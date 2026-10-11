Ovo cozido com casca que solta inteira: veja o tempo exato para acertar na gema mole, cremosa ou dura

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 11:30
Se você descasca ovo cozido e perde a metade da clara colada na casca, passa do ponto, deixa com cheiro forte e aquela coloração esverdeada em volta da gema, essa receita para você.
A solução é mergulhar o ovo sempre na água já fervente com uma pitada de vinagre, em vez de começar com a água fria. O choque de temperatura inicial solta a membrana interna da casca, e colocar o ovo em uma bacia com gelo assim que desligar o fogo interrompe o cozimento na hora que você preferir.
Como fazer ovo cozido com casca que solta inteira e gema no ponto
Ingredientes
Ovos em temperatura ambiente
1 litro de água filtrada
1 colher de sopa de vinagre de álcool
Cubos de gelo e água gelada
Modo de preparo
Coloque a água e o vinagre em uma panela média e leve ao fogo alto até abrir fervura completa.
Com a ajuda de uma colher de sopa, mergulhe os ovos na água fervente um a um e reduza para fogo médio.
Marque o tempo no relógio de acordo com o seu gosto: 6 minutos para gema bem líquida, 7 minutos para gema cremosa e 10 minutos para gema firme.
Retire os ovos da água quente com uma escumadeira e transfira para uma tigela com água e gelo.
Deixe descansar por 3 minutos no gelo; depois, bata levemente a casca e puxe as partes, que se soltarão inteiras.