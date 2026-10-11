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Ovo cozido com casca que solta inteira: veja o tempo exato para acertar na gema mole, cremosa ou dura

Técnica evita clara despedaçada e acaba com a borda cinzenta na gema

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 11:30

Ovo cozido com gema mole, cremosa e dura
Ovo cozido com gema mole, cremosa e dura Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você descasca ovo cozido e perde a metade da clara colada na casca, passa do ponto, deixa com cheiro forte e aquela coloração esverdeada em volta da gema, essa receita para você.

A solução é mergulhar o ovo sempre na água já fervente com uma pitada de vinagre, em vez de começar com a água fria. O choque de temperatura inicial solta a membrana interna da casca, e colocar o ovo em uma bacia com gelo assim que desligar o fogo interrompe o cozimento na hora que você preferir.

Como fazer ovo cozido com casca que solta inteira e gema no ponto

Se você descasca ovo cozido e perde a metade da clara colada na casca, passa do ponto, deixa com cheiro forte e aquela coloração esverdeada em volta da gema, essa receita para você. por Imagem gerada por inteligência artificial
A solução é mergulhar o ovo sempre na água já fervente com uma pitada de vinagre, em vez de começar com a água fria. O choque de temperatura inicial solta a membrana interna da casca, e colocar o ovo em uma bacia com gelo assim que desligar o fogo interrompe o cozimento na hora que você preferir. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes: Ovos em temperatura ambiente, 1 litro de água filtrada, 1 colher de sopa de vinagre de álcool, Cubos de gelo e água gelada  por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Coloque a água e o vinagre em uma panela média e leve ao fogo alto até abrir fervura. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Com a ajuda de uma colher de sopa, mergulhe os ovos na água fervente um a um e reduza para fogo médio. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Marque o tempo no relógio de acordo com o seu gosto: por Imagem gerada por inteligência artíficial
6 minutos para gema bem líquida por Imagem gerada por inteligência artíficial
7 minutos para gema cremosa por Imagem gerada por inteligência artíficial
10 minutos para gema firme por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Retire os ovos da água quente com uma escumadeira e transfira para uma tigela com água e gelo. por Imagem gerada por inteligência artíficial
Modo de preparo: Deixe descansar por 3 minutos no gelo; depois, bata levemente a casca e puxe as partes, que se soltarão inteiras. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Se você descasca ovo cozido e perde a metade da clara colada na casca, passa do ponto, deixa com cheiro forte e aquela coloração esverdeada em volta da gema, essa receita para você. por Imagem gerada por inteligência artificial

Ingredientes

Ovos em temperatura ambiente

1 litro de água filtrada

1 colher de sopa de vinagre de álcool

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Cubos de gelo e água gelada

Modo de preparo

Coloque a água e o vinagre em uma panela média e leve ao fogo alto até abrir fervura completa.

Com a ajuda de uma colher de sopa, mergulhe os ovos na água fervente um a um e reduza para fogo médio.

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Marque o tempo no relógio de acordo com o seu gosto: 6 minutos para gema bem líquida, 7 minutos para gema cremosa e 10 minutos para gema firme.

Retire os ovos da água quente com uma escumadeira e transfira para uma tigela com água e gelo.

Deixe descansar por 3 minutos no gelo; depois, bata levemente a casca e puxe as partes, que se soltarão inteiras.

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