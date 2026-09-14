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Overnight oats: aprenda a fazer a famosa 'aveia adormecida', receita viral nas redes sociais para o café da manhã

Preparo rápido, nutritivo e superfácil para dar energia à sua rotina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:00

Overnight oats
Overnight oats de frutas vermelhas é bem cremoso e uma ótima opção para salvar a rotina corrida da semana Crédito: Shutterstock

Prática e nutritiva, esta versão de overnight oats – o famoso café da manhã viral nas redes sociais – combina aveia, iogurte e frutas vermelhas para começar o dia com muito sabor. O termo overnight oats vem do inglês e significa, em tradução livre, "aveia durante a noite", ou seja, uma aveia adormecida. O preparo consiste basicamente em deixar a aveia descansando no líquido durante a noite, permitindo que os grãos absorvam os sabores e desenvolvam uma textura cremosa irresistível.

Ideal para a primeira refeição do dia ou para um lanche leve no meio da tarde, a receita se destaca pela praticidade e por ser rica em fibras, vitaminas e minerais que ajudam no funcionamento do intestino e na saúde em geral.

Além de ser uma alternativa refrescante e fácil de incluir na rotina, o prato é totalmente versátil: você pode personalizar a base com diferentes frutas, iogurtes, castanhas e caldas de acordo com a sua preferência.

Benefícios da aveia para a saúde

A aveia fornece energia e aumenta a sensação de disposição por
Pão integral com aveia por
Biscoito de linhaça e aveia  por
Cookie de banana com aveia por
Panqueca de banana e aveia por
Vitamina de banana com aveia  por
Vitamina de morango com banana e aveia  por
Bolo de caneca de banana com aveia  por
Vitamina de ameixa com aveia  por
Bolinho de banana com aveia  por
Mingau de aveia por
Suco de goiaba com aveia por
A aveia, mesmo em pães, favorece a saúde do corpo  por
A aveia é um grão rico em nutrientes e compostos essenciais para o bom funcionamento do corpo por
A aveia é rica em fibras e vitaminas que substituem o aporte nutricional do leite  por
Revisão científica analisou 16 estudos de vários países sobre a aveia e constatou impacto do alimento no sistema imunológico humano por Shutterstock
1 de 16
A aveia fornece energia e aumenta a sensação de disposição por

Ingredientes

1 pote de iogurte natural desnatado;

2 colheres de sopa de leite desnatado ou bebida vegetal;

1 colher de sopa de aveia em flocos;

1 colher de sopa de morango picado;

1 colher de sopa de amora picada;

1 colher de sopa de mirtilo picado;

1 colher de sobremesa de mel.

Modo de preparo

Em uma tigela pequena ou diretamente em um pote de vidro, comece misturando o iogurte natural, o leite (ou a bebida vegetal), o mel e a aveia em flocos até obter uma base homogênea e bem integrada.

Para montar, alterne camadas do creme de aveia com as frutas vermelhas picadas (morango, amora e mirtilo), garantindo que as cores e os sabores fiquem bem distribuídos pelo pote.

Feche bem o recipiente com uma tampa e leve à geladeira de um dia para o outro. Na manhã seguinte, o lanche estará pronto, cremoso, fresco e na consistência ideal para consumo.

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Tags:

Receita Aveia

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