de morango picado;

1 colher de sopa de amora picada;

1 colher de sopa de mirtilo picado;

1 colher de sobremesa de mel.

Modo de preparo

Em uma tigela pequena ou diretamente em um pote de vidro, comece misturando o iogurte natural, o leite (ou a bebida vegetal), o mel e a aveia em flocos até obter uma base homogênea e bem integrada.

Para montar, alterne camadas do creme de aveia com as frutas vermelhas picadas (morango, amora e mirtilo), garantindo que as cores e os sabores fiquem bem distribuídos pelo pote.